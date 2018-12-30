3 вида стеклоочистителей для зимы: какие выбрать?

Испытатели ЗР проверили в деле два комплекта специальных зимних щеток и устройство для подогрева бескаркасных дворников, чтобы раз и навсегда ответить на вопрос, стоит ли приобретать «горячие дворники».

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Автопроизводители не желают комплектовать автомобили специальными зимними стеклоочистителями, рассчитанными именно на отрицательные температуры. Да и в магазинах можно приобрести разве что стеклоочистители в резиновом чехле, защищающем их от обмерзания, - именно такой мы и купили.

А еще разыскали пару необычных зимних изделий. Первое — это щетка Burner с электрообогревом, управлять которым можно аж с радиобрелока. Второе — набор из разряда «сделай сам», выпускаемый калужским Энергомашем. В комплект входят нагревательные элементы и всё необходимое для их интеграции в бескаркасный дворник.

Итак, три разных подхода к облегчению работы стеклоочистителя в условиях ледяных дождей и снегопадов. Оценим светлые и темные стороны каждого.

MegaPower Winter M-66024, КНР. Зимняя щетка

Цена 540 рублей Основным достоинством подобных зимних щеток по сравнению с обычными дворниками является герметичный чехол, препятствующий попаданию воды на шарниры и их последующему обмерзанию. Определенный эффект от такого чехла есть, но, как показали наши испытания, если уж вода проникла внутрь, то останется там надолго. Поэтому восторгов подобные решения у нас не вызывают. Burner, Россия. Щетка со встроенным электрообогревом

Цена 880 рублей Вместе с такими дворниками можно приобрести набор «Усиленные провода для щеток Burner» за 330 рублей, а также «Комплект Радиобрелок Burner» — за 1540 рублей. К радиокомплекту претензий нет: команды с пульта передает исправно, сообщая о режиме работы звуковыми сигналами. Дворники укомплектованы многочисленными переходниками и доступны в 12 различных типоразмерах. Не понравился зажим-­ «крокодил» для подкапотного подключения: стационарное использование подобных дворников подразумевает что-то более надежное, чем быстросъемное соединение. Что касается главного достоинства — обогрева, от замерзания он не спасет. Энергомаш. Блок управления подогревом щеток 376.3787–03, Россия. Комплект для самостоятельной доработки бескаркасных дворников

Цена 1100 рублей Набор порадует любителей тюнинга, проводящих свободное время в гараже. Дворник в комплект не входит, а электрифицировать можно только бескаркасник соответствующей длины. Наш набор, например, содержал нагревательные элементы для щеток длиной 400 мм и 600 мм. В дворники следует установить по два нагревательных элемента (слева и справа от места крепления к поводку), причем каждый состоит из двух половинок, соединенных между собой припаянными проводами. В набор входит также блок управления, отслеживающий напряжение в бортсети, и выносной датчик температуры окружающего воздуха. Его рекомендуется устанавливать в полости переднего бампера. Сборка и подключение сложностей не вызвали, хотя и требуют аккуратности. А работоспособность щетки не понравилась. Недостатки те же, что и у другого обогреваемого дворника: это скорее забавная игрушка, чем борец с обледенением. И еще один минус: нельзя отсоединить дворник от остальной проводки — разъем не предусмотрен.

На автомобиле

На улице всего-навсего минус пять. Но даже при такой температуре оба обогреваемых дворника оказались не в состоянии растопить снежок, припорошивший ветровое стекло, хотя бы в непосредственной близости к прилегающим резинкам. Что же будет, если щетки примерзнут к стеклу после морозной ночи?

Мы и это проверили. Вечером пошел мокрый снег, а ночью подморозило. На­утро ­оба нагреваемых дворника оказались примерзшими к ветровому стеклу. И хотя температура воздуха опустилась лишь на три-четыре градуса ниже нуля, спасти дворники из плена амперы с вольтами не смогли. Частично реабилитировались обогреваемые дворники днем, когда с неба вновь повалил мокрый липкий снег: привычного превращения в стеклоочиститель типа «снежная баба» не произошло.

Обогрев — взгляд изнутри. В изделии Энергомаша (1) металлическая пластина размещена в пластиковом изоляторе. Burner (2) выглядит более цивилизованно.

В морозильной камере

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Для имитации полноценного обледенения все дворники выдержали в кювете с водой и отправили на «минус 30». За ночь все они стали как каменные. «Герметичный» зимний в резиновом чехле нахлебался воды так, что после выдержки в камере стал похрустывать в руках, подобно батону в целлофановом пакете. Просохнет он нескоро, а значит, на морозе будет постоянно замерзать.

Обогреваемые дворники снова повели себя одинаково. Мощность встроенных нагревательных элементов явно недостаточна. При минус тридцати дворники остались ледяными на ощупь даже после получасовой выдержки под напряжением.

Имитируем менее экстремальные условия. Замораживаем мокрые дворники при температуре —5 °C (именно при небольшом «минусе» случается ледяной дождь) и включаем обогрев. Ну, дела пошли веселее: примерно через минуту оба изделия обрели прежнюю гибкость. Ехать можно, но вывод очевиден: электрообогрев дворника — скорее забавная игрушка, нежели полезная опция.

Сравнительные испытания дворников длиной 600 мм с электрообогревом

Время размораживания при температуре —30 °С* Время размораживания при температуре —5 °С Максимальный ток потребления при напряжении 13,2 В Burner более получаса 65 с до 2,5 А Энергомаш более получаса 60 с до 2,4 А

* При указанной температуре окружающей среды добиться оттаивания не удалось.

Наш выбор

Из трех разных по конструкциям и концепции зимних дворников нам не приглянулся ни один. Обогреваемые дворники не справятся ни с примерзанием, ни с обледенением, а потому они сгодятся разве что при мягком снегопаде. Неэлектрические зимние дворники также не являются панацеей, хотя резиновый чехол в какой-то степени защищает ­шарниры от обмерзания.

Поэтому наш выбор — обычный ­недорогой стеклоочиститель, который ­следует заменять по мере ухудшения его работы.