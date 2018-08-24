Старые дворники: точить или выбрасывать?

Эксперты «За рулем» проверили в действии новые девайсы, которые обещают восстановить работоспособность изношенных лент стекло­очистителей.

Проверяемые «заточки» пытаются вернуть кромку к исходному состоянию.

Автомобильные щетки стеклоочистителей (они же дворники) — это расходный материал. Стали плохо чистить — покупайте новые. Наша последняя экспертиза (ЗР, № 11, 2017) показала, что у дорогостоящих дворников никаких заметных преимуществ перед дешевыми нет. Даже при двадцатикратной разнице в ценах.

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Однако некоторые думают иначе и предлагают новые решения старых проблем. Типичный пример — появление в продаже «точилок», которые обещают восстановить работоспособность изношенных лент стекло­очистителей. Два таких девайса и попали к нам на испытания: согласно описаниям, они могут «починить» дворник методом абразивного воздействия. Процедура, в принципе, одинаковая и напоминает заточку ножей. Сплошной ручной труд, тот самый, который безуспешно пытался отстоять Нед Лудд в конце XVIII века.

Попробуем воспользоваться этим ноу-хау. Старых дворников в хозяйстве довольно много — давайте их «освежим». Поскольку отыскать две одинаково плохие щетки тяжело, проверяли эффективность каждого из устройств, не прибегая к прямому сопоставлению результатов.

Для оценки очищающих способностей дворников обработали ветровое стекло редакционного Ларгуса раствором побелки. Сначала проверили щетки в исходном (изношенном) состоянии, после чего заточили их и пустили по вновь побеленному стеклу.

Toolsorokin, устройство для заточки стеклоочистителей автомобиля, страна-изготовитель не указана

Примерная цена 200 руб. Изделие типа «проще не бывает». Представляет собой пластмассовую шайбу, к которой с двух сторон приклеены полоски наждачной бумаги. Зернистость бумаги, похоже, разная, судя по надписям «Шаг 1» и «Шаг 2». Инструкции нет. Все параметры заточки — на усмотрение исполнителя. Какую форму следует придать кромке резиновой ленты, тоже непонятно. То ли заточить, как ножик, то ли завалить вбок, как одно из лезвий ножниц. Мы, конечно, представляли себе, что надо пилить саму кромку в перпендикулярном направлении, но сделать это очень трудно. То прижимаешь недостаточно сильно, то лента изворачивается и уходит вбок. Короче, сплошной ручной труд — луддиты были бы довольны. А толку, на наш взгляд, никакого. Wiper Wizard, КНР

Примерная цена 1500 руб. В комплект входят салфетки из микроволокна, позволя­ющие после заточки удалять с ленты остатки мусора. У этого устройства видны проблески «машинного разума». Например, наличие пластикового кондуктора, в который довольно плотно протискивается крайняя секция резиновой ленты дворника. Здесь от человека уже ничего не зависит. Вставил ленту и води туда-сюда раз двадцать, а тем временем алмазная пилка, закрепленная на дне прорези, сточит резиновую кромку, соблюдая при этом строгую перпендикулярность. Надеялись, что благодаря снятию слоя огрубевшей и исцарапанной резины стекло будет очищаться лучше. Посмотрите на фотографию: надежды не оправдались. Более того, таким устройством получится воспользоваться лишь раз, ведь подвести сточенную резинку столь же близко к абразивной поверхности повторно не удастся. Toolsorokin

Wiper Wizard



Для оценки очищающих способностей дворников обработаем ветровое стекло раствором побелки.

Устройство Toolsorokin практически не изменило характер очистки. Что было, то и осталось...

Wiper Wizard несколько изменил картину очистки, но лучше она точно не стала.

Получилось как в анекдоте из девяностых, когда мужик с пустой авоськой пытается вспомнить, был он в магазине или еще нет. Здесь та же история: взгляните на фотоснимки и догадайтесь, какой сделан до заточки, а какой — после. Это относится к обоим изделиям. А с учетом того, что вместо самого дешевого из них можно приобрести комплект новых дворников (а вместо дорогого — несколько комплектов!), вряд ли возникнут вопросы, что лучше купить.