Что надо сделать, чтобы салон Лады оставался сухим

У каждого автомобиля есть свои особенности технического обслуживания и ремонта. Если знать о них, можно избежать многих проблем с машиной в будущем. К примеру, вовремя прочистив дренажное отверстие на Ладе Весте, вы избежите потопа в салоне. Показываем, как это сделать.

Вода металл точит

Для любого автомобиля справедливо утверждение, что скопление воды в кузове неминуемо приведет к серьезным поломкам. Зная об этом, а также о необходимости регулярно прочищать дренажные отверстия, предусмотренные производителем как раз для отведения лишней влаги и мусора, вы избежите многих неприятностей, в том числе попадания воды в салон, проблем с электрикой и коррозии кузова.

Оптимально проверять дренажные отверстия несколько раз в год, потому что они быстро забиваются дорожной грязью и листвой. Вода же способна проникать в ниши кузова и в салон через технологические отверстия, неплотно сидящие заглушки, петли, засохшие уплотнители, отверстия для проводов, воздухозаборник или люк в крыше.

Способ первый. Простой

Работу проводим на редакционной Ладе Весте. Проще и быстрее всего не допустить попадания воды в салон и полости кузова, прочистив дренажное отверстие в районе дворников. Именно одно, так как второе, расположенное с правой стороны по ходу движения, закрыто бачком с омывающей жидкостью, из-за чего подобраться к нему проблематично. Хорошая новость в том, что делать это необязательно. Достаточно убрать грязь из левого отверстия с помощью обыкновенного резинового шланга.

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Покажем, как это сделать. Снимаем левую заглушку в районе верхнего крепления левой амортизаторной стойки. Сделать это можно с помощью обычной шлицевой отвертки, надавив ею на усик крепления заглушки. Сдвигаем ее и открываем. Отчетливо видим, сколько внутри воды и грязи — главным образом листвы. Очевидно, что дренажное отверстие забито, поэтому вода скапливается в районе воздухопритока и через него течет в салон.

Вставляем резиновый шланг в дренажное отверстие и прочищаем. Ждем, пока сольется скопившаяся вода. Убираем крупную грязь и листья, проливаем отверстие чистой водой и возвращаем заглушку на место.

Способ второй. Интересный

Следующий способ подразумевает прочистку дренажного отверстия, находящегося в нижней части автомобиля, за передним левым колесом. Этот способ хорош еще и тем, что помимо прочистки отверстия можно попутно удалить скопившуюся за подкрылком грязь и листву. Выводим подкрылок из-под пружины. Полностью его снимать необязательно — он эластичный, хорошо гнется и не ломается. Вычищаем оттуда скопившуюся грязь, заодно снимем шумоизоляцию, пропитавшуюся влагой и грязью.



Открутив подкрылок и сдвинув его вперед, получаем доступ к резиновому рукаву, по которому должна стекать вода (этого не происходит, если рукав сильно забит). Снимаем его и просто промываем в горячей воде, чтобы удалить налипшую на стенки грязь. После чего ставим рукав обратно. Возвращаем на место подкрылок. Ту же работу проводим с правой стороны.

Способ третий. Для искушенных

Есть еще один способ прочистить дренажные отверстия под лобовым стеклом. Он предполагает снятие пластиковой накладки, а также поводков щеток. Это непростой и довольно трудоемкий процесс. Кроме того, для выполнения работ понадобится специальный инструмент — съемник, и не каждый автовладелец сможет их оперативно и грамотно провести. Но при наличии свободного времени и желания прочистить дренажные отверстия таким способом реально.

В очередной раз становится ясно, что многие, в том числе серьезные, поломки могут происходить по довольно банальным причинам. Чтобы избавить себя от лишних переживаний и трат, а заодно продлить срок службы автомобиля, присмотритесь к мелочам и не пренебрегайте простыми, но эффективными «оздоровительными» процедурами.

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