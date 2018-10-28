Лада Веста из парка ЗР: ремонты гарантийные и не очень

За два месяца, минувших с предыдущего отчета, нам с Вестой пришлось дважды посещать дилера и один раз наведаться в зарулевский техцентр в Тушине. Как вы понимаете, не без повода.

Лада Веста из парка ЗР

После двух зим, в начале 2017 года, на редакционной Весте изменился звук выхлопа. Осмотр на подъемнике показал: начала понемногу прогорать гофра. Случилось это на пробеге 38 000 км. Согласно действовавшим на тот момент условиям гарантии АВТОВАЗа, на бесплатный ремонт нам рассчитывать не приходилось: элементы системы отработавших газов покрываются гарантией только на 12 месяцев или 35 000 км.

Звук не прогрессировал, так что хирургическое вмешательство отложили. Но полтора года спустя легкое дребезжание из-под днища сменилось на неприличный рев. Произошло это при 63 000 км на одометре, аккурат после планового ТО у дилера. В расстроенных чувствах зашел на официальный сайт АВТОВАЗа, чтобы еще раз убедиться в «пролете» с гарантией. Но что я вижу: условия изменились! Выпускная система больше не входит в перечень исключений. На фото ниже гарантийные правила, которые хранит архив интернета, а по ссылке — ныне действующий вариант.

Условия гарантии на Весту, действовавшие в 2015–2017 годах. Выпускная система еще проходит по «укороченному» сроку службы.

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Еду к дилеру и… получаю отказ: мастер оказался сам не в курсе изменившихся правил. Через пару минут его с моей помощью настигает просветление. Машина отправляется в ремзону на осмотр, а заявка — на согласование с производителем. «Добро» получили быстро, а вот новый выпуск пришлось ждать две недели. Зато с каким кайфом я уезжал из сервиса на наконец-то тихом автомобиле! И спасибо АВТОВАЗу за пересмотр гарантийных ограничений.

Попутно заменили неработающий указатель поворота в левом зеркале. Пару лет назад при той же неисправности АВТОВАЗ предписывал менять зеркало в сборе, причем уже с окрашенным в цвет кузова колпаком. Дорого и долго. Теперь завод озарило: можно же переставить только копеечный поворотник. Его цена в розницу — 500–600 рублей. Можете себе представить, во сколько он обходится при оптовой закупке.

Минувшее лето в Москве выдалось отменным, дождей практически не было. Сентябрь, однако, взял свое и показал, что такое осень. После пары дождливых дней Веста забулькала и зажурчала. В прямом смысле слова. За панелью приборов открылся филиал Ниагарского водопада. Не антифриз, не стеклоомыватель — простая вода. Срочно откладываю дела и лечу в наш техцентр в Тушине.

Не подумайте, что мы испытывали Весту погружением в бассейн. На фото — последствия пары-тройки не самых дождливых дней.

Снять пластиковое «жабо» под капотом было бы минутным делом (всего шесть винтов), если бы не проходящие сквозь него оси стеклоочистителей. С прикипевшими поводками провозились 20 минут. Ну а под накладкой открылась ожидаемая картина. Дренажные отверстия возле крыльев к началу третьей осени забились перегноем наглухо, и вода пошла через заборник печки в салон. Всего несколько дождей — и в салоне потоп. Напольный ковер не просто мокрый — в лужах! Причем даже в ногах задних пассажиров.

Слева и справа картина идентичная: дренажные отверстия наглухо забиты сгнившей листвой, от попадания которой «жабо» защищает слабо.

С водительской стороны дренаж доступен и чистится легко. С пассажирской мешает бачок стеклоомывателя. Благо, снять его легко: из крепежа — только один винт. Большие отверстия снизу сужаются за счет установленных в них резинок. Там-то и образуется «непроходимость». Теперь буду уделять дренажу больше внимания.

Вроде бы отверстие немаленькое, забиваться должно долго. Но вставленная в него резиновая направляющая внизу сужается, создавая все условия для «затора».

Рановато сдалась Веста. На других машинах, находившихся точно в таких же условиях, чистка сливов не требовалась и через пять-шесть лет. А тут неполные три года! Через неделю после чистки ради интереса снова приподняли «жабо». Под ним обнаружилось порядочно листвы, которая неминуемо станет гнить. Вывод: защита получилась неэффективной. Владельцам Вест нужно чаще смотреть под пластиковую накладку во избежание потопа.

Снимать прикипевшие поводки стеклоочистителей удовольствие так себе. Можно обойтись без снятия «жабо». С водительской стороны прочистить слив можно через отверстие для доступа к креплению передней стойки. По второму борту так не получится: дренаж надежно перекрывает бачок стеклоомывателя.

А ковры вымокли настолько, что собрать воду нереально ни газетами, ни впитывающими ковриками. Придется снимать и сушить. Тут уж остается винить только себя. Нужно было инспектировать дренаж после первых же «бульканий», невзирая на плохую погоду. Отметка в 68 000 км пробега пройдена с яркими впечатлениями.

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