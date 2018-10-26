Выбираем коврики-«памперсы»: экспертиза ЗР

Когда в автомобиле под ногами образуется лужа, осушить ее помогут впитывающие салонные коврики-«памперсы». Какие борцы с сыростью способны составить конкуренцию стопке газет, выяснили эксперты «За рулем». Проверку прошли восемь образцов специализированных автомобильных ковриков.

Помните анекдот про обмеление моря, в котором затонуло судно с памперсами? Когда выпадает снег, в машине под ногами образуется болото. Народных способов борьбы с ним довольно много — от пачки газет до утрамбованного снега на коврике. А можно купить влаговпитывающий коврик. Чтобы понять, какой выбрать из ассортимента, представленного на рынке, мы протестировали восемь подобных изделий.

Коврики после вскрытия. Вверху — образец с самым богатым внутренним миром, остальные попроще. Гранулы видны сразу. Если такой коврик порвется, выгребать потроха будет весьма неприятно.

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Основное мерило таланта автомобильных «памперсов» — способность впитывать воду. Эту способность мы оценили с помощью электронных весов, предварительно вырезав из купленных ковриков по фрагменту площадью 100 см². Каждую заготовку погружали в установленный на весы сосуд с водой, через три минуты извлекали и фиксировали уменьшение массы оставшейся в сосуде воды — чем меньше осталось, тем больше впитал коврик.

Каков ресурс подобных изделий? Одни производители прямо указывают, что коврики одноразовые или многоразовые, другие же обходят эту тему молчанием. Поэтому мы сами оценили, как долго протянет тот или иной коврик в реальности. Ведь срок службы таких изделий зависит не только от способности удерживать воду, но и от устойчивости к механическому истиранию. Но основным критерием оценки служила всё же способность этих «памперсов» впитывать жидкость. Тем более что по части истирания изделия оказались откровенно хилыми.

Автоковрик, арт. 1102, Россия, ООО «Технофарм». Коврик влаговпитывающий автомобильный

Размер, см 60×60

Комплект, шт. 2

Цена ~ 90 руб. Коврик следует класть под ноги рисунком вверх. На наш взгляд, обе его поверхности почти одинаковые — водопропускающие. Однако описание утверждает, что один слой гидрофильный, а другой — гидрофобный. Внутри — подобие ваты. Про ресурс изделия ничего не сказано, но долго ­оно вряд ли протянет. Реальная рабочая поверхность — 49×52 см. Масса воды, поглощенной тестовой заготовкой в ходе эксперимента, - 33 г, что в пересчете на общую рабочую площадь составляет 841 г. С учетом цены получаем 18,7 г/руб. Этот коврик, имеющий самый высокий КПД, однозначно рекомендуем — правда, для однократного применения. «Зеленым» такое точно не понравится. Автомобильный коврик, Россия, ООО «Верона С»

Размер, см 38×50

Комплект, шт. 2

Цена ~ 90 руб. Заявлен как многоразовый: допускается стирка, отжим, сушка. Материал однослойный — вода впитывается в его толщу. Тестовый фрагмент коврика впитал 21 г воды. В пересчете на общую площадь получается 399 г, с учетом цены — 8,9 г/руб. Реально выдерживает несколько стирок, вот только постепенно теряет вид и съеживается. За несколько жизненных циклов коврик удалит из автомобиля во много раз больше воды, чем мы насчитали. Неплохой подарок любителям многоразовых вещей, в том числе борцам за экологию.

Коврик влаговпитывающий, арт. 172077, Россия, ООО «РусХОЛТС»

Размер, см 60×40

Комплект, шт. 2

Цена ~ 100 руб. Можно размещать как поверх штатного коврика, так и под ним. Многоразовое использование не оговаривается, просто рекомендуется заменять коврик по мере намокания и загрязнения. Один внешний слой напоминает полиэтилен, другой представляет собой влагопропуска­ющий нетканый материал. Внутри — подобие ваты с гранулами. Рабочая поверхность — 55×32 см. Тестовый фрагмент впитал 24 г воды, значит весь коврик способен поглотить 422 г. В пересчете на рубль цены — 8,4 г/руб. Лучше размещать под штатным резиновым ковриком, чтобы подстраховаться от случайной протечки. Супер Коврик, Россия, ООО «Верона С». Для автомобиля и дома

Размер, см 38×50

Комплект, шт. 2

Цена ~ 150 руб. Подозрительно похож на одного из победителей в нашей подборке, но цена более высокая. Материал однослойный — впитывает влагу всей толщей. Коврик многоразовый: выдерживает несколько циклов стирки и отжима. Тем не менее производитель предлагает — как вариант — и замену после первого же использования. На испытаниях фрагмент впитал 22 г воды. Следовательно, весь коврик впитает 418 г. В относительных величинах это 5,6 г/руб. Все плюсы победителя присутствуют и здесь, но сильно разбавлены более высокой ценой.

Многоразовый автопамперс, Россия, ООО «Диспотрейд»

Размер, см 40×50

Комплект, шт. 1

Цена ~ 280 руб. Многоразовое изделие может применяться как с резиновым ковриком, так и само по себе. Под ноги его следует класть сетчатой поверхностью вверх. Состоит из двух слоев нетканого материала и впитывающего волоконного слоя посередке. Нижний слой тоже впитывает протекшую на ковролин жидкость. Однозначный чемпион по впитыванию: тестовый фрагмент поглотил аж 54 г воды. Коврик способен вобрать в себя 1080 г — рекорд! Но и цена высока, а потому относительный показатель низкий: всего 3,86 г/руб. Сетчатая поверхность выглядит эстетично, но на деле оказывается непрактичной — постоянно цепляешься за нее каблуками. Так недолго и в аварию попасть, а это перевешивает все плюсы. Automil, Россия, ООО «Медмил». Коврик впитывающий автомобильный

Размер, см 60×40

Комплект, шт. 6

Цена ~ 240 руб. Конструкция несимметричная: один слой влагопропускающий, второй ближе к полиэтилену. Внутри — гранулы. Изделие явно одноразовое, хотя инструкция об этом умалчивает. Вид разбухших гранул вызывает отвращение. Будьте осторожны, не прорвите коврик, иначе придется выгребать гранулы из салона автомобиля. Реальная рабочая площадь — 51×31 см. Фрагмент изделия впитал 25 г воды. Вся рабочая поверхность поглотит 395 г воды. В пересчете на рубль цены — 9,87 г/руб.

Dry Car, Россия, ООО «Медмил». Коврик автомобильный под ноги влаговпитыва­ющий защитный

Размер, см 60×40

Комплект, шт. 2

Цена ~ 50 руб. Одноразовый. Снизу — полиэтилен, сверху — нетканый материал, посередке — впитывающий абсорбент якобы японского происхождения. Реальная рабочая поверхность — 51×31 см. Тестовый фрагмент коврика впитал 26 г жидкости, значит весь коврик впитает 411 г. Результат на каждый вложенный рубль — 16,4 г/руб. Хорошее поглощение жидкости позволяет оценить коврик выше среднего. Phantom PH60 11, Россия, ООО «Оскар». Коврик влаговпитывающий

Размер, см 60×40

Комплект, шт. 4

Цена ~ 170 руб. Изделие предназначено для использования со штатными коврами — как на них, так и под ними. Верхний слой — мягкий нетканый материал, нижний напоминает полиэтилен. В середине — впитывающий влагу абсорбент. Изделие, пожалуй, одноразовое. По впитывающей способности это аутсайдер: фрагмент впитал всего 16 г воды. С учетом размера рабочей поверхности (53×34 см) получаем, что весь коврик способен поглотить 288 г. В пересчете на рубль цены — 6,8 г/руб.

Счастливого пути и сухих ног!