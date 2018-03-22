Автомобильные 3D-коврики: чем они лучше обычных?

Салонные коврики — первое, что покупают для своих автомобилей новоиспеченные владельцы. На рынке представлено множество моделей из различных материалов. Какие выбрать?

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Все хотят, чтобы в автомобиле было чисто и опрятно. Коврики как раз и предназначены для того, чтобы защитить салон от пыли, грязи и воды. Последняя особенно опасна, ведь излишняя влажность внутри автомобиля сулит множество проблем. Чрезмерное запотевание и обмерзание стекол далеко не самые страшные из них. Ведь во многих иномарках под ногами переднего пассажира располагается идентификационный номер кузова, и если там постоянно болото, пол начинает ускоренно ржаветь, уничтожая VIN. Упустите этот момент из виду — проблем с ГАИ и перерегистрацией в будущем не избежать. Также под полом часто пролегают различные жгуты проводки, CAN-шины, которые с водой, ясное дело, тоже не дружат. В общем, лучше, чтобы влага на пол не попадала и ее легко можно было удалить. А вылить из коврика скопившуюся жидкость куда проще, нежели просушить салонный ковролин.

Раньше автомобильные коврики были всего двух основных видов — текстильные и резиновые (реже — полиуретановые). Первые отлично смотрятся в салоне, вбирают в себя пыль и песок, но при этом промокают, вторые — не пропускают воду, но выглядят куда менее эстетично. Покупателям постоянно приходилось выбирать между красотой и практичностью. Некоторые даже приобретали два комплекта ковров: текстильные — для лета, резиновые — для зимы.

Но сейчас выбор упростился, так как в продаже появились так называемые 3D-коврики, объединяющие в себе достоинства и тех и других.

3D-коврики идеально совпадают с контурами салона. Под каждый автомобиль изготавливается собственный комплект с учетом всех изгибов и неровностей. Поэтому такие коврики ложатся на свои места не топорщась и не выпирая.

У таких ковров многослойная конструкция. Так как производители используют различные технологии, количество слоев у изделий может быть разным, но структура у всех схожая:

  • нижний слой — всевозможные липучки, крючки и шипы, предотвращающие перемещение ковриков во время движения. Благодаря им они постоянно остаются на своих местах;
  • вспененная армирующая основа. Именно она, с одной стороны, придает изделию жесткость, с другой — сохраняет его эластичность, даже если температура окружающей среды очень низкая. Эта же прослойка является гидроизолирующей. Плюс она обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами;
  • верхний слой — ковролин, придающий изделиям изящный внешний вид. Он, как правило, имеет прочную основу, гарантирующую долгий срок службы покрытия.

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Универсальность. 3D-коврики отлично подходят для использования и летом и зимой. Чтобы вода и грязь не растаскивались по салону, у них есть небольшие бортики высотой 1–5 см (в зависимости от модели).

Простота ухода. Для очистки их достаточно, как и резиновые, просто промыть водой.

Когда 3D-коврики только появились на рынке, многие автолюбители захотели их приобрести. Но они были слишком дороги — за комплект продавцы просили от 8000 до 15 000 рублей. А все потому, что производили их всего две компании, причем обе иностранные. За такие деньги позволить себе подобные изделия могли не многие. Но со временем ситуация изменилась. Сейчас комплект качественных 3D-ковриков стоит от 2500 до 5000 рублей — во многом благодаря тому, что конкуренция на рынке обострилась: появились новые игроки, а европейских производителей потеснили отечественные. Самые известные из последних — Boratex (Екатеринбург) и Seintex (Московская область). Предложить привлекательную цену на свой товар они смогли за счет локализации производства и снижения стоимости исходного сырья. Ведь со временем объемы закупок существенно увеличились. Но для нас, потребителей, куда важнее, что качество продукции при этом не пострадало.

Коврики из Екатеринбурга удобны тем, что у них есть сменный подпятник. «Больное» место просто меняется по мере износа, что значительно продлевает срок службы всего комплекта.

3D Boratex VW Tiguan
3D Boratex VW Tiguan

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....3D Boratex VW Tiguan
3D Boratex VW Tiguan

Особенность подмосковных — предусмотренные места под заводские крепления, если таковые на автомобиле имеются. И те, и другие могут быть различных цветов. Как правило, черного и серого, реже — бежевого.

3D Seintex Mitsubishi Outlander
3D Seintex Mitsubishi Outlander

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Нынче на рынке представлено большое количество различных вариантов ковриков для салона от разных производителей. Мы из всего многообразия подобрали для вас только лучшие предложения и сделали их максимально доступными. А на время размещения статьи наш магазин SHOP.ZR.RU и вовсе снизил цены на все комплекты. Не упустите свой шанс приобрести современные и практичные 3D-коврики с максимальной выгодой!

Автомобильные 3D-коврики: чем они лучше обычных?
Автомобильные 3D-коврики: чем они лучше обычных?
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