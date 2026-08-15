Российские автогонщики возвращаются на мировые старты

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Международная автомобильная федерация (FIA) отменила все ограничения для российских автогонщиков, введенные четыре года назад, сообщает Российская автомобильная федерация. Наши спортсмены снова смогут выступать на международной арене под государственным флагом и с гимном. Решение принято единогласно на всемирном совете FIA по автоспорту.

В Калининграде возобновляют выпуск популярного электромобиля

Калининградский завод «Автотор»» назвал цену электроседана Амберавто А5. Вернувшийся на конвейер автомобиль предлагается за 3 450 000 и 3 650 000 рублей. Дополнительно действует госсубсидия до 925 000 рублей при покупке в кредит. В прошлом году Амберавто А5 был самым продаваемым электромобилем в России.

«Буханка» официально стала «Буханкой»

Всем известная ульяновская «Буханка», наконец, узаконила свое народное название. Отныне вездеход официально лишился заводского индекса СГР («Старый грузовой ряд»), которое прежде объединяло УАЗ-452, УАЗ-3741 и прочие модификации культового автомобиля. Теперь эти машины представлены под именем, известным каждому, — «Буханка». В пресс-службе Ульяновского автозавода подтвердила ребрендинг. Напомним, что любимая в народе «Буханка» выпускается более 70 лет и не собирается покидать конвейер.

Богатый урожай новых отечественных моделей

«Разборка недели» подводит итог весенне-летних новинок, сборка которых началась в России. Журналисты «За рулем» протестировали автомобили UMO 5, TANK 400, Лада Искра SW Cross, Москвич М70, Senat 900, Волга К50 и Волга С50, а также минивэн Sollers SP7.