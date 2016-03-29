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11 операций по техобслуживанию Lada Vesta, которые помогут сэкономить

Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит его владельцу сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбрать расходные материалы для своей Лады Весты.

Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Лада Веста вы найдете, пройдя по ссылкам.

Честные отзывы владельцев автомобилей

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За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 36006Количество комментариев 12
29.03.2016
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-35