11 операций по техобслуживанию Lada Vesta, которые помогут сэкономить
Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит его владельцу сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбрать расходные материалы для своей Лады Весты.
Пошаговые иллюстрированные инструкции по выполнению основных операций по техобслуживанию автомобиля Лада Веста вы найдете, пройдя по ссылкам.
- Замена масла и масляного фильтра в двигателе
- Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя
- Замена свечей зажигания
- Замена охлаждающей жидкости
- Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
- Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних колес
- Проверка состояния колодок и барабанов тормозных механизмов задних колес
- Замена тормозной жидкости
- Замена салонного фильтра
- Замена стоек стабилизатора (видеоинструкция)
- Таблица ламп и способы их замены
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- Длительный тест Лады Весты - полный отчет.
- Реальные отзывы владельцев Лады Весты.
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29.03.2016
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Отзывы о LADA Vesta (30)
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-35