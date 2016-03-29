11 операций по техобслуживанию Lada Vesta, которые помогут сэкономить

Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля позволит его владельцу сберечь немало денег и времени. Ведь вы будете проводить работу тогда, когда это удобно вам, а не сотрудникам техцентра, и сможете сами выбрать расходные материалы для своей Лады Весты.

Ревин Алексей 36006 36006 12 12 29. 03. 2016 Поделиться: Оцените материал: +16