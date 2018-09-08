10 главных осенних советов водителю

С приходом осени у многих автомобилистов, особенно начинающих, могут возникнуть определенные сложности. И лучше подготовиться к ним заранее. «За рулем» знает, как это сделать.

Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла…

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Если даже зимняя езда давно уже никого не пугает, то стоит ли опасаться осенних поездок?

Опасаться, может быть, и не стоит. А вот относиться к осенней езде с должным пиететом необходимо — иначе возможны неприятности. Их перечень никак не назовешь кратким: убедитесь сами.

Цветы жизни

Наивно ожидать, что все детки будут ходить «по струночке», не бросаясь вам под колеса из самых неожиданных мест. Панацеи, конечно же, нет — просто удвойте свое внимание. Постарайтесь проложить свои утренние маршруты подальше от школ. Там точно будут пробки первые несколько недель после начала учебного года.

К началу осени завершается массовый завоз детей обратно в города: каникулы кончились, пора на учебу.

Слепое время года

Окружающий пейзаж быстро чернеет, границы проезжей части сливаются с неизвестностью, а встречный транспорт слепит вас своими фарами. Мало того, порой выясняется, что и собственные фары светят не так и не туда — летом на это просто не обращали внимание. Короче говоря, собственную светотехнику (не только фары!) необходимо проверить, а на дороге прекратить любой «расслабон».

Осенью на улицах темнеет все раньше: длительность дня убывает с максимальной скоростью.

Скользко

Впрочем, есть и другая возможность ощутить все прелести скольжения — это опавшие листья на проезжей части. Короче говоря, сбавьте скорость — хуже не будет!

До зимы еще далеко, но первые заморозки осень вам гарантирует.

Поскользнуться на опавших листьях можно не хуже, чем на льду.



Грязно

Когда ветровое стекло, которое еще утром было вполне прозрачным, буквально на глазах покрывается какой-то мерзостью, а дворники недовольно начинают размазывать грязь, опасность ДТП возрастает. Не ленитесь лишний раз протереть стекло. Особенно там, куда не достают дворники, вдоль передних стоек кузова. Это улучшит обзорность. И не экономьте на омывайке — кстати говоря, с летней жидкости можно потихоньку переходить на спиртосодержащую.

Не ленитесь лишний раз протереть стекло.

Листья желтые

Опавшая листва очень любит забивать все подряд — в том числе и воздухопритоки отопителя. Совет простой: удаляйте весь этот хлам вовремя. Иначе за вас это сделают сервисмены — только уже не бесплатно.

Красиво, конечно, но воздухозаборники должны выполнять свою функцию.

Шлепаем по лужам

Не стесняйтесь снижать скорость, заметив впереди водную преграду. Перечень неприятностей тут немаленький: от аквапланирования шин до гидроудара в двигателе, если уж совсем не повезет. Кроме того, машину может и развернуть, если, к примеру, левые колеса катят по асфальту, а правые форсируют лужу.

Осень — царство луж. Только не нужно обдавать из них своего ближнего.

Абразив

Осенью на машинах оседает такое количество грязи, что под ее шершавым воздействием кузов невольно теряет изначальный лоск. Рецепт простой: «надо чаще умываться». Кроме того, в борьбе с абразивом частично помогает нанесение на кузов защитных полиролей.

Аккумуляторная батарея

Осенью заметно возрастают потребности в электроэнергии: в очередь за своими киловатт-часами выстраиваются светотехника, вентилятор отопителя, обогревы стекол и зеркал, дворники. При коротких поездках это может приводить к недозаряду аккумулятора — если не озаботиться его проверкой и подзарядом, то при первом, более серьезном похолодании он откажет.

За вольтметром мы лезем сегодня, если батарея уже приказала долго жить или находится на грани. А зря.

Багажник

С наступлением календарной осени полезно провести ревизию в багажном отделении автомобиля. Всякие купальники и шлёпки пора заменить на старенькую куртку или телогрейку. Вдруг на ночной осенней дороге с машиной что-то пойдет не так, а вы по привычке сидите в тоненькой ветровке. Так и замерзнуть можно.

Падает давление

Давление в шинах с наступлением осенней прохлады понижается — примерно на 0,1 бара на каждые 10 градусов температуры. Так что, если вы последний раз проверяли давление летом и оно было совершенно нормальным (например 2,3 бара), то осенней ночью при приближении температуры к нулевой в шинах останется лишь 2,0 бара.

В переходный период следует чаще проверять давление в шинах.

Шины

Тем, у кого нет зимних шин, пора задуматься о покупке. А те, у кого есть, обязаны вспомнить, что по относительно новым правилам остаточная высота протектора на них должна составлять не менее 4 мм. Кто потерял большинство шипов в прошлом сезоне, может проверить на себе эффективность процедуры дошиповки. В любом случае затягивать с решением вопроса не стоит.

Защита от коррозии

Не секрет, что максимальное коррозионное воздействие на автомобиль происходит зимой, поэтому неплохо заняться подновлением антикора на днище. А особо продвинутые автолюбители вспомнят, что и в скрытых полостях наносят специальные, более жидкие и текучие препараты. Конечно, обладатели свежих автомобилей вряд ли станут этим заниматься, но вот владельцам «старушек» лучше все-таки не отмахиваться от такого занятия.

Счастливого пути по осенним дорогам!