Облысела зимняя резина... Что делать?

Откатал два года на шипованных шинах Michelin — вылетело 90% шипов: заводской брак. Со вторым комплектом картина та же. Неужели шины теперь «одноразовые»? Имеет ли смысл заниматься дошиповкой?
Сергей Мишин, редактор отдела автомобильной информации
Время от времени эффект потери шипов наблюдается у шин из ограниченных партий практически всех брендов. Связан он с несоответствием диаметров корпуса шипов и отверстий под них в резине. Проблему создают ограниченные партии шипов с прослабленным (уменьшенного диаметра) корпусом, попадающие на рынок. Поскольку в мире всего несколько производителей шипов (Turvanasta, Scason, Tikka, Sitek и Ugigrip), а шинники обычно имеют двух-трех разных поставщиков, шансы «поймать» неправильные шипы у каждой шинной компании довольно высоки. Известны подобные проблемы у шин Nordman, Pirelli, Michelin, Toyo.
Дошиповка — процесс очень сложный. Надо подобрать шипы строго по массе, высоте, диаметру… А поскольку любая наша компания со временем пытается удешевить производственный процесс, получаем весьма сомнительный результат.
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Фото: Continental
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