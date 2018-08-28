Облысела зимняя резина... Что делать?

Форум «За рулем» — та площадка, где можно получить ответы на самые разные вопросы автомобильной жизни. В обсуждении участвуют авторы «За рулем». Руководитель шинной группы ЗР Сергей Мишин отвечает на вопрос читателя о том, стоит ли пытаться реанимировать шины, растерявшие шипы.

Откатал два года на шипованных шинах Michelin — вылетело 90% шипов: заводской брак. Со вторым комплектом картина та же. Неужели шины теперь «одноразовые»? Имеет ли смысл заниматься дошиповкой?

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Как продлить жизнь шипам — советы экспертов «За рулем»

Сергей Мишин, редактор отдела автомобильной информации

Время от времени эффект потери шипов наблюдается у шин из ограниченных партий практически всех брендов. Связан он с несоответствием диаметров корпуса шипов и отверстий под них в резине. Проблему создают ограниченные партии шипов с прослабленным (уменьшенного диаметра) корпусом, попадающие на рынок. Поскольку в мире всего несколько производителей шипов (Turvanasta, Scason, Tikka, Sitek и Ugigrip), а шинники обычно имеют двух-трех разных поставщиков, шансы «поймать» неправильные шипы у каждой шинной компании довольно высоки. Известны подобные проблемы у шин Nordman, Pirelli, Michelin, Toyo.

Дошиповка — процесс очень сложный. Надо подобрать шипы строго по массе, высоте, диаметру… А поскольку любая наша компания со временем пытается удешевить производственный ­процесс, получаем весьма сомнительный результат.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Continental

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