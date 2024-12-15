Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Идеальный автопилот ближе, чем кажется: автоматический заезд в гараж стал реальностью

Автомобили Tesla получат обновление, которое позволит им парковаться в гаражах

Tesla работает над улучшением функции автоматической парковки, включенной в пакет FSD (Full Self-Driving), с целью обеспечить её функционирование даже в узких гаражах.

Недавнее заявление Ашока Элусвами, руководителя отдела автономного вождения и искусственного интеллекта компании, подтверждает это.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Дизель, бензин, рама, блокировки — новый и доступный российский автомобиль

До сегодняшнего дня, хоть FSD и позволяла автоматическую парковку на больших открытых площадках и некоторых закрытых парковках, парковка в стандартном гараже оставалась недостижимой задачей для электромобилей Tesla. Ограниченное пространство, необходимость маневрирования в условиях низкой освещенности и потенциально сложная геометрия гаража – все это представляло значительные вызовы для алгоритмов автопилота.

Однако, похоже, эти вызовы скоро останутся в прошлом. Разрабатываемая Tesla новая функция автоматической парковки для FSD станет существенным шагом вперед, значительно повышая удобство использования и функциональность системы.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Компания явно не останавливается на достигнутом, постоянно улучшая свой автопилот, закладывая прочный фундамент для реализации амбициозного проекта Robotaxi – сервиса беспилотного такси, запуск которого запланирован на ближайшие годы.

Источник: IXBT

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 115
15.12.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0