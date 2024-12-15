Идеальный автопилот ближе, чем кажется: автоматический заезд в гараж стал реальностью

Автомобили Tesla получат обновление, которое позволит им парковаться в гаражах

Tesla работает над улучшением функции автоматической парковки, включенной в пакет FSD (Full Self-Driving), с целью обеспечить её функционирование даже в узких гаражах.

Недавнее заявление Ашока Элусвами, руководителя отдела автономного вождения и искусственного интеллекта компании, подтверждает это.

До сегодняшнего дня, хоть FSD и позволяла автоматическую парковку на больших открытых площадках и некоторых закрытых парковках, парковка в стандартном гараже оставалась недостижимой задачей для электромобилей Tesla. Ограниченное пространство, необходимость маневрирования в условиях низкой освещенности и потенциально сложная геометрия гаража – все это представляло значительные вызовы для алгоритмов автопилота.

Однако, похоже, эти вызовы скоро останутся в прошлом. Разрабатываемая Tesla новая функция автоматической парковки для FSD станет существенным шагом вперед, значительно повышая удобство использования и функциональность системы.

Компания явно не останавливается на достигнутом, постоянно улучшая свой автопилот, закладывая прочный фундамент для реализации амбициозного проекта Robotaxi – сервиса беспилотного такси, запуск которого запланирован на ближайшие годы.

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Источник: IXBT