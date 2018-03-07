Кругом одни неадекваты: как не проморгать аварию

Манеры многих водителей оставляют желать лучшего. Превышают скорость, не используют при маневрах световые сигналы, ведут себя агрессивно. А тут еще обладатели зарубежных номеров, водители такси (в том числе маршрутных) и всевозможных доставщиков — сплошной Армагеддон! Как распознать потенциальную опасность в потоке и избежать столкновения?

Наличие проблемных автомобилей в потоке необходимо постоянно отслеживать — в этом кроется половина успеха. Если «посчастливилось» оказаться рядом с ними, при малейшем намеке на опасное действие притормаживайте, подавая звуковой сигнал (ночью — одновременно с миганием дальним светом). А еще лучше — уступите дорогу и при первой возможности дистанцируйтесь.

Скрытая угроза

Даже на относительно пустых трассах можно не разглядеть некоторые нюансы дорожной обстановки, без учета которых безопасность под угрозой. Представьте, что в паре сотен метров впереди у тротуара стоит грузовик. Конечно, он может быть просто припаркован (водитель решил немного вздремнуть). А если его остановка вызвана пропуском другой машины (невидимой для вас) из двора? Аналогичная ситуация возникает, когда автобус на остановке высаживает пассажиров. Некоторые из них точно не преминут обойти его спереди, очутившись аккурат перед вашим передним бампером.

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Подобные случаи происходят и в динамике, когда водитель на узкой дороге обгоняет другой автомобиль, из-за которого справа неожиданно выезжает наперерез машина, невидимая заранее.

Приближаясь по соседней полосе к месту остановки очередного транспортного средства (особенно крупного), замедляйтесь, внимательно осматривая его окрестности, иногда снижая скорость до нуля. Этот навык станет логическим продолжением другого, закрепленного нынче в ПДД, который касается торможения (остановки) перед пешеходным переходом, если перед ним останавливается другой автомобиль.

Опережая кого-то на узкой трассе, старайтесь не превышать намного скорость относительно обгоняемой машины. При этом насколько возможно просматривайте пространство перед ней, в том числе сквозь стекла ее кабины. Но все равно надо быть готовым к неожиданностям, чтобы успеть вовремя затормозить.

Главное — разъехаться

Бывает, что приходится ехать по узкой (например, двухполосной) дороге, а в нескольких сотнях метров впереди у противоположного тротуара (обочины) припаркован грузовик или ведутся строительные работы. Машины, встречая препятствие, на большой скорости объезжают его, используя часть нашей полосы. Еще сложнее ситуация, когда происходит обгон на узкой трассе.

Поскольку не у всех водителей хороший глазомер, а некоторые (вследствие куража или спешки) готовы выполнить маневр прямо у вас перед носом, всегда просматривайте как можно дальше встречную полосу, заранее определяя проблемные места. Подъезжая к очередному стоящему на «встречке» грузовику или строительному забору, чуть сбавляйте скорость и готовьтесь быстро затормозить в опасной ситуации. Наблюдайте за перемещениями встречных машин. Если очередная из них пошла на рискованный маневр, лучше пропустите ее, притормозив и взяв чуть правее (прижавшись к тротуару, заехав на обочину).

Когда навстречу несется тандем, один из участников которого затеял опасный обгон, не теряйте времени на отстраненное наблюдение, а посигнальте дальним светом фар. Одновременно снижайте скорость вплоть до остановки, переместившись максимально правее, и быстро осмотрите местность справа от машины. Ведь в критическом случае для разъезда подойдет свободная окрестная парковка и даже тротуар.

Наконец, не забывайте уступать дорогу, встретив препятствие перед собой. Спускаясь же с крутого уклона, обозначенного соответствующими знаками, давайте встречным машинам преимущество независимо от того, с какой стороны находится помеха для движения. Это не только здравый смысл, но и требование Правил.

Цепная реакция

В некоторых случаях причиной возникновения аварийной ситуации может стать не объект (автомобиль, пешеход, дефект дороги), находящийся непосредственно перед вами, а факторы, скрытые от глаз или отдаленные в пространстве. Для водителей, привыкших просто двигаться за «лидером», такие обстоятельства являются полной неожиданностью. Это приводит к множеству цепных аварий. Важно вычислять источник напряженности и прогнозировать возможные последствия — появится время заранее притормозить или объехать проблемное место.

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Старайтесь наблюдать не только за идущим впереди автомобилем, но и за двумя-тремя перед ним, немного смещаясь для этого влево/вправо или глядя сквозь стекла кабин. Тогда чье-то неожиданное торможение или даже авария не «соберут» ваш автомобиль в кучу с предшествующими.

Важно также отслеживать подобным образом отдаленные дорожные знаки, сигналы светофоров и текущую дорожную обстановку (строительные ограждения, коммунальная техника, стоящие из-за аварии машины), чтобы подготовиться к импульсивным действиям зазевавшихся водителей спереди или выбрать безопасную траекторию объезда.

Если вдалеке автомобильный поток изгибается (уплотняется), явно объезжая большую яму на дороге или участок строительных работ, это должно служить сигналом для повышения концентрации внимания. Подъезжая к этому месту, следите за машинами в направлении «эпицентра» и будьте готовы притормозить. Ведь любая из них при объезде препятствия может подрезать автомобиль в соседнем ряду, а он — вас.

Похожая ситуация может возникнуть, когда вы едете, например, по третьей полосе, а впереди от остановки отъезжает автобус, бесцеремонно вытесняя легковушку из второго ряда (угадайте, куда она метнется?). Внезапные перемещения машин из ряда в ряд часто провоцируют выезжающие с второстепенных дорог автомобили и выбегающие пешеходы. Увидев издалека такую предпосылку к дорожному инциденту, притормозите или перестройтесь левее.

Чтобы обеспечить себе хорошую видимость, не двигайтесь подолгу за крупными автомобилями (автобусы, грузовики, фуры), а обгоняйте их или перестраивайтесь в другие полосы при наличии. Вообще, при увеличении скорости движения, усложнении трафика или рельефа местности, а также при ухудшении погоды пытайтесь дальше просматривать дорогу.

Пути сошлись

Места пересечения дорог представляют повышенную опасность для всех участников движения. И не только из-за вырастающей вероятности попасть в аварийную ситуацию, но и из-за тяжести последствий при боковых столкновениях. Даже из безобидного внешне дворового проезда может наперерез вылететь машина, чей водитель недостаточно тщательно посмотрел по сторонам. Что уж говорить о перекрестках оживленных дорог!

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Когда в вашем направлении на дороге более двух полос, есть смысл передвигаться по средней, дистанцируясь, с одной стороны, от встречного движения, а с другой — от примыкающих выездов. В случае чего это продлит вам время на реакцию.

Когда главная дорога, по которой вы едете, имеет множество пересечений с второстепенными, особенно внимательно отслеживайте, что на них происходит, и поддерживайте разумную скорость. Увидев неадекватно быстро приближающийся сбоку автомобиль, притормозите и погудите клаксоном. Если это не произвело должного эффекта, не отстаивайте свой приоритет, а уступите дорогу.

Приближаясь к регулируемому перекрестку и видя мигающий зеленый сигнал (а тем более желтый), не проскакивайте во что бы то ни стало, а плавно остановитесь, ожидая следующий светофорный цикл. Иначе можно попасть под боковой удар машины, сорвавшейся со светофора раньше времени.

Дождавшись зеленого сигнала, не стоит торопиться начинать движение. Вместо этого быстро посмотрите вправо-влево на предмет несущихся перпендикулярными курсами автомобилей. Причина все та же — привычка многих водителей проскакивать на запрещающий сигнал светофора. Если боковой обзор загораживает грузовик или автобус, подождите момента, когда он поедет, и только тогда двигайтесь сами. Ведь его задержка может быть вызвана несущейся наперерез машиной.

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И еще один совет-наблюдение напоследок. Доверяйте только показаниям чужой «светотехники», подтвержденным действиями ее хозяина (читай, реакцией машины). Именно последним нужно уделять основное внимание. Ведь часто как бывает: включают «мигалки» в одну сторону, а поворачивают в другую. Также распространены случаи неработающих стоп-сигналов и прочей светотехники (да, эксплуатация автомобиля с такими неисправностями запрещена, но кого это останавливает?). Все это не должно сбивать при выборе дистанции или траектории передвижения.

Будьте внимательны, удачи на дорогах!

Текст: Юрий Хайкевич