Покупаем полис каско: все способы сэкономить на страховке

Страховка каско — не только финансовый инструмент, но и антидепрессант: когда машина находится под страховой защитой, поводов для волнений гораздо меньше. Жаль, позволить себе такой оберег все сложнее — дорожает с каждым днем... Какой из страховых услуг по каско можно безболезненно пожертвовать, а на чем лучше не экономить, разъясняет эксперт ЗР.

Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. А что, если попробовать осторожно побегать вокруг нее, откусывая по чуть-чуть? Понятно, что весь кусок сыра вам не достанется, но надкусить-то его получится. Подобная метафора характеризует как сам страховой продукт, коим выступает полис, так и клиента страховой компании — всё зависит исключительно от угла зрения. Задача автовладельца — заплатить как можно меньше денег и получить как можно больше услуг. Страховщик же ориентирован на то, чтобы выжать из клиента хоть что-нибудь, предложив ему минимум возможного. Так что процесс экономии при покупке каско почти всегда подразумевает компромисс. Но возможны и исключения. Вот с них, пожалуй, и начнем.

Как правило, снижение цены полиса подразумевает различные ограничения, однако в отдельных случаях скидку можно получить на ровном месте. Ну, почти.

Манипуляция

Страховые компании всячески стремятся удержать тех, кто исправно платит из года в год, но при этом не попадает в ДТП - таким людям не грех и дисконт за лояльность предложить. Однако еще более весомую скидку (до трети стоимости полиса) можно получить, если вы вдруг решитесь сменить СК: конкуренты охотно переманивают чужих благонадежных клиентов. Кстати, не исключено, что, узнав о решении переметнуться в стан противника, ваш страховщик сподобится озвучить специальное предложение. И правильно: хорошего клиента надо ценить!

Получить скидку в рамках автострахования можно и в том случае, если в довесок к полису каско поддадитесь на уговоры застраховать еще что-нибудь — скажем, недвижимое имущество или жизнь. Если считаете, что это навязанная услуга, - ну что ж, вы вправе отказаться. Однако можно на это посмотреть иначе: за меньшую совокупную сумму вы вместо одного продукта приобретаете два — так почему бы и нет? Хотя, конечно, такой вариант экономией назвать сложно.

Соглашаться на условия первого попавшегося страховщика как минимум опрометчиво. Сравните предложения различных компаний при помощи специальных онлайн-сервисов.

Тонкая настройка

Самый распространенный способ экономии на каско — это франшиза. Разновидностей франшизы великое множество, но суть одна: под этим термином принято понимать сумму, которая не выплачивается при наступлении страхового случая. Франшиза не только выгодна, но и удобна для автолюбителя: не нужно из-за мелкого (и зачастую недорогого) повреждения заморачиваться с оформлением справок и оценкой стоимости ремонта — просто поехал в ближайший либо прикормленный сервис и быстро всё устранил за свои деньги, не вступая в сложные отношения со страховщиками.

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Другой способ уменьшить страховую премию связан с оценкой машины. Если определить лимит выплаты таким образом, что при утрате автомобиля (угон либо тотал, то есть полная гибель) вы получите не всю его стоимость, а лишь какую-то определенную часть, то и цена полиса будет ниже. Понятно, что в случае с «кредитомобилями» такой вариант не прокатит.

А вот еще один интересный вариант договорных отношений, который предлагают в некоторых СК. В момент оформления полиса вы платите половину суммы, а второй взнос делаете, только если наступает страховой случай.

Не стоит путать такой вариант с покупкой полиса в рассрочку, которая в конечном счете предполагает полное внесение денежных средств, пусть и растянутое во времени.

Не только лишь всё

Страховка «широкого спектра действия» всегда обходится непомерно дорого: за полис без ограничений страховая возьмет по максимуму. Как говорится, не стоит множить сущее без необходимости — так что сразу определяемся, кто будет допущен за руль машины, ибо чем меньше людей фигурирует в полисе, тем он дешевле. Если в списке безубыточных пользователей окажется «токсичный» водитель с плохой статистикой, он обязательно испортит всю калькуляцию.

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Смотрим далее. Вам нужно полное покрытие? Если вы точно знаете, что ночью автомобиль будет храниться в подземном паркинге, а днем — обитать на охраняемой территории бизнес-центра вдали от деревьев, то вероятность повреждения машины в результате стихийных бедствий минимальна. Можно вычеркнуть этот пункт из договора и пересчитать ­стоимость — получится дешевле.

Если у вас какая-либо экзотическая машина, то от угона ее можно не страховать вовсе: риск того, что кто-то позарится на ваше сокровище, невелик. А вот на случай ДТП можно и застраховаться — мало ли что… Правило здесь одно: чем меньше рисков отражено в полисе, тем более скромную сумму вы за него в конечном счете выложите.

А еще страховые компании практикуют программы, в которых учитываются особенности эксплуатации автомобиля. Скажем, вы намерены использовать машину только по выходным или, к примеру, на каких-то конкретных маршрутах (вы неисправимый дачник, но на работу предпочитаете ездить на метро). В этом случае, по справедливому мнению СК, вы также заслуживаете поощрения скидкой, что логично: чем меньше автомобиль передвигается, тем меньше вероятность попадания в ДТП. Бинго!

Не очень-то и надо!

Существуют и другие нюансы, которые также влияют на стоимость страховки. Вызов аварийного комиссара, техническая поддержка, возмещение без справок, эвакуатор на случай ДТП — всё это услуги, от которых можно отказаться ради меньшей суммы в счете.

Также имеет смысл оговорить сервис, в котором автомобиль будет ремонтироваться при возникновении страхового случая: выбор обычного техцентра вместо авторизованного дилера поможет сэкономить ощутимую сумму. Более того, можно вообще отказаться от оплаты работы мастеров, оговорив исключительно возмещение стоимости запчастей, - так еще дешевле выйдет.

Дело техники

Отказавшись от аварийного комиссара и ряда других услуг, которые зачастую идут пакетом, можно уменьшить страховую премию.

А вот и самые, скажем так, продвинутые способы экономии при оформлении страховки. Начнем с того, что на цену каско влияет наличие в автомобиле тех или иных противоугонных средств. Даже за банальную сигналку СК дает дисконт, а уж если за машиной приглядывает спутник, то скидка станет более внушительной. Здесь, правда, важно не переусердствовать, а то ведь установка продвинутой (и дорогой) противоугонки может запросто свести на нет всю экономию.

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Одно из модных веяний в страховом мире — телематика, которая лежит в основе так называемого умного страхования. К бортовой системе автомобиля через диагностический разъем подсоединяется прибор, который не только отслеживает перемещение транспортного средства, но и позволяет оценить манеру езды водителя. Если последний будет демонстрировать спокойную и взвешенную езду без резких разгонов и спонтанных перемещений, то страховщики сочтут его заслуживающим послабления.

Наконец, еще один способ сэкономить связан с выбором компании, в которой вы в результате приобретете свой полис. Определенно стоит потратить некоторое время и провести собственное маркетинговое исследование на предмет того, где полис каско для вашей машины обойдется дешевле. Для этого есть различные инструменты вроде сайтов Kaskometr.ru или Banki.ru, где можно вбить ключевые параметры и получить примерный расчет стоимости полиса сразу в нескольких СК — и таки выбрать подходящий вариант. Причем не только выбрать, но и оформить: за онлайн-оформление некоторые страховщики также могут дать небольшую скидку. Мелочь, а приятно.

Какая такая франшиза?

В мире страхования существует множество разновидностей франшиз. Обычно все в курсе, что бывает условная франшиза, а бывает безусловная. В первом случае не возмещается ущерб, если его сумма меньше франшизы; но ежели повреждения более значительные, то оплачивается ремонт целиком. Во втором случае СК возмещает ущерб, но за вычетом суммы, оговоренной франшизой.

Прочие виды более экзотичны. Динамическая франшиза может увеличиваться по мере наступления новых страховых случаев: попали в одно ДТП — франшиза составит 10 тысяч рублей (к примеру), столкнулись еще раз — она увеличится до 20 тысяч. А вот, скажем, под временной франшизой понимается даже не столько сама франшиза, сколько условия ее применения. Грубо говоря, если ДТП произойдет раньше оговоренного срока (или, наоборот, позже — всё зависит от договора), то франшиза не применяется.

Бывают и такие франшизы, которые регламентируют выплату с учетом определенных обстоятельств. Например, если виновником ДТП становится водитель застрахованной машины, то компенсация не выплачивается. В принципе, оговорить можно вообще любые условия, сфокусировав их на конкретном водителе или даже на определенных деталях транспортного средства (колёса, например).