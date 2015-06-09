Как сэкономить на каско?

С падением рубля стоимость полиса каско значительно выросла. Можно ли сэкономить на страховке от угона и ущерба? Рассматриваем различные варианты.

ФРАНШИЗА

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Почти все страховые компании предлагают заключить договор страхования каско с франшизой. Как это работает? Допустим, полис на ваш автомобиль обходится в 50 тысяч рублей. При заключении договора с франшизой в 30 тысяч рублей скидка на полис может составить от 5 тысяч до тех же 30 тысяч. Франшиза — это та часть, от которой вы добровольно отказываетесь при выплате.

Франшиза бывает условной и безусловной. Условная предусматривает выплату возмещения, если сумма убытков превышает размер франшизы — 30 тысяч рублей в нашем примере. Допустим, в результате аварии ущерб составил 20 тысяч рублей. Страховка в этом случае не выплачивается. Но если ущерб составит 35 тысяч, страховщик выплатит именно эту сумму — 35 тысяч.

Безусловная франшиза — это сумма, которая не выплачивается страховщиком вовсе. Если франшиза 30 тысяч, а ущерб 32 тысячи, то выплата составит лишь 2 тысячи. А при убытке до 30 тысяч включительно никакой компенсации не будет.

Условия предоставления скидок по каско с франшизой бывают самые разнообразные. Но основное правило таково: чем больше размер франшизы, тем дешевле полис.

Бояться франшизы не нужно. Если ездите аккуратно, смело выбирайте такой вариант. В случае мелких ДТП не по вашей вине ущерб будет компенсирован по ОСАГО.

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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

У каждой страховой компании есть специальные предложения, воспользовавшись которыми вы купите полис каско дешевле. К примеру, можно застраховать автомобиль только от угона. Экономия получается значительная: если полное каско на машину стоит 60 тысяч рублей, то при страховке только от угона цена полиса может упасть вчетверо — до 15 тысяч. Если произойдет ДТП по вашей вине, оплачивать ремонт придется самостоятельно, но если виновником признают другого водителя, то компенсацию вы без проблем получите по ОСАГО.

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Еще один способ сэкономить — купить полис каско за половину цены стандартного договора. В этом случае автомобиль будет застрахован по рискам «угон» и «полная гибель». При наступлении этих событий страховая компания возместит ущерб в полном объеме. Но если повреждения небольшие, то для получения компенсации придется доплатить страховой компании определенную сумму (20–30% обычной цены полиса) либо рассчитывать на ОСАГО.

ПЛАТИ, КАК ЕЗДИШЬ

Следующий способ — самый необычный, но вполне справедливый. Это так называемое умное страхование. Суть его в следующем. Перед заключением нового договора (как правило, за полгода) на автомобиль устанавливают специальный датчик, который в режиме реального времени следит за тем, как вы ездите. Учитываются резкость стартов и торможений, плавность перестроений и вхождений в повороты, среднее пройденное расстояние и максимальная скорость. По результатам анализа этих данных страховщик может предоставить скидку. Мы проверили такую систему фирмы «АльфаСтрахование» на автомобиле Skoda Rapid.

Ну что сказать? Дисциплинирует! Ведь помимо передачи данных страховщику установленное в смартфон приложение позволяет и мне следить за собственными успехами и неудачами. За время проверки я лишь раз удостоился желтого сигнала, предупредившего о том, что маневр рискованный. Остальное время я уверенно находился в «зеленой волне», позволяющей получить скидку на полис каско в размере 35%. Был бы красный — сразу переход на повышенный тариф!

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Подобный договор можно заключить авансом. Берем полис за 65% его полной цены и в течение полугода ездим с датчиком. По окончании этого срока компания либо прощает оставшиеся 35% либо просит доплатить эту сумму, если вы показали себя как рисковый водитель. В моем случае вместо 78 тысяч рублей я заплатил бы 55 тысяч: экономия — 23 тысячи!

Если вы человек серьезный, всегда найдется возможность сэкономить при покупке полиса каско. Главное — быть уверенным в себе и своих возможностях.

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