Лады получили систему дистанционного управления

В качестве опции для трех моделей тольяттинской марки стала доступна система Lada Connect, позволяющая управлять некоторыми функциями автомобиля с помощью смартфона.

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Пока такая опция — привилегия только Гранты, Весты и XRAY. Вне зависимости от модели опция обойдется в дополнительные 29 тысяч рублей, в которые включены три года абонентского обслуживания.

С помощью Lada Connect можно узнать, где находится автомобиль, дистанционно запустить двигатель, открыть/закрыть двери, включить и выключить фары, проверить основные параметры (пробег при последней поездке, запас топлива и уровень разряда аккумулятора). Также система способна послать сигнал на телефон в случае попытки проникновения в машину или ее эвакуации.

Впервые Lada Connect была представлена в 2016 году. Изначально ею планировалось начать оснащать автомобили еще в прошлом году, в Google Play даже появилось соответствующее приложение, но работало оно исключительно в тестовом режиме. Затем появилась информация о том, что Lada Connect первой получит обновленная Granta, а уже затем другие модели АВТОВАЗа.

Разработкой приложения занималась «Лаборатория умного вождения», которая создала аналогичную телематическую систему для Lifan. Там она называется, соответственно, Lifan Connect.

К 2021 году АВТОВАЗ переведет все свои модели на платформу альянса Renault-Nissan.

По итогам сентября в первой тройке лидеров продаж оказались сразу две модели Lada: Granta и Vesta.

Фото: Smart Driving Labs