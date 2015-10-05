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Renault Duster получил кнопку дистанционного запуска двигателя Start

Дилеры Renault начали продажи нового Duster с системой дистанционного запуска двигателя Renault Start, позволяющей завести и прогреть двигатель, а также обеспечить комфортную температуру в салоне еще до начала движения. Renault Start доступна в версиях Privilege и Luxe Privilege в сочетании с бензиновыми двигателями и в качестве опции на версии Expression за доплату в 4990 рублей.

Система дистанционного запуска двигателя Renault Start была разработана специально для России и впервые устанавливается на новом Duster. Она позволяет завести и прогреть двигатель, а также активировать обогрев сидений, зеркал, лобового и заднего стекол. Даже при низких температурах Renault Start дает возможность максимально быстро обеспечить комфортную температуру в салоне.

Renault Start активируется специальной кнопкой на ключе на расстоянии до 200 метров. Можно также запрограммировать автоматический запуск двигателя на определенное время с помощью дисплея навигационной системы Media Nav. В этом случае автомобиль заводится вне зависимости от местоположения водителя. Цикл прогрева длится 10 минут, после этого двигатель автоматически глушится. При необходимости цикл можно продлить до 20 минут. Если температура ожидается очень низкая, в системе предусмотрен режим нескольких последовательных прогревов.

Во время дистанционного запуска двигателя автомобиль защищен от угона: при малейшей опасности (попытке открытия дверей, перемещения педалей и т. д.) машина глушится.

Кроме прогрева салона система Renault Start также позволяет справиться с жарой и активировать кондиционер.

Напомним, продажи обновленного Renault Duster в России начались в июле 2015 года. Автомобиль получил один новый двигатель 1,6 л мощностью 114 л.с. и доработанные старые — 2,0-литровый бензиновый (143 л.с.) и 1,5-литровый дизельный (109 л.с.). Кроме того, автомобиль освежили внешне – у него новые бамперы, решетка радиатора, другая оптика и другая накладка на пятой двери с объемными буквами «Duster».

В августе 2015 года Renault Duster вошел в пятерку самых популярных моделей российского рынка с результатом 3496 проданных автомобилей, всего же с начала года было реализовано 26 834 шт.

Между тем фотошпионам удалось заснять тестовые испытания Duster второго поколения. Ожидается, что автомобиль потеряет нарочитую грубоватость и станет более утонченным. Его появление под маркой Dacia ожидается в 2017 году; когда кроссовер обновится в России, не сообщают.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 24963Количество комментариев 4
05.10.2015
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+18