В России стартовали продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway

Модели отличают пластиковая защита кузова и увеличенный до 195 мм дорожный просвет.

Sandero

Кросс-седан Renault Logan Stepway предлагается по цене от 662 990 рублей, а обновленный Sandero Stepway — от 709 990 рублей за версию Life с двигателем 1,6 л (82 л.с.) с механической трансмиссией.

Renault Logan Stepway призван дополнить успешную на российском рынке модель Renault Sandero, которая с начала продаж разошлась уже тиражом в 151 546 экземпляров. Кросс-седан знаменует запуск новой серии Stepway, в дальнейшем она пополнится и другими моделями. С одной стороны, этот автомобиль напоминает кроссовер, а с другой — предназначен тем, кто не желает отказываться от эстетики седана, таких автолюбителей в России достаточно.

У Logan Stepway и Sandero Stepway черная фальшрадиаторная решетка с хромированными накладками, новая оптика со светодиодными дневными ходовыми огнями. На автомобили этой серии устанавливают новую мультимедийную систему MediaNav 4.0 с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. На ж/к экран монитора можно вывести навигационные карты с указанием пробок в режиме реального времени, музыкальные проигрыватели и т.д.

Кросс-версии могут быть оснащены системой дистанционного запуска двигателя Renault Start, климат-контролем, обогревом ветрового стекла, обогревом передних сидений, боковых зеркал, задними парктрониками и многим другим.

А еще в декабре стартуют продажи серии Stepway City, автомобили которой получили вариатор. Цены объявят позже.

Всего через год в продаже появится Renault Captur второго поколения. Ожидается, что автомобиль станет просторнее.

Но это «их» Captur, а наш Kaptur пока обновлять не планируют, и он честно трудится, в том числе в каршеринге Санкт-Петербурга.



Фото: Renault