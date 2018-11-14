Renault готовит новое поколение Captur

Уже через год в продаже появится Renault Captur второго поколения, который станет больше и просторнее.

Kaptur

Renault Captur второго поколения

Нынешнему Renault Captur осталось продержаться на рынке около года, после чего его заменят кроссовером нового поколения. В основу второго поколения ляжет новая платформа CMF-B, которая, кстати, используется и при создании следующего поколения Nissan Juke. Она позволит оснащать автомобили гибридными силовыми установками.

Renault Captur второго поколения

Новое поколение французского кроссовера уже проходит испытания на дорогах общего пользования, о чем свидетельствуют появившиеся в Сети шпионские фотографии, сделанные на юге Испании, в Андалусии. Если верить надписи на двери багажника, можно предположить, что это новый Clio 5, выход которого в Европе намечен на весну 2019 года, если бы не увеличенный клиренс.

Renault Captur второго поколения

Ожидается, что кроссовер получит цифровую приборную панель и сенсорный экран медиасистемы, которая, в свою очередь, будет использовать облачный сервис Alliance Connected Cloud. Благодаря новой платформе длина автомобиля увеличится с 412 до 420 см, а дополнительные сантиметры пойдут на увеличение багажника и пространства салона для задних пассажиров.

Салон Renault Captur второго поколения

Что касается моторов, то 0,9-литровый TCe заменят на новый 3-цилиндровый двигатель мощностью 100 л.с. Другой бензиновый агрегат объемом 1,3 литра получит две степени форсировки — 130 и 160 л.с. Кроссовер также будет оснащаться турбодизелем 1.5 dCi мощностью 85 и 115 л.с. Но самое главное — автомобиль получит две гибридные силовые установки. Про них известно только то, что одна получит мощность 120 л.с., а другую можно будет заряжать от обычной бытовой электросети.

Премьера нового Renault Captur должна состояться осенью 2019 года, а старт продаж — в начале 2020 года.

Следует отметить, что в России продается Renault Kaptur, а не Captur.

Для России у Renault готовится другая новинка — новый кроссовер Arkana.

Фото: Renault, L’Argus