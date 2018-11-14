Renault готовит новое поколение Captur

Уже через год в продаже появится Renault Captur второго поколения, который станет больше и просторнее.

Kaptur

Renault Captur второго поколения
Renault Captur второго поколения

Нынешнему Renault Captur осталось продержаться на рынке около года, после чего его заменят кроссовером нового поколения. В основу второго поколения ляжет новая платформа CMF-B, которая, кстати, используется и при создании следующего поколения Nissan Juke. Она позволит оснащать автомобили гибридными силовыми установками.

Renault Captur второго поколения
Renault Captur второго поколения

Новое поколение французского кроссовера уже проходит испытания на дорогах общего пользования, о чем свидетельствуют появившиеся в Сети шпионские фотографии, сделанные на юге Испании, в Андалусии. Если верить надписи на двери багажника, можно предположить, что это новый Clio 5, выход которого в Европе намечен на весну 2019 года, если бы не увеличенный клиренс.

Renault Captur второго поколения
Renault Captur второго поколения

Ожидается, что кроссовер получит цифровую приборную панель и сенсорный экран медиасистемы, которая, в свою очередь, будет использовать облачный сервис Alliance Connected Cloud. Благодаря новой платформе длина автомобиля увеличится с 412 до 420 см, а дополнительные сантиметры пойдут на увеличение багажника и пространства салона для задних пассажиров.

Салон Renault Captur второго поколения
Салон Renault Captur второго поколения

Что касается моторов, то 0,9-литровый TCe заменят на новый 3-цилиндровый двигатель мощностью 100 л.с. Другой бензиновый агрегат объемом 1,3 литра получит две степени форсировки — 130 и 160 л.с. Кроссовер также будет оснащаться турбодизелем 1.5 dCi мощностью 85 и 115 л.с. Но самое главное — автомобиль получит две гибридные силовые установки. Про них известно только то, что одна получит мощность 120 л.с., а другую можно будет заряжать от обычной бытовой электросети.

Премьера нового Renault Captur должна состояться осенью 2019 года, а старт продаж — в начале 2020 года.

Renault готовит новое поколение Captur

Фото: Renault, L’Argus

Renault готовит новое поколение Captur
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