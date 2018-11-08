5 причин полюбить Renault Kaptur Play и забыть про другие кроссоверы

kaptur

Кроссовер Renault Kaptur стал первой моделью французской компании, которая была разработана по инициативе и при действенном участии российского отделения. Внешне машина напоминает европейский Captur, но построена не на базе Clio: техническим донором стал Дастер, а значит машина может быть и полноприводной. Российско-французский кроссовер стал очень популярным: за первые девять месяцев 2018 года только на нашем рынке было продано более 22 тысяч автомобилей этой модели. А с момента появления (июнь 2016-го) продажи превысили 65 тысяч единиц!

Помимо обычных версий российское отделение представляет и специальные. Самым ярким стал вариант, который получил название Play.

Kaptur Play стал первым Renault, который получил интегрированную платформу Яндекс.Авто. Это означает, что хорошо известными сервисами, такими как Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка или Яндекс.Погода, можно пользоваться с помощью штатного 8-дюймового экрана мультимедийной системы. При этом здесь доступен голосовой помощник, а карты обновляются онлайн. Связь с интернетом обеспечивает встроенный 4G-модем.

Приятным сюрпризом для покупателей Renault Kaptur Play станет предоплаченный на год мобильный трафик данных из расчета 3 Гб в месяц, чего с лихвой должно хватить и для пользования навигатором, и для стриминга музыки с Яндекса.

Кстати, купить Kaptur Play можно не только в дилерских центрах, но и в онлайн-шоу-руме компании Renault на ее официальном сайте.

2. Он яркий

Специально для версии Play в гамме Kaptur появился новый цвет кузова, который контрастирует с черной или бежевой крышей. Так что в потоке такая машина не затеряется. Впрочем, для тех, кто предпочитает более спокойные варианты, в Renault предусмотрели 11 цветов окраски кузова. Также кроссовер получил 17-дюймовые легкосплавные колеса Maldives с красными колпачками, ну и чтобы ни у кого не оставалось сомнений, на крыльях расположены шильдики с названием спецсерии.

Интерьер тоже отличается от обычных версий: здесь есть красные декоративные вставки, алюминиевые накладки на педали и особая отделка сидений, прошитых, как и чехлы на руле и рукоятке коробки передач, красной контрастной нитью.

3. Богатая комплектация

Как и положено спецверсии, у Renault Kaptur Play довольно богатая комплектация. Здесь есть климат-контроль, датчики дождя и света, ключ-карта, позволяющая попасть в салон не доставая ее из кармана, светодиодные дневные ходовые огни, противотуманки (с функцией подсветки поворотов) и задние фонари, круиз-контроль и даже система дистанционного пуска двигателя Renault Start. Она позволяет запустить двигатель на расстоянии и, например, прогреть его и салон машины перед поездкой зимой.

Для версии Play можно заказать и другое оборудование. Например, пакет «Обзорность», включающий в себя электрообогрев лобового стекла и тонированные стекла задней полусферы, обойдется в 10 990 рублей. Задние парктроники и камера заднего вида доступны только вместе за 4990 рублей. А самая дорогая опция — двухцветная окраска кузова, обойдется в 16 000 рублей.

Доступны для Kaptur Play и фирменные аксессуары, в числе которых коврики в салон, защита кузова и редуктора, органайзеры в багажник и многое другое.

4. Широкий выбор вариантов

Зачастую автопроизводители для специальных версий своих моделей делают безальтернативным сочетание двигателя и коробки передач: так машина получается дороже. Но в Renault решили, что версия Play должна быть доступна в тех же комплектациях, что и обычный вариант.

Renault Kaptur оснащается 1,6- и 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с. Базовый силовой агрегат предлагается исключительно для моноприводной версии и сочетается с вариатором X-Tronic. А вот более мощный мотор доступен для полноприводного варианта и может поставляться как с механической, так и с автоматической трансмиссией.

Цены, на первый взгляд, далеко не бюджетные и начинаются с отметки в 1 114 900 рублей. Топовый же вариант обойдется и вовсе в 1 244 900 рублей. Но комплектацию Renault Kaptur Play никак нельзя назвать бедной.

5. Он надежный

Платформа Global Access, которая дала жизнь и Дастеру, и Каптюру, славится своей неубиваемостью. Машина абсолютно невосприимчива к одной из вечных российских бед, то есть качеству дорог. Конечно, стильный Kaptur немного проигрывает Дастеру, например по дорожному просвету. Но и ему под силу практические любые дороги и направления. При этом машина оснащается проверенными временем бензиновыми атмосферными двигателями, то есть агрегатами довольно беспроблемными и переваривающими российское топливо, порой не самого высокого качества.

О том, какими преимуществами обладает обычный Renault Kaptur, можно узнать в этом материале «За рулем».

Фото: Renault