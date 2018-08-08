«За рулем» выяснил, как изменился характер переднеприводного кроссовера Renault Kaptur с появлением кнопки отключения системы стабилизации.

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С отключаемой системой стабилизации владельцам моноприводных Каптюров жить станет легче — и на бездорожье, и в зимнее время.

Заветную клавишу разместили в привычном месте — слева от руля.

Наконец-то! На переднеприводных Каптюрах 2018 модельного года появилась клавиша отключения системы стабилизации. О необходимости этой простой приблуды мы говорили с тех пор, как Kaptur появился на свет. На подъемах, в грязи или снегу переднеприводная машина становится беспомощной: при малейшей пробуксовке электроника обрубает топливоподачу, не оставляя шансов выбраться нахрапом, с активной пробуксовкой. А нужно-то было всего лишь чуть доработать салонную проводку, чтобы подключить клавишу, - серьезного вмешательства в электронику не требовалось.

Всё это знают народные умельцы. Ради возможности временно снять электронный «ошейник» они, не боясь лишиться гарантии, паяли электрические схемы, но чаще решали проблему «силовым» методом — вынимая предохранитель № 36. Эту операцию проделали и мы в зимнем спецтесте (ЗР, № 1, 2017). Приборная панель тут же озаряется контрольными лампами и предупреждением о том, что тормоза неисправны, зато есть результат: проходимость Каптюра со 114‑сильным мотором 1.6 и вариатором резко возрастает.

Медленно в гору

И вот первый товарный автомобиль с кнопкой отключения ESP — в наших руках. Для сравнения взяли такой же Kaptur, но без кнопки. Каждый — со 114‑сильным мотором и вариатором.

Первое упражнение — крутой подъем с сухим и плотным грунтом. «Бескнопочный» Kaptur взобраться на него не смог. Всякий раз примерно на полпути вмешивалась электроника, начинала мигать сигнальная лампа системы стабилизации, и тяга пропадала.

Старый Kaptur «благодаря» электронике так и не взял этот подъем. А новый забрался наверх. Хорошо, что отключа­емая ESP никак не повлияла на цену.

Сажусь в новый Kaptur и нажимаю заветную кнопку. На панели появляется надпись: «Антибуксовочная система выкл.», - а спустя несколько секунд еще одна: «Отключена система стабилизации». На подъеме машина буксует и не без труда, конечно, взбирается наверх. Во второй попытке даю в самом начале чуть больше газа — получается увереннее. Главное — не переборщить со скоростью. На 50 км/ч (при активной пробуксовке и на меньшей реальной скорости) электроника просыпается и появляется надпись: «Антибуксовочная система вкл.».

Такую гирлянду ошибок высветил моноприводный Kaptur, когда на зимнем тесте мы вытащили предохранитель, отвечающий за ABS и ESP.

После нажатия на клавишу вспыхивает надпись, предупреждающая об отключении противобуксовочной системы.

Затем ее сменяет сообщение, что отключена система стабилизации.



На сухом асфальте попробовал пускать Kaptur в силовые скольжения с горящей надписью об отключенной системе стабилизации. Электроника гасит занос при достижении 50 км/ч и пресекает всякие попытки активно дрифтить. Возможно, есть смысл чуть поднять порог срабатывания — не ради азартной езды, а чтобы не держать постоянно в голове, что ESP вот-вот включится.

С места в карьер

Второе испытание — в карьере. Глина вперемешку с песком. Где-то дорога сырая, где-то стоят лужи. Шины моментально забиваются пескоглиной и превращаются в «слики».

Сначала идет старый Kaptur. Если застрянет, будет чем вытаскивать. Но доставать трос не пришлось. Лампа работающей ESP моргает постоянно, приходится часто работать рулем в надежде найти зацеп. Kaptur ползет медленно, рыскает, но всё же выкарабкивается из песчано-глинистой каши.

Глина вперемешку с песком моментально замылила протектор.

Kaptur с отключенной ESP выглядит убедительнее: с ощутимыми пробуксовками он забрался наверх.



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Модернизированный Kaptur прошел этот участок быстрее и увереннее. Его не так болтало в колее, он требовал меньше под­руливаний и в целом вел себя стабильнее.

На обратном пути, уже на асфальте, набрал скорость и снова нажал клавишу. Никакой реакции. На скорости выше 50 км/ч электроника не позволяет себя отключить.

С отключаемой системой стабилизации владельцам моноприводных Каптюров жить станет легче — и на бездорожье, и в зимнее время. А тех, у кого такой Kaptur уже давно, мне утешить нечем: дилеры не берутся за апгрейд, обращаться к ним бесполезно. Придется и дальше «колхозить».