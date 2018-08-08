Вы этого хотели — новая версия Renault Kaptur с очень полезной кнопкой

«За рулем» выяснил, как изменился характер переднеприводного кроссовера Renault Kaptur с появлением кнопки отключения системы стабилизации.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

kaptur

С отключаемой системой стабилизации владельцам моноприводных Каптюров жить станет легче — и на бездорожье, и в зимнее время.
С отключаемой системой стабилизации владельцам моноприводных Каптюров жить станет легче — и на бездорожье, и в зимнее время.

Заветную клавишу разместили в привычном месте — слева от руля.
Заветную клавишу разместили в привычном месте — слева от руля.

Наконец-то! На переднеприводных Каптюрах 2018 модельного года появилась клавиша отключения системы стабилизации. О необходимости этой простой приблуды мы говорили с тех пор, как Kaptur появился на свет. На подъемах, в грязи или снегу переднеприводная машина становится беспомощной: при малейшей пробуксовке электроника обрубает топливоподачу, не оставляя шансов выбраться нахрапом, с активной пробуксовкой. А нужно-то было всего лишь чуть доработать салонную проводку, чтобы подключить клавишу, - серьезного вмешательства в электронику не требовалось.

Всё это знают народные умельцы. Ради возможности временно снять электронный «ошейник» они, не боясь лишиться гарантии, паяли электрические схемы, но чаще решали проблему «силовым» методом — вынимая предохранитель № 36. Эту операцию проделали и мы в зимнем спецтесте (ЗР, № 1, 2017). Приборная панель тут же озаряется контрольными лампами и предупреждением о том, что тормоза неисправны, зато есть результат: проходимость Каптюра со 114‑сильным мотором 1.6 и вариатором резко возрастает.

Медленно в гору

И вот первый товарный автомобиль с кнопкой отключения ESP — в наших руках. Для сравнения взяли такой же Kaptur, но без кнопки. Каждый — со 114‑сильным мотором и вариатором.

Первое упражнение — крутой подъем с сухим и плотным грунтом. «Бескнопочный» Kaptur взобраться на него не смог. Всякий раз примерно на полпути вмешивалась электроника, начинала мигать сигнальная лампа системы стабилизации, и тяга пропадала.

Старый Kaptur «благодаря» электронике так и не взял этот подъем. А новый забрался наверх. Хорошо, что отключа­емая ESP никак не повлияла на цену.
Старый Kaptur «благодаря» электронике так и не взял этот подъем. А новый забрался наверх. Хорошо, что отключа­емая ESP никак не повлияла на цену.

Сажусь в новый Kaptur и нажимаю заветную кнопку. На панели появляется надпись: «Антибуксовочная система выкл.», - а спустя несколько секунд еще одна: «Отключена система стабилизации». На подъеме машина буксует и не без труда, конечно, взбирается наверх. Во второй попытке даю в самом начале чуть больше газа — получается увереннее. Главное — не переборщить со скоростью. На 50 км/ч (при активной пробуксовке и на меньшей реальной скорости) электроника просыпается и появляется надпись: «Антибуксовочная система вкл.».

Такую гирлянду ошибок высветил моноприводный Kaptur, когда на зимнем тесте мы вытащили предохранитель, отвечающий за ABS и ESP.
Такую гирлянду ошибок высветил моноприводный Kaptur, когда на зимнем тесте мы вытащили предохранитель, отвечающий за ABS и ESP.

После нажатия на клавишу вспыхивает надпись, предупреждающая об отключении противобуксовочной системы.
После нажатия на клавишу вспыхивает надпись, предупреждающая об отключении противобуксовочной системы.

Затем ее сменяет сообщение, что отключена система стабилизации.
Затем ее сменяет сообщение, что отключена система стабилизации.

На сухом асфальте попробовал пускать Kaptur в силовые скольжения с горящей надписью об отключенной системе стабилизации. Электроника гасит занос при достижении 50 км/ч и пресекает всякие попытки активно дрифтить. Возможно, есть смысл чуть поднять порог срабатывания — не ради азартной езды, а чтобы не держать постоянно в голове, что ESP вот-вот включится.

С места в карьер

Второе испытание — в карьере. Глина вперемешку с песком. Где-то дорога сырая, где-то стоят лужи. Шины моментально забиваются пескоглиной и превращаются в «слики».

Сначала идет старый Kaptur. Если застрянет, будет чем вытаскивать. Но доставать трос не пришлось. Лампа работающей ESP моргает постоянно, приходится часто работать рулем в надежде найти зацеп. Kaptur ползет медленно, рыскает, но всё же выкарабкивается из песчано-глинистой каши.

Глина вперемешку с песком моментально замылила протектор.
Глина вперемешку с песком моментально замылила протектор.

Kaptur с отключенной ESP выглядит убедительнее: с ощутимыми пробуксовками он забрался наверх.
Kaptur с отключенной ESP выглядит убедительнее: с ощутимыми пробуксовками он забрался наверх.
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5 плюсов и две спорные особенности Renault Kaptur

Модернизированный Kaptur прошел этот участок быстрее и увереннее. Его не так болтало в колее, он требовал меньше под­руливаний и в целом вел себя стабильнее.

На обратном пути, уже на асфальте, набрал скорость и снова нажал клавишу. Никакой реакции. На скорости выше 50 км/ч электроника не позволяет себя отключить.

С отключаемой системой стабилизации владельцам моноприводных Каптюров жить станет легче — и на бездорожье, и в зимнее время. А тех, у кого такой Kaptur уже давно, мне утешить нечем: дилеры не берутся за апгрейд, обращаться к ним бесполезно. Придется и дальше «колхозить».

Вы этого хотели — новая версия Renault Kaptur с очень полезной кнопкой
Вы этого хотели — новая версия Renault Kaptur с очень полезной кнопкой
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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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