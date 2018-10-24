5 причин купить Renault Kaptur

Французский кроссовер не бьет рекорды продаж, но уверенно держится в группе лидеров среди новых моделей. «За рулем» раскрывает секреты популярности этой модели.

kaptur

Кроссовер Renault Kaptur появился в 2016 году в качестве более молодежной версии Renault Duster, с которым он делит платформу и большинство технических элементов. Идея создания такой модели принадлежит российскому офису. В нем рассудили, что европейский переднеприводный Captur популярностью у нас пользоваться не будет, потому нужна иная модель. Что же получилось в итоге? Загибаем пальцы.

1. Он стильный

В отличие от Renault Duster, внешность которого несколько консервативна, Kaptur так и пышет современным стилем. Спереди он практически в точности повторяет европейский Captur, но наша машина немного крупнее, да и дорожный просвет (по замерам ЗР — 205 мм) у нее вполне внедорожный.

Так же, как и «француз», российский Kaptur имеет широкие возможности для индивидуализации, например в дорогих комплектациях его кузов может быть двухцветным (крыша контрастирует с остальным кузовом).

2. Интересный салон

Renault Kaptur относится к бюджетным кроссоверам, потому и материалы отделки здесь соответствующие. Но многие решения перекочевали с европейского Captur практически без изменений. Некоторые из них в духе французской школы дизайна и кажутся странными, но в оригинальности им не откажешь.

Например, приборная панель с цифровым спидометром и блок управления климат-контролем: они здесь точно такие же, что на европейском кроссовере. Здесь иные, более удобные, чем в Дастере, передние сиденья: они лучше поддерживают тело и более жесткие.

3. Надежность

Платформа Global Access, давшая жизнь Каптюру, — эволюция более ранней B0, на которой построили еще первый Логан. Так что никаких инноваций в кроссовере не ищите. Зато машина отличается надежностью, так как ее силовые узлы и агрегаты проверены временем. Renault Kaptur бывает переднеприводным (с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л.с.) и полноприводным (с 2-литровым двигателем мощностью 143 л.с.).

Высокой приемистостью силовые установки похвастать не могут, особенно если речь идет о паре с древним 4-ступенчатым автоматом. Прыткости тоже не ждите, зато и риск поломок маловероятен, а стоимость ремонта не так высока, как у более современных и дорогих одноклассников.

4. Чем хуже, тем лучше

На ровном асфальте, особенно на высоких скоростях, комфорт в Renault Kaptur «на троечку», но чем дорога становится хуже, тем более классным он кажется. Ямы и колдобины средних размеров буквально растворяются в подвеске, а благодаря довольно большим ходам подвески и небольшим свесам машина довольно уверенно чувствует себя и при преодолении серьезного (в понимании кроссовера, конечно же) бездорожья с переломами местности и на раскисшей дороге.

5. Дружит с Яндексом

Этим летом появилась спецверсия Renault Kaptur под названием Play. Помимо декоративных элементов в отделке экстерьера и интерьера эта версия получила мультимедийную систему с интегрированными сервисами Яндекса. Яндекс.Авто объединяет в себе навигацию с пробками, позволяет стриммить музыку с Яндекс.Музыки, узнавать прогноз погоды, имеет на борту голосового помощника и голосовое управление.

Осенью российское отделение Renault вывело на рынок приподнятую версию седана Logan Stepway.

Фото: Александр Кульнев и Renault