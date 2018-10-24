5 причин купить Renault Kaptur

Кроссовер Renault Kaptur появился в 2016 году в качестве более молодежной версии Renault Duster, с которым он делит платформу и большинство технических элементов. Идея создания такой модели принадлежит российскому офису. В нем рассудили, что европейский переднеприводный Captur популярностью у нас пользоваться не будет, потому нужна иная модель. Что же получилось в итоге? Загибаем пальцы.
1. Он стильный
В отличие от Renault Duster, внешность которого несколько консервативна, Kaptur так и пышет современным стилем. Спереди он практически в точности повторяет европейский Captur, но наша машина немного крупнее, да и дорожный просвет (по замерам ЗР — 205 мм) у нее вполне внедорожный.
Так же, как и «француз», российский Kaptur имеет широкие возможности для индивидуализации, например в дорогих комплектациях его кузов может быть двухцветным (крыша контрастирует с остальным кузовом).
2. Интересный салон
Renault Kaptur относится к бюджетным кроссоверам, потому и материалы отделки здесь соответствующие. Но многие решения перекочевали с европейского Captur практически без изменений. Некоторые из них в духе французской школы дизайна и кажутся странными, но в оригинальности им не откажешь.
Например, приборная панель с цифровым спидометром и блок управления климат-контролем: они здесь точно такие же, что на европейском кроссовере. Здесь иные, более удобные, чем в Дастере, передние сиденья: они лучше поддерживают тело и более жесткие.
3. Надежность
Платформа Global Access, давшая жизнь Каптюру, — эволюция более ранней B0, на которой построили еще первый Логан. Так что никаких инноваций в кроссовере не ищите. Зато машина отличается надежностью, так как ее силовые узлы и агрегаты проверены временем. Renault Kaptur бывает переднеприводным (с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л.с.) и полноприводным (с 2-литровым двигателем мощностью 143 л.с.).
Высокой приемистостью силовые установки похвастать не могут, особенно если речь идет о паре с древним 4-ступенчатым автоматом. Прыткости тоже не ждите, зато и риск поломок маловероятен, а стоимость ремонта не так высока, как у более современных и дорогих одноклассников.
4. Чем хуже, тем лучше
На ровном асфальте, особенно на высоких скоростях, комфорт в Renault Kaptur «на троечку», но чем дорога становится хуже, тем более классным он кажется. Ямы и колдобины средних размеров буквально растворяются в подвеске, а благодаря довольно большим ходам подвески и небольшим свесам машина довольно уверенно чувствует себя и при преодолении серьезного (в понимании кроссовера, конечно же) бездорожья с переломами местности и на раскисшей дороге.
5. Дружит с Яндексом
Этим летом появилась спецверсия Renault Kaptur под названием Play. Помимо декоративных элементов в отделке экстерьера и интерьера эта версия получила мультимедийную систему с интегрированными сервисами Яндекса. Яндекс.Авто объединяет в себе навигацию с пробками, позволяет стриммить музыку с Яндекс.Музыки, узнавать прогноз погоды, имеет на борту голосового помощника и голосовое управление.
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Фото: Александр Кульнев и Renault
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