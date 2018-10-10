Renault объявила цены на Logan Stepway и Sandero Stepway

Российские дилеры уже начали прием заказов на две модели, одна из которых стала эксклюзивной модификацией для России.

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Обе машины были впервые представлены на Московском международном автосалоне в конце августа этого года. Первые живые хэтчбеки появятся у дилеров 20 октября, а вот приподнятый седан придется подождать до ноября.

Модели будут доступны в двух комплектациях: Life и Drive с 1,6-литровыми двигателями мощностью 82, 103 и 112 л.с. При этом для 103-сильного мотора компания предлагает классический 4-ступенчатый автомат, а для двух других — 6-ступенчатую механику.

Renault Logan Stepway станет прямым конкурентом Lada Vesta Cross: других приподнятых компактных седанов В-класса на российском рынке попросту нет. Цены на машину стартуют с отметки в 662 990 рублей за вариант с 82-сильным двигателем. Российская машина более чем на 100 тыс. дороже (773 900 руб.), но у Весты Кросс двигатель 106-сильный, а комплектация гораздо богаче. Если же сравнивать топовые версии, то Renault Logan Stepway обойдется в 822 900 рублей за вариант с автоматом, а Lada Vesta Cross в максимальной комплектации с классическим роботом стоит 869 900 и, опять-таки, выигрывает по оснащению.

Например, в комплектации Life у Renault Logan Stepway черные ручки дверей, нет боковых подушек безопасности и подсветки бардачка, задних электростеклоподъемников, мультимедийной системы с 7-дюймовым экраном (вместо нее установлена обычная аудиосистема). Даже руль здесь дореформенный. А система ЭРА-ГЛОНАСС предлагается в виде опции за 11 900 руб. В самой бедной версии с 82-сильным мотором нет даже кондиционера (доплата 29 900 руб). А система стабилизации и задний парктроник входят в пакет «Безопасность» (только для версии Drive за 15 990 руб.). На стороне Renault не только бренд, но и присутствие в гамме варианта с гидроавтоматом, ведь классический робот АМТ5, установленный на Ладу Весту, до сих пор вызывает недовольство у владельцев автомобилей своими повадками.

Цены на Renault Logan Stepway:

Комплектация Двигатель/коробка передач Цена от, руб. Life 1,6 (82 л.с.), 5МКП 662 990 1,6 (113 л.с.), 5МКП 722 990 1,6 (102 л.с.) 4АКП 752 990 Drive 1,6 (82 л.с.), 5МКП 792 990 1,6 (102 л.с.) 4АКП 822 990

Комплектации хэтчбека идентичны седану, но он обойдется дороже. Опции здесь такие же, что и для седана Logan Stepway, цена такая же. Но хэтчбек доступен в комплектации Drive в том числе и со 113-сильным двигателем и механической коробкой передач.

Цены на Renault Sandero Stepway:

Комплектация Двигатель/коробка передач Цена от, руб. Life 1,6 (82 л.с.), 5МКП 709 990 1,6 (113 л.с.), 5МКП 749 990 1,6 (102 л.с.) 4АКП 779 990 Drive 1,6 (82 л.с.), 5МКП 792 990 1,6 (113 л.с.) 4МКП 831 990 1,6 (102 л.с.) 4АКП 861 990

Кроме того, обе версии получат спецверсию City. Ее основное отличие: 113-сильный двигатель, который работает в паре с вариатором. Машина отличается, в том числе, деталями интерьера и экстерьера. Цены на Logan Stepway и Sandero Stepway в версии City будут объявлены позднее.

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Фото: Renault