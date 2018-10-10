Renault объявила цены на Logan Stepway и Sandero Stepway

Обе машины были впервые представлены на Московском международном автосалоне в конце августа этого года. Первые живые хэтчбеки появятся у дилеров 20 октября, а вот приподнятый седан придется подождать до ноября.
Модели будут доступны в двух комплектациях: Life и Drive с 1,6-литровыми двигателями мощностью 82, 103 и 112 л.с. При этом для 103-сильного мотора компания предлагает классический 4-ступенчатый автомат, а для двух других — 6-ступенчатую механику.
Renault Logan Stepway станет прямым конкурентом Lada Vesta Cross: других приподнятых компактных седанов В-класса на российском рынке попросту нет. Цены на машину стартуют с отметки в 662 990 рублей за вариант с 82-сильным двигателем. Российская машина более чем на 100 тыс. дороже (773 900 руб.), но у Весты Кросс двигатель 106-сильный, а комплектация гораздо богаче. Если же сравнивать топовые версии, то Renault Logan Stepway обойдется в 822 900 рублей за вариант с автоматом, а Lada Vesta Cross в максимальной комплектации с классическим роботом стоит 869 900 и, опять-таки, выигрывает по оснащению.
Например, в комплектации Life у Renault Logan Stepway черные ручки дверей, нет боковых подушек безопасности и подсветки бардачка, задних электростеклоподъемников, мультимедийной системы с 7-дюймовым экраном (вместо нее установлена обычная аудиосистема). Даже руль здесь дореформенный. А система ЭРА-ГЛОНАСС предлагается в виде опции за 11 900 руб. В самой бедной версии с 82-сильным мотором нет даже кондиционера (доплата 29 900 руб). А система стабилизации и задний парктроник входят в пакет «Безопасность» (только для версии Drive за 15 990 руб.). На стороне Renault не только бренд, но и присутствие в гамме варианта с гидроавтоматом, ведь классический робот АМТ5, установленный на Ладу Весту, до сих пор вызывает недовольство у владельцев автомобилей своими повадками.
Цены на Renault Logan Stepway:
|
Комплектация
|
Двигатель/коробка передач
|
Цена от, руб.
|
Life
|
1,6 (82 л.с.), 5МКП
|
662 990
|
1,6 (113 л.с.), 5МКП
|
722 990
|
1,6 (102 л.с.) 4АКП
|
752 990
|
Drive
|
1,6 (82 л.с.), 5МКП
|
792 990
|
1,6 (102 л.с.) 4АКП
|
822 990
Комплектации хэтчбека идентичны седану, но он обойдется дороже. Опции здесь такие же, что и для седана Logan Stepway, цена такая же. Но хэтчбек доступен в комплектации Drive в том числе и со 113-сильным двигателем и механической коробкой передач.
Цены на Renault Sandero Stepway:
|
Комплектация
|
Двигатель/коробка передач
|
Цена от, руб.
|
Life
|
1,6 (82 л.с.), 5МКП
|
709 990
|
1,6 (113 л.с.), 5МКП
|
749 990
|
1,6 (102 л.с.) 4АКП
|
779 990
|
Drive
|
1,6 (82 л.с.), 5МКП
|
792 990
|
1,6 (113 л.с.) 4МКП
|
831 990
|
|
1,6 (102 л.с.) 4АКП
|
861 990
Кроме того, обе версии получат спецверсию City. Ее основное отличие: 113-сильный двигатель, который работает в паре с вариатором. Машина отличается, в том числе, деталями интерьера и экстерьера. Цены на Logan Stepway и Sandero Stepway в версии City будут объявлены позднее.
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Фото: Renault
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