Renault повысила цены на самые популярные модели

Опередив своего партнера АВТОВАЗ, который повышает цены на две свои популярные модели с 1 октября этого года, компания Renault уже увеличила стоимость сразу четырех моделей: седана Logan, хэтчбека Sandero и двух кроссоверов — Duster и Kaptur. Увеличение стоимости на 10 000 рублей коснулось всех комплектаций автомобилей. Можно предположить, что причина подорожания также кроется в ослаблении курса рубля и увеличении стоимости импортных комплектующих автомобилей.
Минимальная стоимость обновленного в этом году седана Renault Logan, как выявило агентство «Автостат» в ходе очередного мониторинга цен на новые автомобили, отныне составляет от 554 000 рублей. В максимальной комплектации эта модель теперь обойдется покупателям в 812 990 рублей. Другая новинка этого года — обновленный хэтчбек Sandero — продается в России за сумму от 554 000 рублей. В максимальной комплектации автомобиль подорожал до 789 990 рублей.
Изменился прайс-лист и кроссоверов марки Renault. Бюджетный Renault Duster теперь стоит от 699 000 рублей, а его топовая версия оценивается в 1 111 990 рублей. Минимальный ценник кроссовера Renault Kaptur отныне составляет от 944 000 рублей. Самая же дорогая версия автомобиля стоит 1 334 990 рублей.
Следует отметить, что продажи автомобилей Renault в России растут. За первые 8 месяцев этого года дилеры марки реализовали 92 869 машин, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.
- Компания Renault готовит к продажам кросс-версию седана Logan.
- Модели Renault Logan и Sandero обновили этим летом.
Фото: Renault
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