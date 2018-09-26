Renault повысила цены на самые популярные модели

Компания Renault подняла цены на свои самые популярные модели. Дороже стали Logan, Sandero и два кроссовера — Duster и Kaptur.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Обновленный Renault Logan
Обновленный Renault Logan

Опередив своего партнера АВТОВАЗ, который повышает цены на две свои популярные модели с 1 октября этого года, компания Renault уже увеличила стоимость сразу четырех моделей: седана Logan, хэтчбека Sandero и двух кроссоверов — Duster и Kaptur. Увеличение стоимости на 10 000 рублей коснулось всех комплектаций автомобилей. Можно предположить, что причина подорожания также кроется в ослаблении курса рубля и увеличении стоимости импортных комплектующих автомобилей.

Минимальная стоимость обновленного в этом году седана Renault Logan, как выявило агентство «Автостат» в ходе очередного мониторинга цен на новые автомобили, отныне составляет от 554 000 рублей. В максимальной комплектации эта модель теперь обойдется покупателям в 812 990 рублей. Другая новинка этого года — обновленный хэтчбек Sandero — продается в России за сумму от 554 000 рублей. В максимальной комплектации автомобиль подорожал до 789 990 рублей.

Изменился прайс-лист и кроссоверов марки Renault. Бюджетный Renault Duster теперь стоит от 699 000 рублей, а его топовая версия оценивается в 1 111 990 рублей. Минимальный ценник кроссовера Renault Kaptur отныне составляет от 944 000 рублей. Самая же дорогая версия автомобиля стоит 1 334 990 рублей.

Следует отметить, что продажи автомобилей Renault в России растут. За первые 8 месяцев этого года дилеры марки реализовали 92 869 машин, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: Renault

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые