АВТОВАЗ поднимает цены на Lada Vesta и Largus

С октября этого года автомобили Lada Vesta и Largus станут дороже, а их минимальная стоимость вплотную приблизится к отметке 600 000 рублей.

Lada Vesta Sport

Информация об увеличении стоимости двух популярных моделей бренда Lada исходит не от самого АВТОВАЗа, а от официальных дилеров завода, топ-менеджеры которых поделились этой информацией с газетой «Ведомости»: вчера вечером они получили письмо с новыми прайс-листами на Lada Vesta и Largus.

С 1 октября все комплектации этих автомобилей станут дороже на 10 000 рублей, независимо от модификации и типа кузова: седан, универсал, фургон, cross-версии, модификации, оснащенные работающими на газу моторами.

Седан Lada Vesta в минимальной комплектации начиная с октября обойдется покупателю в 594 900 рублей, что на 1,7% больше, чем сегодня. Самый же простой универсал Lada Largus, прибавив к ценнику 10 000 рублей, подорожает на 1,8%, до 564 900 рублей.

Причиной пересмотра прайс-листа сразу на две модели может быть подорожание комплектующих, используемых при производстве автомобилей, что связано с инфляцией. Напомним, что из-за ослабления курса рубля в сентябре прайс-листы обновили практически все производители, поставляющие свои автомобили на рынок России.

Дилеры АВТОВАЗа не прогнозируют падения спроса на машины, так как разрыв в цене с конкурентами — например, с моделями корейских брендов — все еще составляет более 100 000 рублей, а это для сегмента бюджетных автомобилей существенная сумма.

Фото: АВТОВАЗ