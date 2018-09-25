На чем ездит российская молодежь? Выводы неожиданные!

Аналитики провели опрос и выяснили, какие марки и модели автомобилей популярны среди российской молодежи.

Многие ждут 18-летия, чтобы получить водительские права и сесть наконец за руль автомобиля. Как машина оказывается у молодежи вопрос второй: многие «доезживают» родительские, некоторые копят и зарабатывают, кому-то машину дарят на день рождения. Мы привыкли к тому, что в новостях мелькают молодые люди на дорогих Mercedes-Benz, Ferrari или Porsche. Но исследование показало, что большинство ездит совсем на других машинах.

Среди марок лидирует Toyota: автомобили японского бренда популярны у 15,6% от всего числа опрошенных. На втором месте Lada с 14,4%. Замыкает тройку, с огромным отставанием от лидеров, Nissan, на долю которого пришлось 6,4%.

А вот среди моделей лидируют Лады, что легко объясняется их доступностью и распространенностью на вторичном рынке (у многих первый автомобиль является подержанным, а не новым). Безусловным лидером стало семейство Lada Samara, автомобилями этой модели владеют 4,5% участников опроса. Следом идут самые популярные на вторичке иномарки: Ford Focus (3%) и Toyota Corolla (2,7%). Замыкают пятерку еще две Лады: «десятка» (2,5%) и Kalina (1,7%).

Опрос проводился агентством «Автостат» с 2015 по 2018 годы. В ходе исследования было обработано 88 тысяч анкет респодентов в возрасте до 35 лет. В опросе учитывались марки и модели, количество анкет по которым составило не менее ста штук.

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