Названы самые популярные кроссоверы в России

Аналитики составили рейтинг распространенности моделей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском рынке.

На мировом рынке кроссоверы отъедают все большую долю у легковушек, заставляя автопроизводителей расширять предложение в сегменте SUV. Россия не является исключением: по итогам продаж новых автомобилей за 9 месяцев кроссоверы и внедорожники заняли уже 43% рынка, подвинув на второе место автомобили В-класса (37,9%).

По состоянию на конец первого полугодия в автопарке России насчитывалось 9,5 млн кроссоверов и внедорожников, то есть их доля составляет 22% от всего парка легковых автомобилей в нашей стране.

Больше всего в нашей стране Лад 4х4 (сюда же включены и старые Нивы, а также пятидверные модификации): 1 173 500 автомобилей. На втором месте находится Chevrolet Niva: 597 600 автомобилей. «Бронза» у Toyota RAV4 различных поколений — 377 600 автомобилей. Также в первую пятерку вошли Renault Duster (345 900 автомобилей) и УАЗ-3151 (Хантер) — 311 200 автомобилей.

В десятку вошли сразу две модели Nissan: это X-Trail (282 500 автомобилей) и Qashqai (275 300 автомобилей), они занимают шестое и седьмое место соответственно. Кроме вышеуказанных моделей, в десятку вошли также Mitsubishi Outlander (229 200 автомобилей), Honda CR-V (216 800 автомобилей) и Volkswagen Tiguan (185 000 автомобилей).

Самые распространенные автомобили сегмента SUV в России*:

Место Модель Количество, шт. 1. Lada 4x4 1 173 500 2. Chevrolet Niva 597 600 3. Toyota RAV4 377 600 4. Renault Duster 345 900 5. УАЗ-3151 311 200 6. Nissan X-Trail 282 500 7. Nissan Qashqai 275 300 8. Mitsubishi Outlander 229 200 9. Honda CR-V 216 800 10. VW Tiguan 185 000

* По данным агентства «Автостат» на 1 июля 2018 года

В ходе исследования выяснилось, за что покупатели любят компактные кроссоверы класса В.

Аналитики установили, в каких регионах какие модели SUV с пробегом предпочитают покупатели.

Фото: АВТОВАЗ