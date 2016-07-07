Названы самые популярные кроссоверы в России

Аналитики составили рейтинг распространенности моделей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском рынке.

На мировом рынке кроссоверы отъедают все большую долю у легковушек, заставляя автопроизводителей расширять предложение в сегменте SUV. Россия не является исключением: по итогам продаж новых автомобилей за 9 месяцев кроссоверы и внедорожники заняли уже 43% рынка, подвинув на второе место автомобили В-класса (37,9%).

По состоянию на конец первого полугодия в автопарке России насчитывалось 9,5 млн кроссоверов и внедорожников, то есть их доля составляет 22% от всего парка легковых автомобилей в нашей стране.

Больше всего в нашей стране Лад 4х4 (сюда же включены и старые Нивы, а также пятидверные модификации): 1 173 500 автомобилей. На втором месте находится Chevrolet Niva: 597 600 автомобилей. «Бронза» у Toyota RAV4 различных поколений — 377 600 автомобилей. Также в первую пятерку вошли Renault Duster (345 900 автомобилей) и УАЗ-3151 (Хантер) — 311 200 автомобилей.

В десятку вошли сразу две модели Nissan: это X-Trail (282 500 автомобилей) и Qashqai (275 300 автомобилей), они занимают шестое и седьмое место соответственно. Кроме вышеуказанных моделей, в десятку вошли также Mitsubishi Outlander (229 200 автомобилей), Honda CR-V (216 800 автомобилей) и Volkswagen Tiguan (185 000 автомобилей).

Самые распространенные автомобили сегмента SUV в России*:

Место

Модель

Количество, шт.

1.

Lada 4x4

1 173 500

2.

Chevrolet Niva

597 600

3.

Toyota RAV4

377 600

4.

Renault Duster

345 900

5.

УАЗ-3151

311 200

6.

Nissan X-Trail

282 500

7.

Nissan Qashqai

275 300

8.

Mitsubishi Outlander

229 200

9.

Honda CR-V

216 800

10.

VW Tiguan

185 000

* По данным агентства «Автостат» на 1 июля 2018 года

Фото: АВТОВАЗ

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые