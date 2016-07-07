Названы самые популярные кроссоверы в России

На мировом рынке кроссоверы отъедают все большую долю у легковушек, заставляя автопроизводителей расширять предложение в сегменте SUV. Россия не является исключением: по итогам продаж новых автомобилей за 9 месяцев кроссоверы и внедорожники заняли уже 43% рынка, подвинув на второе место автомобили В-класса (37,9%).
По состоянию на конец первого полугодия в автопарке России насчитывалось 9,5 млн кроссоверов и внедорожников, то есть их доля составляет 22% от всего парка легковых автомобилей в нашей стране.
Больше всего в нашей стране Лад 4х4 (сюда же включены и старые Нивы, а также пятидверные модификации): 1 173 500 автомобилей. На втором месте находится Chevrolet Niva: 597 600 автомобилей. «Бронза» у Toyota RAV4 различных поколений — 377 600 автомобилей. Также в первую пятерку вошли Renault Duster (345 900 автомобилей) и УАЗ-3151 (Хантер) — 311 200 автомобилей.
В десятку вошли сразу две модели Nissan: это X-Trail (282 500 автомобилей) и Qashqai (275 300 автомобилей), они занимают шестое и седьмое место соответственно. Кроме вышеуказанных моделей, в десятку вошли также Mitsubishi Outlander (229 200 автомобилей), Honda CR-V (216 800 автомобилей) и Volkswagen Tiguan (185 000 автомобилей).
Самые распространенные автомобили сегмента SUV в России*:
|
Место
|
Модель
|
Количество, шт.
|
1.
|
Lada 4x4
|
1 173 500
|
2.
|
Chevrolet Niva
|
597 600
|
3.
|
Toyota RAV4
|
377 600
|
4.
|
Renault Duster
|
345 900
|
5.
|
УАЗ-3151
|
311 200
|
6.
|
Nissan X-Trail
|
282 500
|
7.
|
Nissan Qashqai
|
275 300
|
8.
|
Mitsubishi Outlander
|
229 200
|
9.
|
Honda CR-V
|
216 800
|
10.
|
VW Tiguan
|
185 000
* По данным агентства «Автостат» на 1 июля 2018 года
- В ходе исследования выяснилось, за что покупатели любят компактные кроссоверы класса В.
- Аналитики установили, в каких регионах какие модели SUV с пробегом предпочитают покупатели.
Фото: АВТОВАЗ
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