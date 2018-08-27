За что мы любим компактные кроссоверы? Исследование

Сегмент B-SUV в России становится все более популярным, впрочем, это мировая тенденция. С помощью опроса в соцсетях решили выяснить, что привлекает людей в таких машинах.

В 2017 году сегмент кроссоверов B—класса стал самым быстрорастущим в России, продажи таких машин увеличились на 86%. Компания провела опрос среди владельцев модели Ford EcoSport, за какие достоинства они выбрали автомобиль именно этого класса.

Выяснилось, что 44% покупателей компактных кроссоверов относятся к категории 18–44 лет, 41% — в возрасте 45 лет и более.

Старшее поколение пытается найти в «малыше» компактную альтернативу большим семейным SUV Ford, который у них был раньше. Молодежи нужен доступный универсальный и относительно недорогой автомобиль, принадлежащий к модному классу кроссоверов.

30% автомобилистов видят преимущества автомобилей класса B-SUV в том, что они универсальны: подходят и для езды по городу, и для вылазок на природу. 20% отметили, что при том, что это кроссоверы, они все же доступнее по цене, чем среднеразмерные кроссоверы. 14% выбрали маленький кроссовер за высокую посадку, обеспечивающую хорошую обзорность и чувство защищенности.

33% ответили, что компактный кроссовер — это просто дань моде. Небольшая часть респондентов выбрала маленький автомобиль за небольшие габариты («удобно для города») и высокий клиренс («необходим на наших дорогах»).

Популярен этот сегмент и в Европе: продажи в B-SUV в период с 2010 по 2016 годы выросли там в 8,4 раза: со 134 тыс. до 1 млн 130 тыс. штук.

Выводы аналитиков Ford подтвердили и данные опроса, ранее проведенного агентством «Автостат». Согласно ему, 46% россиян ответили, что «автомобиль мечты» — это непременно кроссовер. А если уточнить, то это не сверхмощная машина — 100–150 л.с. вполне достаточно, зато не разоришься на бензине. 23% (самая большая группа) выбрали автомобиль черного цвета. И о цене: она должна быть около 1 млн 200 тыс. рублей.

подтвердили и данные опроса, ранее проведенного агентством «Автостат». Согласно ему, 46% россиян ответили, что «автомобиль мечты» — это непременно кроссовер. А если уточнить, то это не сверхмощная машина — 100–150 л.с. вполне достаточно, зато не разоришься на бензине. 23% (самая большая группа) выбрали автомобиль черного цвета. И о цене: она должна быть около 1 млн 200 тыс. рублей. В результате другого похожего исследования выяснилось, что особенно надежным покупатели считают мощный немецкий внедорожник с автоматом. Правда, несколько различаются предпочтения мужчин и женщин. Хотя они единодушны в том, что надежный новый автомобиль не может быть дешевле миллиона рублей.



Фото: Ford