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Названы пять дефектов, при которых вибрирует двигатель

Автоэксперт Стрельбикий объяснил, почему мотор вибрирует на холостых оборотах

Вибрация мотора на холостых оборотах может наблюдаться при проблемах с подачей бензина и зажиганием, неисправности подушек двигателя, неполадках в трансмиссии, пояснил глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Если причина вибрации - в проблемах с топливной системой или системой зажигания, то в этом поможет регулярное техобслуживание, а также чистка системы зажигания, рассказал специалист. Вибрации на холостом ходу также провоцируют неисправные двигательные подушки, если они изношены или повреждены, пояснил он.

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Вибрация двигателя на холостом ходу может указывать на неисправности в трансмиссии. Также вибрации могут вызывать неотбалансированные колеса, износ или деформация деталей подвески, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
10.05.2024
Фото:Depositphotos
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