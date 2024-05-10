Названы пять дефектов, при которых вибрирует двигатель

Автоэксперт Стрельбикий объяснил, почему мотор вибрирует на холостых оборотах

Вибрация мотора на холостых оборотах может наблюдаться при проблемах с подачей бензина и зажиганием, неисправности подушек двигателя, неполадках в трансмиссии, пояснил глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Если причина вибрации - в проблемах с топливной системой или системой зажигания, то в этом поможет регулярное техобслуживание, а также чистка системы зажигания, рассказал специалист. Вибрации на холостом ходу также провоцируют неисправные двигательные подушки, если они изношены или повреждены, пояснил он.

Вибрация двигателя на холостом ходу может указывать на неисправности в трансмиссии. Также вибрации могут вызывать неотбалансированные колеса, износ или деформация деталей подвески, рассказал эксперт.

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Источник: Российская газета