О каком автомобиле мечтают в России? Теперь мы знаем об этом всё

В ходе опроса выяснилось, насколько изменились предпочтения россиян в отношении легковых автомобилей за последние три года.

Выясняли, о каких автомобилях теперь мечтают россияне, агентство «Автостат» и Avito Авто. Теперь, потому что предыдущее провели ровно три года назад. Аналитики сравнили результаты и вот, что вышло.



Как и в 2015 году, «мечтатели» предпочитают внедорожник или кроссовер, к этому склоняются 46% респондентов в этом году, ранее таких было чуть меньше — 42%. А вот в обязательном наличии полного привода люди уверены уже меньше — 55% в этом году против 65% — три года назад. Для отдельной категории опрошенных не столь важно наличие 4x4, сколько наличие высокого клиренса. Кроме того, автомобилисты стали учитывать, что полный привод — это еще и дополнительные расходы, а нужен он далеко не всегда, особенно в городе.



Поклонников дизельных моторов тоже поубавилось, хотя дизельгейт нашей страны почти не коснулся. Тех, кто предпочитает бензиновый двигатель, прибавилось на 7%.

Люди стали больше задумываться об экономичности транспортного средства, да и налог на мощные автомобили приходится платить немалый. Поэтому если в мае 2015 года в предпочтениях автовладельцев самыми популярными мощностными характеристиками были 150 — 200 л.с. (33%), то спустя три года гораздо популярнее стали 100 — 150 л.с. (44%). Похоже, белый цвет основной массе покупателей уже приелся, полагают аналитики. Теперь клиенты автосалонов голосуют рублем за черный — его в этом году выбрали 23%, а в 2015-м гораздо популярнее был белый — 26%. И последняя очень важная характеристика — цена. Три года над пределом мечтаний был автомобиль за 828 000 рублей (в среднем), теперь же «планка» ожиданий поднялась до 1 млн 190 тыс. рублей. Что ж, инфляция не позволяет себя игнорировать даже в мечтах! В опросе приняли участие более 10 тысяч автовладельцев.

Автомобилей в России покупают все больше, это радует, но половину из них берут в кредит, это настораживает.

С самыми популярными моделями апреля, а также общими итогами продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей, можно ознакомиться по ссылке.

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