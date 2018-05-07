В России половина автомобилей куплена в кредит

В первом квартале 2018 года было выдано на 28,3% автокредитов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По итогам первого квартала этого года количество купленных в кредит автомобилей составило 164,3 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 28,3% (в 1 кв. 2017 г. — 128 тыс. шт.). Объемы автокредитования в денежном выражении выросли на 30,9% и составили 115,1 млрд рублей (в 1 кв. 2017 г. — 87,9 млрд руб.), сообщает НБКИ.

Доля кредитных машин в общем объеме автомобильного рынка продолжает увеличиваться, сообщает «Автостат». Так, в первом квартале 2018 года кредитных машин было 50,3% в общих продажах, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 4,6 п.п. (в 1-м квартале 2017 года — 45,7%).

Рост автокредитования стимулирует продажи автомобилей и таким образом оказывает поддержку всему автопрому, считают в НБКИ. Банки охотно выдают такие кредиты, ведь ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования.

В «Автостате» отмечают, что драйвером роста доли кредитных автомобилей стала господдержка, которую в первой половине 2018 года пополнили новыми льготными программами — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним, помимо субсидированной процентной ставки, покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что делало кредиты еще привлекательнее.

Если рассматривать по регионам, то больше всего автомобилей в кредит покупают в Пермском крае (68,9%), Башкортостане (64,8%) и Челябинской области (62,7%). Москва и Московская область занимают далеко не лидирующие позиции — 29% и 37,6% кредитных автомобилей соответственно в объеме продаж первого квартала 2018 года.

Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит в 1 квартале 2014–2018 гг.

Период Выдачи автокредитов, тыс. шт. Объем рынка автомобилей, тыс. шт. Доля кредитных автомобилей в объеме рынка 2014 год 194,1 555,5 34,9% 2015 год 60,4 275,2 21,9% 2016 год 102,1 268,2 38,1% 2017 год 128,0 280,3 45,7% 2018 год 164,3 326,5 50,3%

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В PwC прогнозируют, что рынок новых легковых автомобилей в этом году вырастет на 11% и достигнет 1,6 млн штук, а в 2022 году достигнет 2,22 млн штук.

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