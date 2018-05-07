В России половина автомобилей куплена в кредит

По итогам первого квартала этого года количество купленных в кредит автомобилей составило 164,3 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 28,3% (в 1 кв. 2017 г. — 128 тыс. шт.). Объемы автокредитования в денежном выражении выросли на 30,9% и составили 115,1 млрд рублей (в 1 кв. 2017 г. — 87,9 млрд руб.), сообщает НБКИ.
Доля кредитных машин в общем объеме автомобильного рынка продолжает увеличиваться, сообщает «Автостат». Так, в первом квартале 2018 года кредитных машин было 50,3% в общих продажах, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 4,6 п.п. (в 1-м квартале 2017 года — 45,7%).
Рост автокредитования стимулирует продажи автомобилей и таким образом оказывает поддержку всему автопрому, считают в НБКИ. Банки охотно выдают такие кредиты, ведь ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования.
В «Автостате» отмечают, что драйвером роста доли кредитных автомобилей стала господдержка, которую в первой половине 2018 года пополнили новыми льготными программами — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним, помимо субсидированной процентной ставки, покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что делало кредиты еще привлекательнее.
Если рассматривать по регионам, то больше всего автомобилей в кредит покупают в Пермском крае (68,9%), Башкортостане (64,8%) и Челябинской области (62,7%). Москва и Московская область занимают далеко не лидирующие позиции — 29% и 37,6% кредитных автомобилей соответственно в объеме продаж первого квартала 2018 года.
Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит в 1 квартале 2014–2018 гг.
|
Период
|
Выдачи автокредитов, тыс. шт.
|
Объем рынка автомобилей, тыс. шт.
|
Доля кредитных автомобилей в объеме рынка
|
2014 год
|
194,1
|
555,5
|
34,9%
|
2015 год
|
60,4
|
275,2
|
21,9%
|
2016 год
|
102,1
|
268,2
|
38,1%
|
2017 год
|
128,0
|
280,3
|
45,7%
|
2018 год
|
164,3
|
326,5
|
50,3%
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Фото: Depositphotos
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