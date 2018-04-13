Недавние изменения в Налоговом кодексе сделали кредитование более прозрачным для потребителей, и теперь заявленные в рекламе автокредита «0% годовых» будут прописаны и в кредитном договоре. Впрочем, даже в предоставлении рассрочки автопроизводители и банки своей выгоды не упустят. Какие преимущества и риски для рядовых заемщиков таят в себе автокредиты без переплаты?

Халявы не будет

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С 2018 года в Налоговый кодекс внесены поправки, которые конкретизировали понятие «выгода» и сделали возможным указывать в кредитном договоре любую ставку, отличную от нуля. До этого кредитные ставки в банках не могли быть ниже, чем 2/3 ставки рефинансирования (действующая — 7,25% годовых). В противном случае экономия на процентах по кредиту приводила к подоходному налогу для заемщика.

Теперь же обязанности по уплате НДФЛ не возникает даже при получении кредита под 0% годовых. Такие предложения существовали и ранее, однако они реализовывались путем предоставления клиенту так называемой маркетинговой скидки. Как поясняют в кредитных организациях, алгоритм ее расчета строился на предоставлении клиенту дисконта при приобретении автомобиля, равного разнице между фактической ставкой банка (отраженной в кредитном договоре) и маркетинговой, то есть рекламируемой. Сейчас же данное ограничение снято, и банки показывают реальные низкие ставки.

Фактически сумма дисконта, ранее предоставляемого клиенту дилерским центром или автопроизводителем, теперь направляется в банк, покрывая выпадающие доходы кредитной организации при снижении ставки. Это позволило отсечь фиктивных заемщиков, которые брали такие кредиты ради получения скидки на автомобиль, а затем тут же полностью погашали задолженность перед банком.

«При старой схеме кредит по маркетинговой ставке 0% мог использоваться только для получения скидки в случае оперативного погашения задолженности по кредиту. Теперь же кредит берет человек, которому он действительно нужен, а не тот, кто оформляет его только ради получения скидки», — комментирует директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова.

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Первым автопроизводителем, предложившим автокредиты под минимально возможные 0,1% годовых, стал Chery. По сути автомобиль китайской марки можно купить фактически в рассрочку сроком на 3 года. Но не спешите радоваться: условия получения такого кредита оказались жестче по сравнению с другими кредитными предложениями программы Chery Finance. В частности, минимальный первоначальный взнос повышен до 50% от стоимости автомобиля. Кроме того, в рассрочку доступны только автомобили 2016 и 2017 годов выпуска.

По словам участников отрасли, нулевые автокредиты готовятся предложить и другие автопроизводители. Впрочем, массового распространения рассрочки ждать не стоит, поскольку этот финансовый инструмент обычно используется автопроизводителями для краткосрочного стимулирования продаж по отдельным моделям. При этом по сравнению с прямыми скидками к недостаткам кредитования даже под 0% годовых относится необходимость оформления каско на период выплаты задолженности банку. В то же время автокредиты с низкими процентными ставками позволяют потребителям с ограниченными средствами ускорить покупку нового автомобиля или стать владельцем более дорогой модели.

Ставки решают всё

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«Чем дешевле кредит для клиента, тем более он востребован на рынке. Поэтому перспективы развития рассрочки мы оцениваем как высокие. Основной вопрос состоит в том, готовы ли будут автопроизводители фокусироваться на околонулевых отметках. Все зависит от целей и возможности каждой из марок, представленных на российском рынке», — рассуждает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.

Между тем легализация финансовых предложений с низкими процентными ставками положительно скажется на развитии рынка автокредитования и позволит предлагать заемщикам еще более привлекательные ставки по кредитам, прогнозируют в банковской сфере. Этому должна способствовать и обострившаяся конкуренция в данном сегменте в связи прекращением льготного автокредитования. В первом квартале 2018-го доля кредитных продаж на авторынке, по оценкам Совкомбанка, снизилась, несмотря на то что адресные программы «Первый...» и «Семейный автомобиль» пока еще продолжают действовать, однако доступны они ограниченной категории потребителей.

Как отмечают в ВТБ, развитие рассрочки во многом зависит от процентных ставок на рынке автокредитования. В настоящее время рынок находится в поиске дополнительных источников по повышению доступности автокредитов. В связи с этим рассрочка может стать популярным и выгодным инструментом.

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Как известно, на стоимость кредитов для заемщиков первостепенное влияние оказывает изменение ключевой ставки ЦБ РФ. С начала года она снижалась дважды — в общей сложности на 0,5%, до упомянутых выше 7,25%. В совокупности с усиливавшейся поддержкой автопроизводителей в условиях падения спроса на автокредиты это привело к снижению процентных ставок. Так, на сегодняшний момент кредит на приобретение автомобиля можно оформить по ставке 5–7% годовых, что ниже уровня 2017 года, гласят данные Совкомбанка. В свою очередь, в ВТБ прогнозируют, что при сохранении курса на снижение ставки рефинансирования стоит ожидать дальнейшего снижения ставок по автокредитам — в 2018 году примерно на 1–2%. Впрочем, всплеск инфляционных рисков на фоне нынешнего ослабления рубля, по мнению экспертов, может заставить Центробанк заморозить ключевую ставку на ближайшие полгода.

«Окончание госпрограммы субсидирования процентных ставок и снижение покупательского спроса требуют более активных действий со стороны автопроизводителей, направленных на продвижение кредитных продуктов, усиления их поддержки, в том числе и путем предоставления прямых субсидий банкам для снижения процентных ставок», — считает Андрей Спиваков.

Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Родион Юрга, depositphotos