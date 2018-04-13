Халявы не будет
С 2018 года в Налоговый кодекс внесены поправки, которые конкретизировали понятие «выгода» и сделали возможным указывать в кредитном договоре любую ставку, отличную от нуля. До этого кредитные ставки в банках не могли быть ниже, чем 2/3 ставки рефинансирования (действующая — 7,25% годовых). В противном случае экономия на процентах по кредиту приводила к подоходному налогу для заемщика.
Теперь же обязанности по уплате НДФЛ не возникает даже при получении кредита под 0% годовых. Такие предложения существовали и ранее, однако они реализовывались путем предоставления клиенту так называемой маркетинговой скидки. Как поясняют в кредитных организациях, алгоритм ее расчета строился на предоставлении клиенту дисконта при приобретении автомобиля, равного разнице между фактической ставкой банка (отраженной в кредитном договоре) и маркетинговой, то есть рекламируемой. Сейчас же данное ограничение снято, и банки показывают реальные низкие ставки.
Фактически сумма дисконта, ранее предоставляемого клиенту дилерским центром или автопроизводителем, теперь направляется в банк, покрывая выпадающие доходы кредитной организации при снижении ставки. Это позволило отсечь фиктивных заемщиков, которые брали такие кредиты ради получения скидки на автомобиль, а затем тут же полностью погашали задолженность перед банком.
«При старой схеме кредит по маркетинговой ставке 0% мог использоваться только для получения скидки в случае оперативного погашения задолженности по кредиту. Теперь же кредит берет человек, которому он действительно нужен, а не тот, кто оформляет его только ради получения скидки», — комментирует директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова.
Первым автопроизводителем, предложившим автокредиты под минимально возможные 0,1% годовых, стал Chery. По сути автомобиль китайской марки можно купить фактически в рассрочку сроком на 3 года. Но не спешите радоваться: условия получения такого кредита оказались жестче по сравнению с другими кредитными предложениями программы Chery Finance. В частности, минимальный первоначальный взнос повышен до 50% от стоимости автомобиля. Кроме того, в рассрочку доступны только автомобили 2016 и 2017 годов выпуска.
По словам участников отрасли, нулевые автокредиты готовятся предложить и другие автопроизводители. Впрочем, массового распространения рассрочки ждать не стоит, поскольку этот финансовый инструмент обычно используется автопроизводителями для краткосрочного стимулирования продаж по отдельным моделям. При этом по сравнению с прямыми скидками к недостаткам кредитования даже под 0% годовых относится необходимость оформления каско на период выплаты задолженности банку. В то же время автокредиты с низкими процентными ставками позволяют потребителям с ограниченными средствами ускорить покупку нового автомобиля или стать владельцем более дорогой модели.
Ставки решают всё
«Чем дешевле кредит для клиента, тем более он востребован на рынке. Поэтому перспективы развития рассрочки мы оцениваем как высокие. Основной вопрос состоит в том, готовы ли будут автопроизводители фокусироваться на околонулевых отметках. Все зависит от целей и возможности каждой из марок, представленных на российском рынке», — рассуждает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.
Между тем легализация финансовых предложений с низкими процентными ставками положительно скажется на развитии рынка автокредитования и позволит предлагать заемщикам еще более привлекательные ставки по кредитам, прогнозируют в банковской сфере. Этому должна способствовать и обострившаяся конкуренция в данном сегменте в связи прекращением льготного автокредитования. В первом квартале 2018-го доля кредитных продаж на авторынке, по оценкам Совкомбанка, снизилась, несмотря на то что адресные программы «Первый...» и «Семейный автомобиль» пока еще продолжают действовать, однако доступны они ограниченной категории потребителей.
Как отмечают в ВТБ, развитие рассрочки во многом зависит от процентных ставок на рынке автокредитования. В настоящее время рынок находится в поиске дополнительных источников по повышению доступности автокредитов. В связи с этим рассрочка может стать популярным и выгодным инструментом.
Как известно, на стоимость кредитов для заемщиков первостепенное влияние оказывает изменение ключевой ставки ЦБ РФ. С начала года она снижалась дважды — в общей сложности на 0,5%, до упомянутых выше 7,25%. В совокупности с усиливавшейся поддержкой автопроизводителей в условиях падения спроса на автокредиты это привело к снижению процентных ставок. Так, на сегодняшний момент кредит на приобретение автомобиля можно оформить по ставке 5–7% годовых, что ниже уровня 2017 года, гласят данные Совкомбанка. В свою очередь, в ВТБ прогнозируют, что при сохранении курса на снижение ставки рефинансирования стоит ожидать дальнейшего снижения ставок по автокредитам — в 2018 году примерно на 1–2%. Впрочем, всплеск инфляционных рисков на фоне нынешнего ослабления рубля, по мнению экспертов, может заставить Центробанк заморозить ключевую ставку на ближайшие полгода.
«Окончание госпрограммы субсидирования процентных ставок и снижение покупательского спроса требуют более активных действий со стороны автопроизводителей, направленных на продвижение кредитных продуктов, усиления их поддержки, в том числе и путем предоставления прямых субсидий банкам для снижения процентных ставок», — считает Андрей Спиваков.
Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Родион Юрга, depositphotos
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