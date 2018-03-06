В ПрайсВотерхаусКуперс, в отличие от АЕБ, не побоялись дать прогноз по рынку и традиционно связали его с ценами на нефть, от которых в нашей стране зависит многое. В том числе — толщина кошельков покупателей.

PwC прогнозирует, что рынок новых легковых автомобилей в этом году вырастет на 11% и достигнет 1 млн 640 шт. В том числе, согласно исследованию, отечественных автомобилей будет продано 360 тыс. штук, иномарок российской сборки — 1 млн штук, оставшиеся 280 тыс. придутся на чисто импортные автомобили.

Такой благоприятный прогноз специалисты компании дают, основываясь на данные Bloomberg: предположительно, средняя цена на нефть марки Brent в этом году достигнет 62,5 доллара США за баррель (в 2017 году — 54,2 доллара). Рост цены барреля будет стимулировать продажи новых автомобилей, отмечают аналитики.

Окажет влияние на рынок и уровень потребительской уверенности, который в 2017 году был достаточно низким, но постепенно начал восстанавливаться.

В 2018 году 83% продаж придется на собранные в России модели — как чисто российские, так и иномарки. Продажи импортных автомобилей могут чуть вырасти за счет снижения пошлины, которое произойдет в соответствии с требованиями ВТО. Однако запланированная индексация утилизационного сбора может свести на нет выгоду он снижения пошлин.

Компания также дала среднесрочный прогноз по рынку легковых автомобилей — в 2019 году ожидается рост до 1,79 млн штук, в 2020 году — до 1,98 млн штук, в 2021 году — до 2,12 млн штук, а в 2022 году он может достичь 2,22 млн штук.

Ожидается рост продаж легких коммерческих автомобилей за счет оживления малого и среднего бизнеса. Среди факторов роста аналитики видят восстановление экономики, опять же — рост цен на нефть и продление госпрограммы «Свое дело», которая в 2018 году будет стимулировать продажи коммерческого транспорта.

Вырастут продажи и грузовых автомобилей — факторы роста те же, плюс продление программы «Российский тягач» и запуск уже утвержденной программы «Развитие транспортной системы», которая потянет за собой рост грузоперевозок. Восстановление экономики вызовет оживление отраслей, связанных с использованием грузовой техники, речь о строительстве, торговле и промышленности.

Так что, прогнозы авторынка у PwC самые радужные, насколько они будут соответствовать действительности, нам предстоит убедиться в ближайшее время.

Пока действительность подтверждает самые смелые предположения — в феврале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, согласно АЕБ, выросли на 24,7%, до 133 177 штук.

Другое исследование PwC было посвящено стремительно меняющемуся миру: то, что актуально сегодня, уже завтра устареет.



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