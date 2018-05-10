Самые популярные модели апреля: Kia Rio лидирует, но продажи падают

В апреле на российском рынке реализовано 152 425 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 17,6% больше по сравнению с результатами продаж апреля 2017-го. Однако в десятке самых популярных моделей наметились разнонаправленные тенденции.

Общий объем российского авторынка продолжает расти, но если в марте в плюсе были все модели из первой десятки, то в апреле четыре из них показали отрицательную динамику, а именно лидер Kia Rio — продано 8523 штуки (на 4,7% меньше, чем в апреле 2017-го), занимающая третье место Лада Гранта — 7447 шт. (-11,5%), стоящий на четвертой строчке Hyundai Solaris — 6520 шт. (-4%) и расположившийся на девятом месте Renault Duster — 3503 шт. (-8,4%).

Также в минусе соплатформенник Дастера — паркетник Renault Kaptur, занимающий 19-е место с результатом 2437 проданных экземпляров (-8%).

Падение продаж Гранты вполне объяснимо: покупатели ждут обновленную модель, которая дебютирует в конце августа на Московском автосалоне. С чем связано падение спроса на другие модели-лидеры, пока непонятно, надо понаблюдать за ними подольше и посмотреть, сохранится ли негативная тенденция.

В рейтинге марок ситуация в целом стабильная: впервые за многие месяцы рост продаж показал отечественный УАЗ — реализовано 3342 внедорожника (+6%). Великолепные результаты у японских марок Mazda и Mitsubishi — дилеры продали 3149 (+78%) и 3031 (+146%) автомобиль соответственно.

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, связывает рост продаж с инфляционными ожиданиями покупателей:

«Заметное ослабление рубля в последние недели стало непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить приобретение нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен. В результате резко выросло число заказов на новые автомобили, что является отличной новостью для статистики продаж в краткосрочной перспективе».

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ АПРЕЛЬ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ 2018/2017 гг.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ АПРЕЛЬ 2018/2017 гг. И ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ 2018/2017 гг.

Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.

С прочими статистическими материалами можно ознакомиться здесь.

Фото: Kia