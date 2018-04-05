Самые популярные автомобили марта: корейцы довольны

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в марте на 13,9% (по сравнению с мартом 2017-го). Первое место в списке самых популярных моделей вот уже второй месяц удерживает Kia Rio, оттеснив Весту и Гранту. И главная интрига — наконец, дан прогноз на год!

В марте 2018 года авторынок вырос на 13,9% и достиг 157 279 штук, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ. В январе — марте удалось продать 392 920 автомобилей (+21,7%). В Комитете автопроизводителей отмечают, что март стал 12-м подряд месяцем в периоде восстановления рынка, который начался еще в марте 2017-го.

«С этого момента будет значительно труднее, хотя, с другой стороны, гораздо более ценно для рынка достичь существенного роста на постоянной основе, — отмечает глава Комитета Йорг Шрайбер.

Тем не менее автопроизводители сходятся во мнении, что рост последует и дальше. И Комитет автопроизводителей AEB, который ранее опасался давать прогноз на год, все-таки его представил — это 10% роста в 2018 году по сравнению с 2017-м, в целом рынок должен достичь 1,75 млн штук.

Пятерка лучших моделей марта та же, что и в феврале, с той лишь незначительной разницей, что Solaris и Creta поменялись местами. Лидер по-прежнему Kia Rio, эту модель в марте приобрели в количестве 9809 штук (+17%), Догоняет ее Lada Vesta — 9181 шт. (+52%), на третьей строчке Lada Granta — 8381 шт. (+7%), на четвертой — Hyundai Solaris с 6883 шт. (+3%) и замыкает пятерку лидеров Hyundai Creta — 5994 шт. (+27%).

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов: «Успех кроссовера Hyundai Creta, который лидирует в сегменте SUV и входит в пятерку самых продаваемых моделей в России, во многом объясняется грамотной маркетинговой политикой, которую проводят корейские производители. Ведь сегодня в топ-5 входят сразу три корейские модели: Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris. При этом последние два года „корейцы“ были лидерами российского рынка: в 2016 году — Hyundai Solaris, в 2017-м — Kia Rio (который лидирует и сейчас). Также стоит отметить и гибкую ценовую политику, когда корейские производители в кризис повышали цены одними из последних, с оглядкой на конкурентов и более плавно. Если сравнивать Hyundai Creta и Renault Kaptur, то первая модель оказывается чуть дешевле, по крайней мере в диапазоне имеющихся цен: Крета — от 820 до 1240 тыс. рублей; Каптюр — от 879 до 1285 тыс. рублей. Безусловно, данный факт не могут не учитывать покупатели».

Среди тех марок, чьи продажи перевалили за тысячу, большинство на подъеме, за исключением УАЗа (2832 шт; —38%), Датсуна (2215 шт; —36%), Ниссана (6402 шт; —21%) и Chevrolet (2607 шт.; —7%). Среди тех, кто не достиг «тысячной» планки, следует отметить солидные успехи Хонды (+206%; 370 шт.), Zotye (+153%; 202 шт.) и FAW (+409%; 112 шт.). Правда, гигантским «прибавкам» удивляться не стоит, у всех этих марок была крайне низкая «база».

По прогнозу аудиторской компании EY, через три года российский авторынок вернется на докризисный уровень . Так, уже в 2021 году продажи могут достичь 2,5 млн машин.

через три года российский авторынок вернется на докризисный уровень . Так, уже в 2021 году продажи могут достичь 2,5 млн машин. Однако если на программы поддержки спроса в 2018 году собирались выделить более 13,5 млрд рублей, то получилось всего 7 млрд рублей. Как это отразится на продажах, пока вызывает вопрос.



25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ МАРТ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — МАРТ 2018/2017 ГГ.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ МАРТ 2018/2017 ГГ. И ЯНВАРЬ — МАРТ 2018/2017 ГГ.

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