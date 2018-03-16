В 2021 году авторынок вернется на докризисный уровень

Это пообещали аналитики компании EY, которые дали прогноз даже более оптимистичный, чем в конкурирующей PwC.

По прогнозу аудиторской компании EY (Ernst & Young), через три года спрос вернется на докризисный уровень. Так, уже в 2021 году может быть достигнут уровень 2014 года — 2,5 млн машин. Среди драйверов роста аналитики компании видят отложенный спрос, продолжающуюся господдержку и «высокий потенциал» авторынка. В России до сих пор крайне низкая обеспеченность населения автомобилями — 351 шт. на 1 тыс. человек, это на 43% ниже, чем в Западной Европе, и на 55% — чем в Северной Америке, говорится в докладе компании, с которым ознакомился «КоммерсантЪ».

Однако вместе с тем эксперты отмечают и риски, связанные с макроэкономикой и госрегулированием. Например, государство до сих пор не определилось с новым инвестрежимом.



Следует отметить, что этот прогноз практически в одном ключе с тем, что недавно сделала аналогичная компания PwC, только ее аналитики обещали в 2021 году результат скромнее — 2,12 млн штук.



Что касается прогноза EY, российские эксперты полагают, что он слишком уж радужный, и для того, чтобы он был осуществим, требуется более радикальный рост экономики и доходов населения.

Послекризисное восстановление российского авторынка началось в 2017 году: автопродажи выросли на 11,9%, до 1,6 млн машин, и продолжилось в этом году. Так, в январе рынок вырос на 31,3%, а в феврале — на 24,7%.

Между тем появляются тревожные сигналы о разорении крупных продавцов авторынка. В ноябре прошлого года крах потерпела ГК «Независимость», сейчас на волоске от банкротства другой крупный игрок — компания Genser.

Фото: Роман Пименов/ТАСС