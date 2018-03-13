Осторожно! У еще одного крупного дилера большие проблемы

Вслед за «Независимостью» проблемы начались у другого крупного игрока авторитейла — Группы компаний Genser. Этому автодилеру принадлежит 45 центров в Москве и регионах. На сегодняшний день, по сведениям «Коммерсанта», долг компании банкам превысил 12 млрд рублей, и сразу три крупные кредитные организации планируют подавать иски о банкротстве дилера в ближайшее время.
Так, Московский кредитный банк (МКБ) планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами девяти структур автодилера: «Дженсер Ясенево», «Дженсер-финанс», «Дженсер сервис», «Дженсер сервис Ю4», «Дженсер ЮЗ», «Дженсер сервис С2», «Дженсер сервис Ю17», «Дженсер сервис Ю7» и «Дженсер сервис С6», а банк «Российский капитал» будет ходатайствовать о признании банкротами «Дженсер сервиса» и «Дженсер запада».
Среди кредиторов компании числятся Сбербанк, ВТБ, Связь-банк, банк «Союз», банк «Российский капитал» и Московский кредитный банк. В прошлом году была проведена реструктуризация долга, но она не дала результатов, поэтому основной инвестор — Сбербанк, 12 марта решил больше долг не рефинансировать.
Не лучше обстоят дела и с автопроизводителями: за последние несколько месяцев Genser прекратил сотрудничать с Renault, Audi и Datsun, уже заявил о разрыве сотрудничества Ford, есть сложности с маркой Infiniti.
По мнению специалистов рынка, проблемы у Дженсера начались из-за ряда управленческих просчетов. Например, неудачного инвестирования более 1 млрд рублей в дилерский центр Audi, это при том, что в 2017 году продажи марки упали на 18% на фоне общего роста авторынка. Низкодоходными оказались дилерские центры Volvo и Infiniti, куда Genser в надежде на прибыль также вложил крупные средства. Ранее ключевыми брендами компании были General Motors и Nissan, но первый практически покинул рынок, доходность второго оказалась меньше, чем ожидалось.
На неудачные инвестиции Genser наложилась общая неблагоприятная ситуация на рынке и низкие продажи самой компании, в результате этого дилер не смог обслуживать долги перед банками.
- В ноябре прошлого года обанкротился один из лидеров рынка — группа «Независимость». Правда, задолженность Группы была куда скромнее — 6 млрд рублей. В отрасли уверены, что это не последний прецедент, возможны и другие банкротства крупных игроков рынка.
- Между тем российский авторынок в 2017 году начал восстанавливаться, а в 2018-м продолжил. Так, в феврале этого года продажи выросли на 24,7% по сравнению с февралем 2017-го.
- Уважаемый аналитик рынка — компания «ПрайсВотерхаусКуперс» — прогнозирует, что рост продаж новых легковых автомобилей продолжится вплоть до 2022 года. К этому времени рынок достигнет отметки в 2,22 млн штук в год.
Читать комментарии (8)