Известная марка, хорошая комплектация, АКП – вот что купить вместо «китайца»

Эксперт «За рулем» рассказал о покупке нового кроссовера Volkswagen Tacqua

1 апреля разделило параллельный, а заодно и серый импорт на «до» и «после» – ввезенные машины дорожают, прежнего изобилия ждать не приходится. Но почти любая модель все еще доступна к заказу через Китай, Южную Корею и ОАЭ, сообщает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев и публикует подборку вполне доступных моделей, стоящих в салонах.

Интересный вариант в этом плане – субкомпактный кроссовер Volkswagen Tacqua («Таква»), он лишь чуть длиннее нашего XRay, если помните такой. Клиренс тут 180 мм, багажник – 350 л. Привод – передний. В Китае Tacqua собирается на заводе FAW-Volkswagen, а отличающийся по внешке европейский вариант T-Cross – на предприятии SAIC-Volkswagen. Цена – от 2,6 млн рублей.

Volkswagen Tacqua

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– К нам завезли вариант с атмосферным мотором 1.5 (113 л.с.) и шестиступенчатым гидроавтоматом. Конечно, это не топовый вариант, но все необходимое для комфорта есть. А с точки зрения надежности и ресурса, это и есть лучший выбор, поскольку альтернатива – дуэт наддувного 1.4 (150 л.с.) и семиступенчатого робота DSG. Он шустрее и экономичнее, но первых проявлений нештатной работы можно ожидать уже к 50 тысячам км.

Продавцы готовы доставить любую вариацию Tacqua под заказ, в том числе 1.5 с механической коробкой. Но любые «параллельно» завезенные после 1 апреля машины наверняка будут стоить чуть дороже, чем завезенные до.

Еще несколько сравнительно доступных и интересных «параллельных» автомобилей – в нашей новой подборке!