4 не китайских кроссовера по цене от 2,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал о майских новинках параллельного импорта

C 1 апреля 2024 года параллельный (и серый) импорт живут по новым правилам. Власти ужесточили порядок ввоза новых машин в РФ, постаравшись закрыть все хитрые лазейки.

В частности, бессмысленным стал ввоз с растаможкой в странах ЕАЭС, позволявший экономить за счет заниженной стоимости автомобилей, а также на местных налогах. В Киргизии, например, НДС ниже, чем в России. Все недособранные налоги придется оплатить при пересечении границы РФ.

Невозможным стал и ввоз машины с промежуточным оформлением на физлицо-иностранца. Льготным «физическим» утильсбором не получится подменить полноценный «юридический».

А разница тут существенная. Физлица, ввозящие новый автомобиль «лично для себя», платят 3400 рублей. Юрлица, ввозящие для продажи, – 300 тысяч за машины с моторами 1-2 л, 845 тысяч за машины с моторами 2-3 л, и так далее.

В общем, почти все ввезенное по параимпорту уже подорожало, и в дальнейшем будет еще дорожать. Многие продавцы заявили, что везти машины с большими моторами теперь нерентабельно. А «бюджетные» модели нерентабельно было везти и раньше, поскольку у нас они получались слишком дорогими для бюджетных.

Однако дилеры, и белые, и серые, подтвердили, что машина любой марки по-прежнему доступна «на заказ», и каналы доставки из Китая, Южной Кореи и ОАЭ работают. Так что параимпорт ни в коем случае не умрет, но, скорее всего, обилия «недорогого» товара от него впредь можно не ждать.

Среди свежих весенних поступлений в салоны есть и вполне доступные модели. Но ввезли их, скорее всего, еще до 1 апреля.

Citroen C5 Aircross

Компактный кроссовер с передним приводом. Длина 4500 мм, клиренс 230 мм, багажник свыше 500 л. В наличии – русифицированное меню, а также «зимний пакет». Цена: от 4,1 млн рублей.

Сборку из машинокомплектов (SKD) этой модели 27 марта запустили в Калуге на заводе ПСМА Рус, где раньше собирали Peugeot, Citroen и Mitsubishi. Но еще до того готовые машины доставляли параллельным импортом. В продаже есть и те, и другие. Цены равные. Происхождение – китайское СП Dongfeng Peugeot-Citroen.

C5 Aircross реальная новинка – в конце прошлого года вышла рестайлинговая версия.

Под капотом – французский турбомотор 1.6 (175 л.с.). Из его индекса EP6FDT со всей очевидностью следует, что он – продолжатель династии EP6, прослывшей отвратительным характером и позорно низким ресурсом.

Но это уже четвертая генерация двигателя, и часть болезней смягчена. Однако еще до 100 тысяч км можно ожидать замены цепи ГРМ и водяной помпы, а к 50 тысячам при городской эксплуатации проявится высокий угар масла.

По счастью, стыкуется мотор не с вариатором или роботом, а с японским восьмиступенчатым автоматом Aisin. В подвеске применены сложные амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions с гидродемпферами. Плавность хода фантастическая, но все слишком сложное имеет свойство чаще ломаться, чем простое.

В остальном к машине трудно придраться. Отлично выглядит, очень щедро оснащена, впечатляющий для «паркетника» клиренс.

Volkswagen Tacqua

Субкомпактный кроссовер длиной 4194 мм. Клиренс 180 мм, багажник около 350 л. Привод только передний. Цена: от 2,6 млн, что, в принципе, недорого.

В Китае модель выпускают две компании – SAIC-Volkswagen и FAW-Volkswagen. Продукция первого именуется по-европейски – T-Cross, а второго – Tacqua (читаем как «Таква»), она отличается внешне и продается только на китайском рынке.

К нам завезли вариант с атмосферным мотором 1.5 (113 л.с.) и щестиступенчатым гидроавтоматом. Конечно, это не топовый вариант, но все необходимое для комфорта есть. А с точки зрения надежности и ресурса, это и есть лучший выбор, поскольку альтернатива – дуэт наддувного 1.4 (150 л.с.) и семиступенчатого робота DSG. Он шустрее и экономичнее, но первых проявлений нештатной работы можно ожидать уже к 50 тысячам км.

Продавцы готовы доставить любую вариацию Tacqua под заказ, в том числе 1.5 с механической коробкой. Но любые «параллельно» завезенные после 1 апреля машины наверняка будут стоить чуть дороже, чем завезенные до.

Kia Soul

Компактный вэн, иногда позиционируемый как хэтчбек или кроссовер. По размерам близок к Tacqua: длина 4195 мм, клиренс 180 мм, но существенно выше. Цена примерно такая же – от 2,5 млн рублей.

Модель пару лет официально продавали у нас, но с 2022 года появилась рестайлинговая версия Kia Soul.

Происхождение конкретных экземпляров можно понять по трансмиссии. В декабре открыли сборку обновленной модели в Казахстане – в «североамериканском» дизайне. Хорошо знакомые нам атмосферные моторы 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) сочетаются с гидроавтоматом. Такие машины, скорее всего, добыли именно там, либо в самой Корее. В Китае же существует версия 1.6 с вариатором, отличается также оформлением передка. Выпускает ее СП Dongfeng-Kia.

Не надо быть пророком, чтобы предположить, что версия с автоматом предпочтительнее – каким бы ни был вариатор, по надежности и ресурсу он уступает.

Soul предлагают сейчас во множестве комплектаций, но и самая простая из них не так уж и проста: литые диски, дисплей 10,25 дюйма, подогревы руля и сидений, куча электроники.

Mitsubishi Xpander Cross

Официально – компактвэн (MPV), есть семиместная версия. Но сойдет и за кроссовер. Цена от 3,2 млн рублей.

Икспандер как таковой появился у нас еще в 2022 году и продавался неплохо. Поэтому теперь привезли и версию Cross – клиренс 225 мм против стандартных 205. И кузов на 50 мм шире. В прессе эту версию часто именуют «вседорожной», однако полного привода как не было, так и нет.

Модель изначально разработали для юго-восточной Азии, а выпускают большей частью в Индонезии, хотя есть сборочные отделения во Вьетнаме и Малайзии – для местных продаж.

По тамошним меркам это дорогая модель, по нашим – недурно оснащенный «бюджетник». На это указывает и силовой агрегат – маломощный атмосферник 4A91 1.5 (105 л.с.), страдающий масложором, в паре с четырехступенчатым автоматом.

Руль может быть справа, так как автомобиль продается в странах с левосторонним движением (в Индонезии и Малайзии). Такие версии попадаются в наших салонах. Для рынков Латинской Америки и Ближнего Востока делают леворульные варианты.

В целом, это подлинный Mitsubishi с родными главными агрегатами, что для многих важнее всего.

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