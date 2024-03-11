Именитые иномарки дешевле «китайцев» – 4 новинки параимпорта

«За рулем» рассказал о доступных машинах, которые везут по параллельному импорту

Параимпорт остается

Минпромторг сообщил, что параллельный импорт автомобилей будет продлен до 31 декабря 2027 года. Сохранится и упрощенный механизм легализации чуждых нашему рынку моделей: заключение об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), не требующее сертификационных испытаний.

Параимпорт в 2023 году внес существенную лепту в обновление нашего автопарка. Из миллиона с лишним проданных новых машин на его долю пришлось порядка 120-150 тысяч – данные расходятся, но в любом случае это свыше 10%.

Прогнозируют сокращение параллельного импорта – это связано с возросшими затратами на доставку и растаможку, с 1 апреля ужесточат правила ввоза через страны ЕАЭС. Но полностью параллельный импорт не исчезнет.

Спрос на «ушедшие бренды» устойчив даже при явно завышенных ценах – и многие продавцы намерены этим пользоваться. В частности, только по «немцам» анонсированы поставки Mercedes-Benz S63 и E-Class, BMW М3 и М4, Audi Q6, Volkswagen Tiguan X, Passat и Tharu и других моделей.

Нас интересуют, прежде всего, сравнительно доступные по ценам машины. О них и поговорим.

Honda Fit Crosstar

Пятидверный хэтчбек в «кроссоверной» версии – клиренс увеличен с базовых 135 до 160 мм. Цена: сейчас от 3,1 млн рублей, хотя поначалу держали минимум 3,3 млн.

Массовую модель Fit у нас продавали издавна, но только в подержанном виде с правым рулем. И большей частью предыдущих поколений, а сейчас актуален рестайлинг четвертого (с 2022 года).

Но еще больше выпускают ее в леворульном исполнении, в том числе под именем Jazz для Европы. К нам попадает сборка китайского СП GAC Honda.

Полный привод возможен и в обычном, и в гибридном исполнении. Зимой в России появился Fit Crosstar в переднеприводной версии, зато с топовым двигателем 1.5 (124 л.с.). Сочетаются все моторы только с вариатором.

Двигатель атмосферный и беспроблемный (если не заливать не положенный ему АИ-92), вариаторы Honda делает собственные – репутация у них лучше, чем у ниссановских Jatco. Подвеска жесткая и тряская, но терпеливая. Первые работы с ней придется проводить ближе к 100 тысячам км пробега.

Машина достойно оснащена и в целом очень надежна. На 150 тысяч км без серьезных поломок вполне можно рассчитывать — до переборки вариатора.

Kia Stonic/Kia KX1

Еще один хэтчбек, позиционируемый как компактный кроссовер. Полного привода не бывает. Цена: от 2,5 млн рублей.

Модель создана не только для Китая, хотя первым делом появилась именно там – под названием KX1, а выпускали ее на СП Dongfeng и Kia. С 2020 года в ходу рестайлинговая версия. Как Stonic продают в Корее, Европе и Австралии.

Stonic – близкий родственник Rio четвертого поколения, но по длине даже чуть короче, чем хэтчбек Rio X-Line. И клиренс меньше – 165 против 170 мм.

Привезти обещали вариант с атмосферным мотором 1.4 (100 л.с.) в паре с шестиступенчатым автоматом. Машину можно брать только за одно это сочетание.

Двигатель G4LC, приемлющий АИ-92, знаком нам по другим моделям Hyundai/Kia – кроме возрастного угара масла, ничего дурного за ним не подмечено. Автомат A6GF1 также зарекомендовал себя хорошо. И главное, оба агрегата у нас давно освоены в ремонте.

Оснащена машина подобающим для европейского «бюджетника» образом: все необходимое плюс еще много сверх того, включая восьмидюймовый экран мультимедиа. Ездовые повадки – примерно как у Rio X-Line.

Skoda Octavia

Скучали по Октавии четвертого поколения? Теперь она снова с нами. Хотя и немного другая. Цена: от 2,5 до 3,6 млн рублей за дорогие версии.

В Европе поколение А7 давно не продают (в 2019 году появилось А8). А в Китае его продолжают выпускать на СП SAIC-Volkswagen. Лифтбек для китайского рынка носит название Octavia Pro.

От евро-Октавии отличается не только слегка видоизмененным кузовом, но и удлиненной на 44 мм колесной базой – ради простора в салоне. Все прочее – то же самое или очень похожее. Включая наддувный мотор 1.4 TSI (150 л.с.) и семиступенчатый робот DSG.

К 2017 году эти агрегаты поэтапно излечили от большинства врожденных недугов, и 100-120 тысяч км безотказной работы они должны обеспечить (при хорошем обслуживании). Как пойдет дальше – отдельный вопрос. И изучать его, скорее всего, будут вторые-третьи владельцы.

Продавать у нас планируют исключительно топовую версию с колесами R18 – далеко не самый практичный вариант. Но – или такой, или ищите другую модель.

Chevrolet Orlando

Семиместный компактвэн со всеми удобствами. Цена: 2,5-3,1 млн рублей.

Предыдущее поколение было у нас популярно и для компактвэна раскупалось очень хорошо. Второе поколение с 2019 года выпускают только в Китае на СП SAIC-General Motors.

Базой послужило шасси местной же модели Buick GL6, которая, в свою очередь, построена на старой Зафире. Продается под названиями Orlando, Wolanduo и с приставкой Redline у «оспортивленной» версии.

Предлагаемые у нас машины оснащены турбомотором 1.4 (163 л.с.) и шестиступенчатым автоматом.

Автомат – свежая генерация изначально неудачного джиэмовского 6Т40. А двигатель, скорее всего, трехцилиндровый L3T (реальный объем – 1,341 л) с прямым впрыском и заточенный на АИ-98. Агрегат разработан в 2018 году и знаком нам по кроссоверу Trailblazer, который продавали официально. Болячки не изучены. Нагар и вибрации гарантированы, а чинить его у нас сложно и дорого.

Слишком современные агрегаты – единственное противопоказание к покупке. Если не считать ущербный «детский» третий ряд сидений и отсутствие багажника, если этот ряд не демонтировать. А по балансу цены и общего комфорта выглядит заманчиво.

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