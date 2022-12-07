5 проблем АКП, которую устанавливают на 20+ моделей (и 2 предостережения)

Эти шестиступенчатые автоматы разработки General Motors появились в 2007 году. Встречаются на автомобилях Opel, Chevrolet, Daewoo и даже редких у нас SААB и Buick.

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Коробки серии 6Т30 предназначены для работы в паре с двигателями небольшого рабочего объема и мощности. Они встречаются на моделях Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando, Cobalt и Lacetti, а также Daewoo Gentra.

Агрегаты 6T40 предназначены для более тяжелых и мощных автомобилей — Chevrolet Captiva, Cruze и Lacetti.

6T45E устанавливаются на передне- и полноприводные автомобили до 3,2 л, среди которых, например, Opel Antara.

Первая цифра (6) в обозначении указывает на количество передач. Буква Т означает, что эти коробки стыкуются с моторами, установленными поперек. А числа 30, 40, 45 — это класс по величине передаваемого крутящего момента.

Но на какой бы модели ни были установлены эти коробки, все владельцы сталкиваются с одними и теми же проблемами.

Перегрев рабочей жидкости

Летом в пробках и при интенсивной езде температура жидкости поднимается выше 100 °С. А при перегреве жидкость ATF быстро деградирует. Чтобы этого не происходило, следите за чистотой теплообменника кондиционера и радиатора двигателя (их, кстати, можно помыть самостоятельно).

Если коробка часто работает при повышенных нагрузках, лучше установить дополнительный радиатор для автомата. Помимо радиатора нужен еще и термостат, который не даст переохлаждаться жидкости зимой. Установка такого комплекта обойдется не меньше чем в 15 тысяч рублей.

В продаже имеются комплекты для установки радиатора для АКП. Правда, термостат в них не входит. Термостат при температуре 75–85 °С начинает пропускать жидкость через дополнительный радиатор.

Сложная конструкция

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В классических гидромеханических автоматах цепные приводы встречаются редко.

Подавляющее количество АКП для поперечного расположения обходятся цилиндрическими косозубыми шестернями.

Но в коробке GM крутящий момент от планетарных рядов к дифференциалу передается именно многорядной пластинчатой цепью. А такие цепи достаточно быстро изнашиваются (сочленений много). Многочисленные продукты износа разносятся жидкостью по всей коробке и нарушают работу других деталей и узлов.

Силовая цепная передача редко встречается в конструкции АКП.

Вредная унификация

Для удешевления производства конструкторы унифицировали коробки передач для двигателей, заметно отличающихся по мощности. Это приводит к тому, что на компактных машинах коробка несколько перетяжелена, но имеет хороший запас прочности, а вот на больших автомобилях ее ресурс недостаточен. Пробег до капремонта составляет 120–150 тысяч км, что для гидромеханического автомата маловато.

Многие элементы в ряду коробок передач взаимозаменяемы. Это снижает издержки производителя, но для потребителя автомобили и их ремонт дешевле от этого не становятся.

Преждевременная потеря давления

Повышенные вибрации, вызванные передачей максимальных моментов, разбивают втулки валов. Через изношенные втулки начинает уходить АТF из рабочих полостей. Производительности насоса не хватает, и электронная система управления дает команду соленоидам открывать сечение все больше и больше. В итоге фрикционы начинают пробуксовывать. Продукты износа попадают в жидкость и выводят из строя гидроблок.

Проблемы с гидроблоком

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Эту конструкцию несколько раз модернизировали, но ее продолжали преследовать проблемы. При работе с перегретой жидкостью (до 120 °С), которая содержит много железосодержащих частиц, начинают барахлить датчики оборотов валов. Их принцип работы основан на эффекте Холла, и налипшие на них стальные «опилки» нарушают их работу.

Вначале начинают пробуксовывать передачи с четвертой по шестую, а дальше проблемы прогрессируют.

Совет простой: чтобы продлить жизнь коробке, чаще меняйте жидкость и фильтр.

И еще пара советов, которые помогут избежать проблем при ремонте и эксплуатации этих автоматов.

Проверьте гидротрансформатор

При ремонте АКП семейства 6T30/6T40/6Т45 не забывайте о фрикционных дисках в гидротрансформаторе. Ведь практически любая неисправность коробки приводит к попаданию в рабочую жидкость большого количества стружки, которая быстро изнашивает фрикцион.

Гидротрансформатор при демонтаже АКП остается на двигателе. Но он, как и другие элементы автомата, требует диагностики и ремонта.

Забудьте про чип-тюнинг

Все коробки семейства не имеют большого запаса по крутящему моменту. Поэтому исправно служат только, если на автомобиле ездят аккуратно и размеренно. Форсировка мотора моделям с такими АКП противопоказана. Иначе придется намного раньше указанного срока ремонтировать автомат. И не исключено, что двигатель тоже.

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Фото: «За рулем», фирмы-производители и depositphotos