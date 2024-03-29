Закон не имеет обратной силы: какие проблемы ждут автовладельцев после 1 апреля

С 1 апреля ввозить автомобили по параимпорту станет дороже

В России с 1 апреля 2024 года запрещен ввоз автомобилей по параллельному импорту по серым схемам. Правительство РФ вводит ряд мер, чтобы пресечь ввоз автомобилей через страны ЕАЭС, в него, кроме нашей страны, входят Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения. Теперь Таможенная служба будет взыскивать разницу в платежах с уже зарегистрированных в РФ транспортных средств.

Что будет после 1 апреля

Автомобили, ввезенные и растаможенные в ЕАЭС, смогут пересекать границу РФ, но к их утилизационному сбору приплюсуют всю разницу в пошлинах, акцизах и НДС. Причем при начислении российской пошлины учтут среднестатистическую стоимость автомобиля, чтобы исключить занижение цены. Эти меры регламентирует постановление Правительства РФ № 1291 от 13 февраля 2024 года.

Что будет с ценами на авто

Цена будет зависеть от конкретной модели и применяемой схемы серой растаможки. Например, стоимость новой Toyota Avalon 2.5 в Китае составляет от 209 тысяч юаней (2,7 млн рублей по текущему курсу). Совокупный таможенный платеж для юрлица составляет 2,1 млн рублей, самыми ощутимыми будут утильсбор в размере 845 тыс. рублей и НДС – 653 тыс. рублей.

Если автомобиль уже стоит на учете в РФ, то срок давности по таким взысканиям составляет три года. Поэтому таможня имеет право дособирать разницу в утилизационных сборах, пошлинах, НДС и акцизах. В экспертном обществе убеждены, что механизм будет запущен в обязательном порядке. Взыскать могут, например, разницу в утильсборе, если будет установлено, что транспортное средство ввезли для перепродажи. Это касается, в том числе, автомобилей, импортированных до августа 2023 года – тогда изменились правила взимания утильсбора.

Что будет с авто, ввезенными до августа 2023-го

Сборы на автомобили, ввезенные до этого срока, будут взысканы с перекупщика, а за машины, ввезенные после этого срока, придется платить новым владельцам. Если таможня предъявит претензии импортеру, может пострадать и владелец ТС, так как его регистрация будет приостановлена.

Если автомобиль приобретался у юрлица и был зарегистрирован на него, автовладельца спасет закон «О защите прав потребителей», так как он сможет расторгнуть договор, при условии, что продавец – не фирма-однодневка.

Как новые правила изменят авторынок

С большой долей вероятности цены на «параллельные» автомобили вырастут и сравняются по стоимости с аналогичными, представленными в РФ официально. Параллельным импортом будут заниматься только крупные юрлица, да – покупатель будет платить больше, но риски при покупке «параллельной» машины снизятся.

В глобальном масштабе новые правила вряд ли кардинально изменят ситуацию на рынке. По данным «Автостата», в 2023 году на такие иномарки пришлось всего 15,6% продаж. А к концу года доля серого импорта вообще снизилась до 6-8%, новые правила сократят эти показатели еще сильнее.

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Источник: 74.ru