Золотые правила длительного автопутешествия: советы от профессионалов

В «Автодоре» поделились советами идеального автопутешествия

Чтобы дальняя поездка в автопутешествии была безопасной и максимально комфортной, необходимо придерживаться ряда правил. В «Автодоре» перечислили основные рекомендации.

В первую очередь, необходимо оплачивать проезд, если поездка запланирована по платной магистрали, иначе автовладельцу придет штраф. Например, проезд по трассе М-12 «Восток» или ЦКАД удобнее всего оплачивать транспондером T-pass. В течение пяти дней можно внести деньги можно по госномеру транспортного средства на сайте «Автодора».

В пресс-службе госкомпании рекомендуют заправлять транспортное средство заранее, и заезжать на АЗС заблаговременно, а не когда уровень топлива снизится до критической отметки. После заправки желательно сразу отъезжать от колонки во избежание возникновения очереди.

Необходимо обязательно учитывать транспортную загруженность трассы при планировании поездки. В «Автодоре» подчеркивают, что пик загруженности, как правило, бывает во второй половине дня перед праздниками и до обеда праздничного дня.

На скоростных трассах очень важно соблюдать все правила дорожного движения с целью безопасности. Нежелательно останавливаться на обочине, а в случае нештатной ситуации всегда можно вызвать аварийного комиссара по номеру *2323. Это бесплатная служба и она функционирует в круглосуточном режиме.

По пути обязательно нужно делать остановки, как правило места размещения площадок отдыха, многофункциональные зоны сервиса и АЗС отмечены на карте. Лучше ознакомиться с ними перед поездкой, при составлении маршрута, чтобы запланировать остановки для отдыха, подчеркивают в «Автодоре».

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Источник: quto.ru