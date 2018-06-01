Это должен знать каждый автопутешественник. Советы эксперта

Отправляясь в путешествие, возьми в два раза меньше вещей и в два раза больше денег.
Народная мудрость.
Как это ни прискорбно звучит для настоящих автолюбителей, но прежде всего следует ответить на такой вопрос. Не быстрее (или удобнее) ли запланированный путь проделать на поезде или самолете? Ну а тем, кого муза дальних странствий зовет именно за руль, предназначены следующие рекомендации.
Прошли времена, когда, собираясь, например, из Москвы в отпуск к Черному морю, автолюбитель брал с собой комплект свечей, ремень вентилятора, распределитель зажигания, полуось и, по совету бывалых, подвязывал к заднему бамперу коренной лист рессоры. Ныне список значительно короче, но все равно, учитывая качество нашего придорожного сервиса и расстояния между очагами цивилизации, кое-чем я бы все же посоветовал запастись.
Что взять с собой:
- Проверьте наличие документов всех участников пробега, а также документы на автомобиль, деньги, банковские карты.
- Запасные очки с диоптриями (если нужны) и темные очки
- Навигатор с закачанными картами на весь маршрут или карты в смартфоне, желательно работающие без доступа к Сети.
- Зарядку для смартфона. Расход энергии в условиях редкой установки сотовых вышек возрастает.
- Видеорегистратор. Устройство — как подстеленная соломка. Дай бог, не пригодится, но может спасти от финансовых потерь и даже тюрьмы. Ведь в N-ской губернии свидетели скорее найдутся у вашего оппонента, если он местный житель.
- Проверьте аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.
- Лекарства. Помимо официальной аптечки следует взять запас индивидуальных лекарств, которые нужно принимать именно вам.
- Предметы гигиены.
- Средство для удаления следов насекомых с ветрового стекла. Вещь крайне важная, ведь порой, влетев в облако насекомых, продолжать путь нельзя из-за полного отсутствия видимости.
- Запас воды, не менее 5 л. И в радиатор, в крайнем случае, долить, и как омывайка летом сойдет, и руки помыть.
- Запас омывайки — зимой. Лучше использовать проверенную незамерзайку, взятую с собой, чем перехватить банку на обочине, которая замерзнет при температуре ниже минус пяти.
- Небольшой сухой паек в виде галет, питательных батончиков. Питьевую воду, чай или кофе в термосе либо энергетические напитки.
- Проверьте запаску, баллонный ключ, домкрат и буксирную проушину.
- Жилет со светоотражающими полосками — требование новое и в дальней дороге полезное.
- Неплохо иметь запас моторного масла, буксирный трос, ветошь.
- Лампы для фар и габаритных огней, без которых движение запрещено в темное время суток.
- Проверьте наличие секретки от колес. Возьмите с собой хотя бы пару запасных колесных болтов или гаек.
- Фонарик светодиодный со свежими батарейками.
- Набор жгутиков для ремонта шин.
- Компрессор для шин.
- Канистра с 5 литрами топлива.
- Присадка для повышения октанового или цетанового числа топлива.
- Подушка для пассажира и водителя.
- Удобная легкая обувь.
- Запаситесь приятной музыкой или захватывающей аудиокнигой, «медляк» не берите — заснете.
Манера поведения
- Отдохните перед дорогой.
- Из мегаполиса оптимально выезжать рано утром.
- Периодически отдыхайте, «беспосадочный перелет» не должен быть дольше 4 часов.
- Не пытайтесь бороться со сном. Отдохните, а лучше поспите. Лучше приехать на час позже, чем не доехать совсем.
- Заправляйтесь на брендовых заправках, не доводя до пустого бака.
- Все дела старайтесь совмещать с этими же заправками, чтобы не делать лишних остановок.
- Соблюдайте ПДД: беседа с инспектором дольше и дороже, чем рискованный обгон.
- Не зная местных особенностей, вы скорее попадете в лапы инспектора, да и они больше любят иногородних: те спешат, а значит, зачастую платят на месте.
- Слишком частые остановки невыгодны: обогнали колонну грузовиков с большим трудом и остановились сделать фото, а та же колонна уже опять впереди.
- Заранее планируйте ночлег, не дожидаясь глубокой ночи, когда доехать и 20 км до мотеля уже невероятно трудно.
Выводы
Конечно, путешествия на современном, мощном, скоростном и комфортабельном автомобиле с кондиционером — не чета поездкам в прошлом веке. Дороги постепенно становятся лучше, но все же еще недотягивают до современного уровня. И качество дорожного покрытия, и периодически вылезающие колонны сельхозтехники, и неторопливые местные жители на допотопных Москвичах и Жигулях — все это удлиняет дорогу и делает ее менее безопасной. Добавляют стрессов расплодившиеся камеры, да и сотрудники ДПС не дремлют. Поэтому путешествие на автомобиле, как и прежде, остается серьезным мероприятием, к которому нужно подготовиться как следует.
Путешествуйте подальше и подольше. Ведь только на автомобиле вы сможете увидеть все красоты нашей прекрасной страны.
Расскажите в комментариях об интересных случаях в путешествиях, когда правильная подготовка помогла или, наоборот, когда были проблемы из-за отсутствия самого элементарного снаряжения.
Фото: из архива автора
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