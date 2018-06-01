Это должен знать каждый автопутешественник. Советы эксперта

Как подготовиться к путешествию? Что взять с собой, чтобы и машину не захламить, и голосовать не пришлось на дороге в поисках помощи? Как вести себя в дороге, чтобы спокойно и безаварийно добраться до цели, не отдав служителям закона все отпускные деньги?

Отправляясь в путешествие, возьми в два раза меньше вещей и в два раза больше денег.

Народная мудрость.

Только настоящему автотуристу удастся сфотографироваться со своей любимой машиной на таком вот фоне.

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Как это ни прискорбно звучит для настоящих автолюбителей, но прежде всего следует ответить на такой вопрос. Не быстрее (или удобнее) ли запланированный путь проделать на поезде или самолете? Ну а тем, кого муза дальних странствий зовет именно за руль, предназначены следующие рекомендации.

Прошли времена, когда, собираясь, например, из Москвы в отпуск к Черному морю, автолюбитель брал с собой комплект свечей, ремень вентилятора, распределитель зажигания, полуось и, по совету бывалых, подвязывал к заднему бамперу коренной лист рессоры. Ныне список значительно короче, но все равно, учитывая качество нашего придорожного сервиса и расстояния между очагами цивилизации, кое-чем я бы все же посоветовал запастись.

Навигатор при поездках за границу очень помогает, если с иностранными языками у вас не очень или у местных жителей туговато с распространенными языками.

Что взять с собой:

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