Бес попутал: что еще приводит к авариям на дорогах

С каждым годом количество автомобилей на нашей планете становится все больше. И даже мировой кризис тому не помеха. Как следствие этого безудержного процесса всеобщей автомобилизации, остается высоким и уровень дорожно-транспортных происшествий. В одной только России в 2015 году зафиксировано 184 тыс. аварий, в которых погибло 23,1 тыс., а ранено 231 тыс. человек. Причин тому множество. Британским экспертам из Института прогрессивных автомобилистов удалось насчитать их аж 77! Но в основе каждой из них почти всегда лежит человеческий фактор.

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Как оказалось, пальма первенства в этом печальном перечне основных причин аварий со смертельных исходом принадлежит вовсе не превышению скоростного режима. Хотя по вине лихачей, путающих общественные дороги с гоночными трассами, происходит 13,9% смертельных ДТП. И даже не смельчакам, считающим, что при входе в поворот тормозят только трусы, а таких набирается 15,9%. Наибольшую опасность на дорогах представляют водители со слабыми навыками вождения, неспособные адекватно оценивать ситуацию, предугадывать маневры других участников движения, принимать молниеносные решения. 65% аварий, по мнению специалистов, происходит именно по этой сложносоставной причине. При этом основными виновниками ДТП становятся не новоиспеченные выпускники автошкол, на машинах которых красуется знак «Начинающий водитель». Да, они частенько испытывают терпение остальных участников движения своим неуверенным поведением и черепашьей скоростью, но их вклад в общую печальную статистику составляет лишь 5,3%.

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Куда опаснее на дорогах водители, которые уже приобрели стаж, но не профессионализм. Они искренне уверены, что их вождение безупречно, автомобиль неуязвим, дорога создана исключительно для них, а все остальное — дорожные знаки, указатели, другие автомобили и пешеходы — только мешается под колесами, отравляя поездку. И как итог сей иллюзорной опытности, замешанной на самонадеянности и неуважении к окружающим, — 23% аварий со смертельным исходом. Из них 17% приходятся на безосновательную самоуверенность и излишнюю спешку, 2,8% — на агрессивную езду, 2,1% — на невнимание или полное игнорирование знаков.

Не меньшая доля ДТП (до 20% от всех случаев) связана с рассеянным вниманием водителя. Происходит это либо из-за банальных глупостей — болтовни с пассажирами (2,6%), телефонных разговоров (0,8%), зависания в соцсетях или селфи себя любимого во время движения — либо из-за преступной безответственности (вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 9,6% случаев). Пара бокалов вина или рюмочек чего покрепче не смогут помешать опытному водителю управлять безопасно, — так рассуждает почти треть людей. Кроме того, многие отчего-то уверены, что вождение под воздействием наркотиков безопаснее, чем в нетрезвом виде.

Чтобы развеять этот миф, особенно популярный среди молодежи, компания Ford в 2015 году разработала специальный костюм, имитирующий физическое состояние водителя-наркомана. Точнее — доработала «костюм алкоголика», который она представила годом ранее. Он состоит из накладок-утяжелителей на голень и запястье; сковывающих движение наколенников и налокотников; шейного корсета, препятствующего повороту головы; очков, воссоздающих эффект тоннельного зрения и размывающих его четкость за счет беспрестанно мигающих прямо перед глазами разноцветных лампочек; наушников, воспроизводящих беспорядочные отвлекающие звуки, и перчаток-браслетов, провоцирующих непроизвольное и бесконтрольное дрожание рук. Ни одному испытуемому не удалось в этом необычном костюме правильно выполнить простейших упражнений на автодроме. Теперь вождение в «пьяном костюме» стало обязательной частью программы по подготовке водителей «Навыки вождения от Ford для жизни».

В России, к сожалению, одной из основных причин аварий сотрудники ГИБДД называют плохое состояние дорог. Свыше 40% ДТП в нашей стране происходит из-за этой общероссийской беды, вызванной опять же человеческим фактором.

Помимо этих причин дорожно-транспортных происшествий существует еще по меньшей мере четыре малоизвестных большинству людей фактора, провоцирующих аварии на дорогах. Может быть, их общий вклад в кровавую статистику и не столь велик, но все же о них нужно знать, чтобы не пасть их случайной жертвой.

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Фактор 1: обезвоживание

В 2015 году английские ученые из Университета Лафборо в сотрудничестве со специалистами из Европейского института гидратации (EHI) завершили исследование на тему «Обезвоживание и вождение». По результатам проведенной работы они доказали, что водитель, в организме, которого количество воды опустилось ниже физиологической нормы, так же опасен за рулем, как и водитель с содержанием алкоголя в крови 0,8 г/л. Оказалось, водный дефицит наравне с алкогольным опьянением снижает реакцию и концентрацию внимания. И чем выше общая степень обезвоживания, тем больше ошибок совершает человек, управляющий автомобилем. Данная проблема особенно характерна для жарких летних месяцев, когда человек, интенсивно теряя влагу, зачастую просто забывает ее пополнять. Кроме того, многие водители, отправляясь в дальнюю поездку, намеренно ограничивают себя в питье, чтобы сократить количество остановок в пути.

Вывод ученых: неизменным спутником любого автомобилиста в дороге как гарантия безопасности для всех находящихся в машине всегда должна быть бутылочка питьевой воды. И тут же рекомендации:

Перед продолжительным путешествием не забудьте пополнить водный запас организма.

В дороге каждые два часа делайте остановку, чтобы размять ноги и выпить стакан воды или другого безалкогольного напитка.

Не терпите жажду, пейте сразу, как только организм попросит этого.

Если чувствуете усталость, выпейте кофеиносодержащий напиток, ведь общеизвестно, что кофеин повышает умственную и физическую работоспособность и устраняет сонливость.

Обращайте внимание на цвет мочи — если она светло-желтого цвета, то водные запасы организма в норме, если она приобрела темные оттенки, то это сигнал о возможном обезвоживании. Данная рекомендация неприменима к людям, страдающим определенными заболеваниями. Кстати, в некоторых южных странах, например, в Австралии, в общественных туалетах, как напоминание, размещены таблички, где расписано, какому цвету мочи какая степень обезвоживания или ее отсутствие соответствуют.

Не злоупотребляйте в дороге кондиционером. Длительное пребывание в салоне автомобиля с включенным кондиционером значительно увеличивает водный дефицит у водителя и пассажиров.

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Последствия обезвоживания: