Опасное вождение: что считать опасным?

В Правилах дорожного движения может появиться термин «опасное вождение». Какие нарушения объединят под этим понятием, по каким причинам в стране происходит большинство аварий и какой способ борьбы с автохулиганством наиболее эффективен, разбирался Сергей Смирнов.

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В определении нового термина наверняка будут упомянуты нарушения, связанные с опасностью для остальных участников движения: частые перестроения, несоблюдение безопасной дистанции, необоснованное резкое торможение. Но не всё здесь однозначно.

К примеру, сейчас в Правилах нет запрета на частые перестроения. Если каждый маневр был выполнен правильно и безопасно — к водителю никаких претензий. Не регулируется и дистанция между машинами: водитель сам выбирает безопасный интервал, исходя из дорожной ситуации и опыта.

Цель МВД — сократить количество аварий, которое в последние годы остается примерно на одном уровне. За девять месяцев 2015 года в стране произошло 133 203 ДТП. Много! Но сколько из угодивших в коллизии опасно водят машину? Статистики нет и быть не может. Зато известно, что львиная доля аварий происходит из-за негодных дорог и инфраструктуры.

И какое вождение считать по-настоящему опасным? Как узнать, была опасность или нет? Не будет же инспектор опрашивать водителей: кому, дескать, помешал шныряющий между рядами?

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В Европе к ответственности могут привлечь даже на основании звонка свидетеля, который счел ваши маневры опасными. Принимается на веру и мнение дорожного полицейского. Если этот опыт перенести на российские просторы, то количество виновных превысит разумные пределы. Кто-то захочет таким образом поквитаться с не понравившимся ему соседом по полосе, а кто-то — просто заработать.

Как будут ловить нарушителей? Где взять столько инспекторов, если их и так не хватает? И почему сейчас гаишники закрывают глаза на подобные нарушения? Потому, что штраф за мелкие прегрешения смешон и выгоднее заняться дельцем, где водителю светит лишение прав? Не забота о безопасности ими движет!

Бороться с автохулиганами надо. Но куда важнее не появление новых строчек в Правилах, а неотвратимость наказания за любое прегрешение. Глядишь, и дописывать ничего не придется.