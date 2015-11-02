Шувалов: Информаторов ГИБДД защитят от агрессивных водителей

Идея защитить граждан, жалующихся на агрессивных водителей в полицию, прозвучала в передаче «Главная дорога», главным героем которой стал первый вице-премьер Игорь Шувалов. На передаче обсудили сам термин «опасное вождение». Выяснилось, что ГИБДД для выявления пьяных водителей получит экспресс-тесты, а при оформлении аварии по европротоколу информацию о местоположении можно будет запросить у сотового оператора.

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Выступая в программе НТВ «Главная дорога», первый вице-премьер Игорь Шувалов подробно рассказал о введении нового термина «опасное вождение». В Европе такое понятие появилось давно, а у нас его впервые предложила ввести Высшая школа экономики (ВШЭ). Потом эту идею подхватили в правительстве. Смысл понятия — у человека должен присутствовать злой умысел, он осознает, что своими действиями несет угрозу безопасности других участников движения.

Однако создать всеобъемлющую формулировку, чтобы в ней были учтены все моменты, достаточно сложно. Поэтому решено было за основу взять формулировку профильного ведомства — ГИБДД, а дальше с помощью общественного обсуждения ее совершенствовать и довести до ума. С этим не стоит спешить и следует в течение 2–3 месяцев все тщательно обсудить и взвесить, сказал Игорь Шувалов.

Но тут возникает другая проблема: как выявлять агрессивных водителей, ведь на каждом углу гаишника и видеокамеру не поставишь. Тут могут включиться и сами участники дорожного движения, неравнодушные водители, машины которых оснащены видеорегистраторами. Задача полиции — обезопасить таких граждан, чтобы переданная ими информация попадала только в профильные ведомства. При этом не должно быть никакой утечки данных, чтобы у агрессивно настроенных граждан не было «соблазна» мстить.

Кроме того, первый вице-премьер отметил, что для ускоренного оформления ДТП без гаишников (европротокола) водители тех регионов, где расширен лимит выплат (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область) смогут узнавать точные координаты аварии, запрашивая данные у сотовых операторов.

Сейчас не у всех водителей телефоны оснащены спутниковыми системами навигации GPS и ГЛОНАСС. Поэтому обсуждается вопрос, чтобы в переходный период при аварии водители могли зафиксировать местоположение ДТП, позвонив сотовому оператору. Потом можно будет получить выписку в офисе компании, что в такой-то момент транспортное средство находилось в определенном месте.

И наконец, еще одна любопытная информация, прозвучавшая в передаче — ГИБДД для повышения выявляемости пьяных за рулем собирается ввести «облегченные» алкотестеры, которые не смогут распечатывать результат, а просто будут оснащены двумя лампочками — зеленой и красной. Причем результаты тестирования всегда можно будет оспорить в медучреждении. Такие приборы помогут сэкономить время водителей при проведении массовых рейдов ГИБДД на дорогах.