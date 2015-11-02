Шувалов: Информаторов ГИБДД защитят от агрессивных водителей

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Выступая в программе НТВ «Главная дорога», первый вице-премьер Игорь Шувалов подробно рассказал о введении нового термина «опасное вождение». В Европе такое понятие появилось давно, а у нас его впервые предложила ввести Высшая школа экономики (ВШЭ). Потом эту идею подхватили в правительстве. Смысл понятия — у человека должен присутствовать злой умысел, он осознает, что своими действиями несет угрозу безопасности других участников движения.
Однако создать всеобъемлющую формулировку, чтобы в ней были учтены все моменты, достаточно сложно. Поэтому решено было за основу взять формулировку профильного ведомства — ГИБДД, а дальше с помощью общественного обсуждения ее совершенствовать и довести до ума. С этим не стоит спешить и следует в течение 2–3 месяцев все тщательно обсудить и взвесить, сказал Игорь Шувалов.
Но тут возникает другая проблема: как выявлять агрессивных водителей, ведь на каждом углу гаишника и видеокамеру не поставишь. Тут могут включиться и сами участники дорожного движения, неравнодушные водители, машины которых оснащены видеорегистраторами. Задача полиции — обезопасить таких граждан, чтобы переданная ими информация попадала только в профильные ведомства. При этом не должно быть никакой утечки данных, чтобы у агрессивно настроенных граждан не было «соблазна» мстить.
Кроме того, первый вице-премьер отметил, что для ускоренного оформления ДТП без гаишников (европротокола) водители тех регионов, где расширен лимит выплат (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область) смогут узнавать точные координаты аварии, запрашивая данные у сотовых операторов.
Сейчас не у всех водителей телефоны оснащены спутниковыми системами навигации GPS и ГЛОНАСС. Поэтому обсуждается вопрос, чтобы в переходный период при аварии водители могли зафиксировать местоположение ДТП, позвонив сотовому оператору. Потом можно будет получить выписку в офисе компании, что в такой-то момент транспортное средство находилось в определенном месте.
И наконец, еще одна любопытная информация, прозвучавшая в передаче — ГИБДД для повышения выявляемости пьяных за рулем собирается ввести «облегченные» алкотестеры, которые не смогут распечатывать результат, а просто будут оснащены двумя лампочками — зеленой и красной. Причем результаты тестирования всегда можно будет оспорить в медучреждении. Такие приборы помогут сэкономить время водителей при проведении массовых рейдов ГИБДД на дорогах.
- В конце октября ГИБДД подвела итоги опросов, касающихся опасного вождения автомобиля. Большинство участников (около 67%) высказались за законодательное закрепление этого понятия.
- Высказать свое отношение к «опасному вождению» ГИБДД предложила гражданам в октябре этого года. С помощью опросов ведомство пыталось выяснить, стоит ли вводить этот термин в ПДД и что, по мнению людей, побуждает водителей ездить таким образом.
- В сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сразу нескольким ведомствам дать определение термину «агрессивное или опасное вождение».
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