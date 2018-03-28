Баллонный ключ: какой выбрать?

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Единственным ключом, отстоявшим право проживать в багажнике современного автомобиля, является баллонник. Любопытно, что вместе с пропиской этот ключ умудрился сохранить и прозвище: баллоны-то практически вымерли, а слово оказалось живучим. И если производитель машины комплектует ее запаской или докаткой, то всегда прилагает и баллонник — без него колесо не заменить.
Штатные баллонники, как правило, не блещут талантами — срываются с крепежа или требуют применения солидной физической силы. Поэтому многие автолюбители подыскивают альтернативный инструмент. Мы решили вам помочь, устроив проверку самым разнообразным баллонникам наиболее популярной размерности — «на 17».
Как выбрать?
Для литых колес инструмент нужно подбирать особенно тщательно: в узкий колодец пролезет далеко не всякий ключ.
Для литых колес инструмент нужно подбирать особенно тщательно: в узкий колодец пролезет далеко не всякий ключ.
Такой переходник изготовлен из высокопрочной стали и позволяет отворачивать крепеж в узких колодцах легкосплавных дисков. К качеству претензий нет: инструмент спокойно выдержал все нагрузки. Цена — 90 рублей.
Такой переходник изготовлен из высокопрочной стали и позволяет отворачивать крепеж в узких колодцах легкосплавных дисков. К качеству претензий нет: инструмент спокойно выдержал все нагрузки. Цена — 90 рублей.
Начнем с усилия затяжки. Баллонным ключам приходится отвинчивать и завинчивать болты и гайки, которые обычно затягивают разумным моментом — от 90 до 120 Н·м. Усилие подобрано так, чтобы любой мужчина мог отвернуть и завернуть крепеж (хрупкая девушка, возможно, должна будет попрыгать на ключе). Полезно прикинуть силу, с которой надо нажимать на ключ, чтобы обеспечить нужный момент затяжки. Допустим, рукоятка ключа имеет длину 250 мм, а требуемый момент затяжки крепежа — 100 Н·м. Делим момент на длину (в метрах) и получаем 400 Н, что приблизительно соответствует 40 кг. Эти нехитрые расчеты показывают полезность ключей с удлиненной рукояткой. Ведь часто колесный крепеж бывает затянут гораздо сильнее положенного — например, когда при шиномонтаже для завертывания болтов используют пневмопистолет. Нам приходилось сталкиваться с затяжкой колес моментами до 250 Н·м.
Отдельные неприятности может доставить крепеж, спрятанный в глубоких колодцах легкосплавных колес. Если на автомобиле установлены оригинальные колёса, то головку альтернативного баллонника проще всего подобрать по штатному ключу. При этом обычно толщина стенки головки оказывается достаточной — 2–3 мм в самом тонком месте. Если же вы купили колёса с небольшими отверстиями под крепежные элементы, сразу озаботьтесь приобретением соответствующего переходника.
Крестовой ключ с надписью «Эврика» удивителен со всех сторон: непонятные габариты головок, рвущиеся стенки, «пластилиновая» шея.
Крестовой ключ с надписью «Эврика» удивителен со всех сторон: непонятные габариты головок, рвущиеся стенки, «пластилиновая» шея.
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КАКИЕ БЫВАЮТ БАЛЛОННИКИ
Г‑образные (они же L‑образные). Это самые распространенные баллонники. При работе с таким инструментом есть риск возникновения нескомпенсированной реактивной составляющей, которая срывает ключ с крепежа, порой причиняя травму. Важное значение имеет длина осевого колена головки — проще говоря, размер горизонтальной черточки буквы Г (или L). Указанное колено не может быть излишне малым: головка должна захватить крепеж, а рука на рукоятке не должна задевать за колесо. Чем длиннее у ключа вторая часть «буквы» (вертикальная), тем легче отвинчивать гайки. Но излишне длинная ручка может задевать за асфальт при попытке быстро крутить уже освобожденный крепеж.
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Крестовые. При работе с такими ключами реактивная составляющая не возникает — конечно, если действовать двумя руками. У крестовых ключей используются головки с самыми распространенными размерами: 17, 19, 21 и 22/23 мм. Удобнее, если на одном плече применен полудюймовый квадрат, позволяющий надеть любую стандартную головку и использовать ключ как мощный инструмент при других ремонтных операциях.
Воротки. Вороток — это фактически металлическая рукоятка с посадочным квадратом под головку. Может оснащаться торцово‑шарнирным механизмом. Воротки напоминают Г‑образные баллонники, им свойственна та же реактивная составляющая. К ним обязательно нужно докупить торцевую головку нужного размера — зачастую высокую, если у вас легкосплавные колёса.
Телескопические. Напоминают Г‑образные ключи, но имеют удлиняемую рукоятку. Комплектуются двусторонней головкой под два смежных размера — 17 и 19 либо 21 и 23 мм. Увеличенное плечо позволяет получать относительно большой момент, недоступный обычным гэобразникам.
Многофункциональные. Популярные ключи — накидные или торцовые, которые в ряде случаев могут заменить привычный баллонник. Как правило, подходят только для крепежа стальных дисков и не годятся для литых.
Динамометрические. Баллонники этой группы существенно дороже остальных. Зато с таким инструментом гарантирована затяжка крепежа строго согласно требованиям производителя — не больше и не меньше. К такому ключу тоже нужна головка.
Программа, методика и объем испытаний
Основных пунктов программы испытаний два. Сначала мы оценивали эргономику ключей — удобство хвата и качество исполнения. Затем перешли непосредственно к измерениям: каждый ключ подвергали нагрузкам от 100 до 350 Н·м с шагом 50 Н·м. Верхний порог выбрали с запасом, ведь в реальных условиях заупрямившийся крепеж может потребовать куда бóльших усилий, чем прописано на бумаге.
Какую реальную нагрузку выдерживают штатные баллонники? Пробежавшись по редакционной парковке, мы взяли ключи от автомобилей Volkswagen Golf [1], Renault Sandero [2], Datsun mi-DO [3], Chevrolet Cobalt [4] и Лада Веста [5]. Начали с 100 Н·м, постепенно повышая «болевой порог» до 350 Н·м. Два ключа (от Кобальта и Sandero) из пяти «потекли» — правда, при значительном моменте 300 Н·м. Поэтому можно признать, что со штатным баллонником отправляться в путь можно, хотя такой инструмент при работе требует изрядных усилий. Особенно коротенькие ключи-близнецы, которые положены в багажники Весты и Датсуна.
Какую реальную нагрузку выдерживают штатные баллонники? Пробежавшись по редакционной парковке, мы взяли ключи от автомобилей Volkswagen Golf [1], Renault Sandero [2], Datsun mi-DO [3], Chevrolet Cobalt [4] и Лада Веста [5]. Начали с 100 Н·м, постепенно повышая «болевой порог» до 350 Н·м. Два ключа (от Кобальта и Sandero) из пяти «потекли» — правда, при значительном моменте 300 Н·м. Поэтому можно признать, что со штатным баллонником отправляться в путь можно, хотя такой инструмент при работе требует изрядных усилий. Особенно коротенькие ключи-близнецы, которые положены в багажники Весты и Датсуна.
Момент затяжки задавали с помощью тарированного динамометрического ключа, который всякий раз работал в паре с проверяемым. В ходе испытаний тестовый образец жестко закрепляли на стендовой станине, а тарированным ключом действовали либо до срабатывания механизма отсечки, либо до появления деформации в проверяемом инструменте.
Этот исход не удивил: большие нагрузки ключам с отверстиями под шпильки явно противопоказаны.
Этот исход не удивил: большие нагрузки ключам с отверстиями под шпильки явно противопоказаны.
Выбор ЗР
Покупной ключ должен быть удобнее штатного — раз. Он обязан выдерживать заданную нами максимальную нагрузку — два. Его цена не должна зашкаливать — три. Исходя из этих критериев, мы отдали предпочтение двум изделиям — баллоннику с лопаткой и кресту. Оба инструмента недорогие, оба легко выдержали момент 350 Н·м, а длина рукоятки (рукояток — у крестового) позволяет тратить меньше усилий, чем при использовании штатного инструмента. Работая крестовым ключом, вы будете избавлены от риска появления нескомпенсированной реактивной составляющей, а Г‑образный баллонник компактнее, его легче спрятать в багажнике.
Мнение о каждом из проверенных ключей мы изложили в фотогалерее. Советуем при случае обзавестись понравившимся ключиком и найти ему место в багажнике. Когда-нибудь да пригодится.
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Ключ баллонный с лопаткой
Ключ баллонный с лопаткой
Примерная цена 175 руб.
Длина рукоятки 260 мм
Изделие продавалось как безымянное, поэтому претензии предъявлять некому — а очень хочется. При моменте 200 Н·м ключик начал изгибаться, покрытие потрескалось…
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Ключ баллонный с лопаткой
Ключ баллонный с лопаткой
Примерная цена 140 руб.
Длина рукоятки 190 мм
Похоже, что ключик «жигулевского типа» сделал Новосибирский инструментальный завод. Баллонник выдержал все испытания. Вот только нагрузки на человека, собравшегося с его помощью отвернуть перетянутый колесный крепеж, будут чрезмерными. Например, если болты затянуты моментом 200 Н·м, то усилие на ключе должно составить более 100 кг — потому что рукоятка короткая.
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Ключ баллонный с лопаткой
Ключ баллонный с лопаткой
Примерная цена 165 руб.
Длина рукоятки 310 мм
Судя по эмблеме, изготовлен Камышинским заводом слесарно-монтажного инструмента. Недорогой ключ понравился узкой, изящной и при этом прочной головкой, а также длинной рукояткой, сберегающей силы работника. Голосуем за.
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Ключ баллонный Г-образный с лопаткой «Эврика»
Ключ баллонный Г-образный с лопаткой «Эврика»
Примерная цена 170 руб.
Длина рукоятки 250 мм
Название, выбитое на ключе, переврано: Зврика. Чего хорошего можно ждать от такого изделия? Ключ начал скручиваться при моменте всего лишь 200 Н·м. И это при том, что толщина стенок головки запредельно велика: ее диаметр достигает 29 мм. Далеко не в каждый литой диск войдет — проверили. Абсолютный провал.
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Ключ баллонный Г-образный Rock Force
Ключ баллонный Г-образный Rock Force
Примерная цена 500 руб.
Длина рукоятки 300 мм
Ключ выглядит очень презентабельно и имеет солидный запас прочности. Отработал испытание на отлично, но дороговат.
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Ключ баллонный крестовой «Эврика»
Ключ баллонный крестовой «Эврика»
Примерная цена 460 руб.
Длина рукоятки 2 × 180 мм
Неказистый облик ключа сразу вызвал сомнения в его профпригодности. Так и случилось: уже при моменте 200 Н·м ключик отказался работать и начал «крутить шеей». Впрочем, даже после поворота вокруг своей оси аж на 400 (!) градусов он не сломался, хотя и свернулся в «трубочку».
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Ключ баллонный крестовой усиленный «Автодело»
Ключ баллонный крестовой усиленный «Автодело»
Примерная цена 400 руб.
Длина рукоятки 2 × 175 мм
Образец правильного ключа подобной конфигурации. Подходит для крепежа 17, 19, и 21 мм. Наличие «свободного» квадрата позволяет использовать ключ и в других работах по ремонту автомобиля — при установке соответствующих головок. Легко выдержал предложенную ему нагрузку 350 Н·м. Зачет!
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Ключ баллонный крестовой Yato
Ключ баллонный крестовой Yato
Примерная цена 710 руб.
Длина рукоятки 2 × 200 мм
Имеет головки 17, 19, 21 и 22 мм. Ключ спокойно отработал все предложенные нагрузки — вплоть до 350 Н·м. Не понравилась только цена: аналогичный «темнокожий» ключ почти вдвое дешевле.
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Ключ баллонный крестовой «Автодело»
Ключ баллонный крестовой «Автодело»
Примерная цена 350 руб.
Длина рукоятки 2 × 170 мм
Симпатичный ключ неожиданно «потек» при 300 Н·м. Увы, внешность бывает обманчивой.
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Вороток шарнирный с рукояткой JTC
Вороток шарнирный с рукояткой JTC
Примерная цена 1040 руб.
Длина рукоятки 430 мм
Прочный и удобный вороток позволяет отвернуть даже перетянутый крепеж. Но применить как баллонник удастся только при наличии высокой головки. Удобно использовать его как отвертку при предварительной подтяжке крепежа.
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Вороток шарнирный «Автодело»
Вороток шарнирный «Автодело»
Примерная цена 600 руб.
Длина рукоятки 340 мм
Длинный вороток готов работать с сильно затянутым креплением колес. Потребует применения высокой головки или стандартной головки с небольшим удлинителем. Удобен тем, что позволяет, повернув рукоятку вдоль оси крепежа, быстро вращать его как отвертку.
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Вороток Г-образный «Эврика»
Вороток Г-образный «Эврика»
Примерная цена 450 руб.
Длина рукоятки 495 мм
Вороток красив, прочен, но требует головку подходящего размера, причем высокую, так как имеет малый вылет. Будет удобен при ремонте автомобиля.
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Вороток L-образный «Автодело»
Вороток L-образный «Автодело»
Примерная цена 360 руб.
Длина рукоятки 370 мм
Хороший универсальный инструмент, который может служить баллонником. Прочен, не ржавеет. Подойдет к любому крепежу — достаточно подобрать головку подходящего размера.
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Ключ баллонный телескопический Auto Link
Ключ баллонный телескопический Auto Link
Примерная цена 1100 руб.
Длина рукоятки 325–495 мм
Снабжен двусторонней головкой 17 и 19 мм. Существует модификация с головками 21 и 23 мм. С нагрузками инструмент справился, но одобрения не заслужил. Сильный люфт в телескопической рукоятке добавляет негатива к неизбежной для таких ключей нескомпенсированной реактивной составляющей. И цена не радует.
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Ключ баллонный телескопический alca
Ключ баллонный телескопический alca
Примерная цена 620 руб.
Длина рукоятки 310–480 мм
Снабжен двусторонней головкой 17 и 19 мм. На прилавке магазина была и модификация с головкой 21 и 23 мм. Ключ крепкий, выдержал всё, но удовольствия при работе не доставляет. Телескопическая рукоятка сильно люфтит, головка слабовато держится на квадрате.
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Ключ баллонный складной Gross
Ключ баллонный складной Gross
Примерная цена 2200 руб.
Длина рукоятки 190–340 мм
Дорогущий красавец не оказался неженкой. И работать им очень удобно. В комплекте — головки 17, 19, 21 и 23 мм. Можно рекомендовать в качестве подарка требовательному автомобилисту.
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Ключ накидной «Автодело»
Ключ накидной «Автодело»
Примерная цена 160 руб.
Длина рукоятки 225 мм
Ключ, предназначенный для ремонта автомобиля, может выполнять и функции баллонника. В глубокий колодец литого диска ему не забраться, а для стальных колес подойдет. Сэкономит место в багажнике и деньги нетребовательному автолюбителю.
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Ключ торцовый Г-образный «Автодело»
Ключ торцовый Г-образный «Автодело»
Примерная цена 230 руб.
Длина рукоятки 170 мм
При 200 Н·м ключик не капризничал, но вот на 250 Н·м сломался. Вполне предсказуемо, ведь такой инструмент рассчитан на работу с высокими шпильками и имеет сквозное отверстие, снижающее его прочность. Ключ пригоден для монтажа стальных дисков при разумном моменте затяжки крепежа.
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Ключ динамометрический JTC
Ключ динамометрический JTC
Примерная цена 4200 руб.
Длина рукоятки 585 мм
Свадебный генерал с поверенной настройкой отлично отработал. Динамометрический ключ рассчитан на моменты от 100 до 350 Н·м. При поверке на точность момента срабатывания показал отличные результаты. Такой и даже меньший по размеру и моменту ключ вполне можно возить с собой как баллонник, снабдив дополнительно удлинителем или высокой головкой. Рукоятка длинная и удобная, а крепеж всегда будет затянут верным моментом.
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