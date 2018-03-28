Баллонный ключ: какой выбрать?

Каким ключом удобнее пользоваться при замене колеса? Эксперты «За рулем» проверили в деле два десятка баллонников.

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Единственным ключом, отстоявшим право проживать в багажнике современного автомобиля, является баллонник. Любопытно, что вместе с пропиской этот ключ умудрился сохранить и прозвище: баллоны-то практически вымерли, а слово оказалось живучим. И если производитель машины комплектует ее запаской или докаткой, то всегда прилагает и баллонник — без него колесо не заменить.

Штатные баллонники, как правило, не блещут талантами — срываются с крепежа или требуют применения солидной физической силы. Поэтому многие автолюбители подыскивают альтернативный инструмент. Мы решили вам помочь, устроив проверку самым разнообразным баллонникам наиболее популярной размерности — «на 17».

Как выбрать?

Для литых колес инструмент нужно подбирать особенно тщательно: в узкий колодец пролезет далеко не всякий ключ.

Такой переходник изготовлен из высокопрочной стали и позволяет отворачивать крепеж в узких колодцах легкосплавных дисков. К качеству претензий нет: инструмент спокойно выдержал все нагрузки. Цена — 90 рублей.

Начнем с усилия затяжки. Баллонным ключам приходится отвинчивать и завинчивать болты и гайки, которые обычно затягивают разумным моментом — от 90 до 120 Н·м. Усилие подобрано так, чтобы любой мужчина мог отвернуть и завернуть крепеж (хрупкая девушка, возможно, должна будет попрыгать на ключе). Полезно прикинуть силу, с которой надо нажимать на ключ, чтобы обеспечить нужный момент затяжки. Допустим, рукоятка ключа имеет длину 250 мм, а требуемый момент затяжки крепежа — 100 Н·м. Делим момент на длину (в метрах) и получаем 400 Н, что приблизительно соответствует 40 кг. Эти нехитрые расчеты показывают полезность ключей с удлиненной рукояткой. Ведь часто колесный крепеж бывает затянут гораздо сильнее положенного — например, когда при шиномонтаже для завертывания болтов используют пневмопистолет. Нам приходилось сталкиваться с затяжкой колес моментами до 250 Н·м.

Отдельные неприятности может доставить крепеж, спрятанный в глубоких колодцах легкосплавных колес. Если на автомобиле установлены оригинальные колёса, то головку альтернативного баллонника проще всего подобрать по штатному ключу. При этом обычно толщина стенки головки оказывается достаточной — 2–3 мм в самом тонком месте. Если же вы купили колёса с небольшими отверстиями под крепежные элементы, сразу озаботьтесь приобретением соответствующего переходника.

Крестовой ключ с надписью «Эврика» удивителен со всех сторон: непонятные габариты головок, рвущиеся стенки, «пластилиновая» шея.

КАКИЕ БЫВАЮТ БАЛЛОННИКИ Г‑образные (они же L‑образные). Это самые распространенные баллонники. При работе с таким инструментом есть риск возникновения нескомпенсированной реактивной составляющей, которая срывает ключ с крепежа, порой причиняя травму. Важное значение имеет длина осевого колена головки — проще говоря, размер горизонтальной черточки буквы Г (или L). Указанное колено не может быть излишне малым: головка должна захватить крепеж, а рука на рукоятке не должна задевать за колесо. Чем длиннее у ключа вторая часть «буквы» (вертикальная), тем легче отвинчивать гайки. Но излишне длинная ручка может задевать за асфальт при попытке быстро крутить уже освобожденный крепеж. Материалы по теме Нужно ли балансировать колеса каждый сезон? Крестовые. При работе с такими ключами реактивная составляющая не возникает — конечно, если действовать двумя руками. У крестовых ключей используются головки с самыми распространенными размерами: 17, 19, 21 и 22/23 мм. Удобнее, если на одном плече применен полудюймовый квадрат, позволяющий надеть любую стандартную головку и использовать ключ как мощный инструмент при других ремонтных операциях. Воротки. Вороток — это фактически металлическая рукоятка с посадочным квадратом под головку. Может оснащаться торцово‑шарнирным механизмом. Воротки напоминают Г‑образные баллонники, им свойственна та же реактивная составляющая. К ним обязательно нужно докупить торцевую головку нужного размера — зачастую высокую, если у вас легкосплавные колёса. Телескопические. Напоминают Г‑образные ключи, но имеют удлиняемую рукоятку. Комплектуются двусторонней головкой под два смежных размера — 17 и 19 либо 21 и 23 мм. Увеличенное плечо позволяет получать относительно большой момент, недоступный обычным гэобразникам. Многофункциональные. Популярные ключи — накидные или торцовые, которые в ряде случаев могут заменить привычный баллонник. Как правило, подходят только для крепежа стальных дисков и не годятся для литых. Динамометрические. Баллонники этой группы существенно дороже остальных. Зато с таким инструментом гарантирована затяжка крепежа строго согласно требованиям производителя — не больше и не меньше. К такому ключу тоже нужна головка.

Программа, методика и объем испытаний

Основных пунктов программы испытаний два. Сначала мы оценивали эргономику ключей — удобство хвата и качество исполнения. Затем перешли непосредственно к измерениям: каждый ключ подвергали нагрузкам от 100 до 350 Н·м с шагом 50 Н·м. Верхний порог выбрали с запасом, ведь в реальных условиях заупрямившийся крепеж может потребовать куда бóльших усилий, чем прописано на бумаге.

Какую реальную нагрузку выдерживают штатные баллонники? Пробежавшись по редакционной парковке, мы взяли ключи от автомобилей Volkswagen Golf [1], Renault Sandero [2], Datsun mi-DO [3], Chevrolet Cobalt [4] и Лада Веста [5]. Начали с 100 Н·м, постепенно повышая «болевой порог» до 350 Н·м. Два ключа (от Кобальта и Sandero) из пяти «потекли» — правда, при значительном моменте 300 Н·м. Поэтому можно признать, что со штатным баллонником отправляться в путь можно, хотя такой инструмент при работе требует изрядных усилий. Особенно коротенькие ключи-близнецы, которые положены в багажники Весты и Датсуна.

Момент затяжки задавали с помощью тарированного динамометрического ключа, который всякий раз работал в паре с проверяемым. В ходе испытаний тестовый образец жестко закрепляли на стендовой станине, а тарированным ключом действовали либо до срабатывания механизма отсечки, либо до появления деформации в проверяемом инструменте.

Этот исход не удивил: большие нагрузки ключам с отверстиями под шпильки явно противопоказаны.

Выбор ЗР

Покупной ключ должен быть удобнее штатного — раз. Он обязан выдерживать заданную нами максимальную нагрузку — два. Его цена не должна зашкаливать — три. Исходя из этих критериев, мы отдали предпочтение двум изделиям — баллоннику с лопаткой и кресту. Оба инструмента недорогие, оба легко выдержали момент 350 Н·м, а длина рукоятки (рукояток — у крестового) позволяет тратить меньше усилий, чем при использовании штатного инструмента. Работая крестовым ключом, вы будете избавлены от риска появления нескомпенсированной реактивной составля­ющей, а Г‑образный баллонник компактнее, его легче спрятать в багажнике.

Мнение о каждом из проверенных ключей мы изложили в фотогалерее. Советуем при случае обзавестись понравившимся ­ключиком и найти ему место в багажнике. Когда-нибудь да пригодится.

Ключ баллонный с лопаткой

Примерная цена 175 руб.

Длина рукоятки 260 мм

Изделие продавалось как безымянное, поэтому претензии предъявлять некому — а очень хочется. При моменте 200 Н·м ключик начал изгибаться, покрытие потрескалось… Ключ баллонный с лопаткой

Примерная цена 140 руб.

Длина рукоятки 190 мм

Похоже, что ключик «жигулевского типа» сделал Новосибирский инструментальный завод. Баллонник выдержал все испытания. Вот только нагрузки на человека, собравшегося с его помощью отвернуть перетянутый колесный крепеж, будут чрезмерными. Например, если болты затянуты моментом 200 Н·м, то усилие на ключе должно составить более 100 кг — потому что рукоятка короткая. Ключ баллонный с лопаткой

Примерная цена 165 руб.

Длина рукоятки 310 мм

Судя по эмблеме, изготовлен Камышинским заводом слесарно-монтажного инструмента. Недорогой ключ понравился узкой, изящной и при этом прочной головкой, а также длинной рукояткой, сберегающей силы работника. Голосуем за. Ключ баллонный Г-образный с лопаткой «Эврика»

Примерная цена 170 руб.

Длина рукоятки 250 мм

Название, выбитое на ключе, переврано: Зврика. Чего хорошего можно ждать от такого изделия? Ключ начал скручиваться при моменте всего лишь 200 Н·м. И это при том, что толщина стенок головки запредельно велика: ее диаметр достигает 29 мм. Далеко не в каждый литой диск войдет — проверили. Абсолютный провал.

Ключ баллонный Г-образный Rock Force

Примерная цена 500 руб.

Длина рукоятки 300 мм

Ключ выглядит очень презентабельно и имеет солидный запас прочности. Отработал испытание на отлично, но дороговат. Ключ баллонный крестовой «Эврика»

Примерная цена 460 руб.

Длина рукоятки 2 × 180 мм

Неказистый облик ключа сразу вызвал сомнения в его профпригодности. Так и случилось: уже при моменте 200 Н·м ключик отказался работать и начал «крутить шеей». Впрочем, даже после поворота вокруг своей оси аж на 400 (!) градусов он не сломался, хотя и свернулся в «трубочку». Ключ баллонный крестовой усиленный «Автодело»

Примерная цена 400 руб.

Длина рукоятки 2 × 175 мм

Образец правильного ключа подобной конфигурации. Подходит для крепежа 17, 19, и 21 мм. Наличие «свободного» квадрата позволяет использовать ключ и в других работах по ремонту автомобиля — при установке соответствующих головок. Легко выдержал предложенную ему нагрузку 350 Н·м. Зачет! Ключ баллонный крестовой Yato

Примерная цена 710 руб.

Длина рукоятки 2 × 200 мм

Имеет головки 17, 19, 21 и 22 мм. Ключ спокойно отработал все предложенные нагрузки — вплоть до 350 Н·м. Не понравилась только цена: аналогичный «темнокожий» ключ почти вдвое дешевле.

Ключ баллонный крестовой «Автодело»

Примерная цена 350 руб.

Длина рукоятки 2 × 170 мм

Симпатичный ключ неожиданно «потек» при 300 Н·м. Увы, внешность бывает обманчивой. Вороток шарнирный с рукояткой JTC

Примерная цена 1040 руб.

Длина рукоятки 430 мм

Прочный и удобный вороток позволяет отвернуть даже перетянутый крепеж. Но применить как баллонник удастся только при наличии высокой головки. Удобно использовать его как отвертку при предварительной подтяжке крепежа. Вороток шарнирный «Автодело»

Примерная цена 600 руб.

Длина рукоятки 340 мм

Длинный вороток готов работать с сильно затянутым креплением колес. Потребует применения высокой головки или стандартной головки с небольшим удлинителем. Удобен тем, что позволяет, повернув рукоятку вдоль оси крепежа, быстро вращать его как отвертку. Вороток Г-образный «Эврика»

Примерная цена 450 руб.

Длина рукоятки 495 мм

Вороток красив, прочен, но требует головку подходящего размера, причем высокую, так как имеет малый вылет. Будет удобен при ремонте автомобиля.

Вороток L-образный «Автодело»

Примерная цена 360 руб.

Длина рукоятки 370 мм

Хороший универсальный инструмент, который может служить баллонником. Прочен, не ржавеет. Подойдет к любому крепежу — достаточно подобрать головку подходящего размера. Ключ баллонный телескопический Auto Link

Примерная цена 1100 руб.

Длина рукоятки 325–495 мм

Снабжен двусторонней головкой 17 и 19 мм. Существует модификация с головками 21 и 23 мм. С нагрузками инструмент справился, но одобрения не заслужил. Сильный люфт в телескопической рукоятке добавляет негатива к неизбежной для таких ключей нескомпенсированной реактивной составляющей. И цена не радует. Ключ баллонный телескопический alca

Примерная цена 620 руб.

Длина рукоятки 310–480 мм

Снабжен двусторонней головкой 17 и 19 мм. На прилавке магазина была и модификация с головкой 21 и 23 мм. Ключ крепкий, выдержал всё, но удовольствия при работе не доставляет. Телескопическая рукоятка сильно люфтит, головка слабовато держится на квадрате. Ключ баллонный складной Gross

Примерная цена 2200 руб.

Длина рукоятки 190–340 мм

Дорогущий красавец не оказался неженкой. И работать им очень удобно. В комплекте — головки 17, 19, 21 и 23 мм. Можно рекомендовать в качестве подарка требовательному автомобилисту.