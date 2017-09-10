13 самых важных обновлений в Renault Sandero

За семь месяцев 2018 года российские дилеры продали 18 658 хэтчбеков Renault Sandero и 18 511 седанов Logan. Не называйся эти модели по-разному (а отличает их только тип кузова), суммарный спрос вознес бы их на шестое место в списке самых продаваемых моделей на нашем авторынке. Но и 12–13 позиции, которые занимает парочка, в условиях жесткой конкуренции очень хороший результат. Недавний рестайлинг прошелся по пятидверке легкими штрихами. Без подсказки их все и не найти.
Внешние отличия
Обновленный Renault Sandero отличить от дореформенной версии непросто. Как принято при рестайлинге, поменяли передний декор кузова. Решетка радиатора обрела иной орнамент, хром на ней и в секциях противотуманных фар лежит по-другому. Под новые элементы слегка подретушировали бампер. Но проще всего распознать рестайлинговую версию, взглянув на фары. В них загорелись светодиодные ходовые огни с С-образным росчерком — эффектно и эффективно.
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Светодиодные ходовые огни с С-образным росчерком добавили машине безопасности и свежести во взгляде.
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Лючок бензобака обрел тросовый привод с рычажком в салоне. Такое решение избавило от необходимости ставить замок на пробку горловины.
Задние фонари европейских Sandero сменили орнамент, но для нашего рынка их оставили нетронутыми. Так что при взгляде сзади рестайлинговый Sandero не распознать. Даже немного обидно: рисунок с четырьмя светящимися квадратами выглядит интересно. Но невелика потеря! Тем более, что это чисто декоративный нюанс, а машину улучшили и с точки зрения практичности. Так, с лючка бензобака неспроста исчез «уголок» под палец. Теперь он открывается рычажком из салона, что гораздо удобнее.
Доработки салона
Главное интерьерное новшество — новое рулевое колеса. Держать его приятнее и удобнее. Все из-за того, что эргономисты пересмотрели профиль, а финансисты позволили раскошелиться на более качественные материалы. Остальные нюансы станут видны водителю уже после троганья с места. Указатели поворота отныне трижды мигают при касании рычажка, а на дисплее комбинации приборов появился указатель температуры антифриза. Первое приобретение бесценно в городском потоке, второе вернет российским водителям ощущение более полного контроля над автомобилем.
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Руль оказался более «хватким» и изготовлен из других материалов. Начиная уже со второй комплектации Life на нем устанавливаются клавиши круиз-контроля.
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Задний подстаканник адаптирован под тару объемом 0,33 и 0,5 литра: он стал шире и глубже. В версиях Life и Drive появляется розетка на 12V.
Задние пассажиры в машине В-класса не главные, но забывать о них ни в коем случае нельзя. У многих владельцев Renaullt Sandero трудятся в качестве единственного семейного автомобиля на все случаи жизни. Так что при рестайлинге сделали комфортнее и заднюю часть салона. К услугам обитателей второго ряда подстаканник увеличенных размеров, который надежно удерживает стаканы объемом 0,33 л и полулитровые бутылки. В богатых версиях Life и Drive появляется розетка на 12V для зарядки гаджетов.
Цена почти не изменилась
Еще одно изменение для Sandero внимательные читатели наверняка приметили в тексте. Это названия уровней оснащения. Базовая комплектация, как и прежде, носит имя Access. А на смену линиям Confort и Privilege пришли Life и Drive соответственно.
Renault Sandero по-прежнему оснащается моторами 1.6 мощностью 82, 102 и 113 л.с., 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена — от 544 000 рублей.
Фото: Renault
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