13 самых важных обновлений в Renault Sandero

Второе поколение хэтчбека оказалось очень удачным. Поэтому и плановая модернизация на машине почти незаметна. Sandero улучшили в мелочах, сделав современнее и удобнее, но не меняя главных достоинств.

Sandero

За семь месяцев 2018 года российские дилеры продали 18 658 хэтчбеков Renault Sandero и 18 511 седанов Logan. Не называйся эти модели по-разному (а отличает их только тип кузова), суммарный спрос вознес бы их на шестое место в списке самых продаваемых моделей на нашем авторынке. Но и 12–13 позиции, которые занимает парочка, в условиях жесткой конкуренции очень хороший результат. Недавний рестайлинг прошелся по пятидверке легкими штрихами. Без подсказки их все и не найти.

Внешние отличия

Обновленный Renault Sandero отличить от дореформенной версии непросто. Как принято при рестайлинге, поменяли передний декор кузова. Решетка радиатора обрела иной орнамент, хром на ней и в секциях противотуманных фар лежит по-другому. Под новые элементы слегка подретушировали бампер. Но проще всего распознать рестайлинговую версию, взглянув на фары. В них загорелись светодиодные ходовые огни с С-образным росчерком — эффектно и эффективно.

Слева на фото обновленный Renault Sandero. Отличить его от дореформенной версии (справа) можно, только если точно знаешь все детали оформления машин.

Светодиодные ходовые огни с С-образным росчерком добавили машине безопасности и свежести во взгляде. Лючок бензобака обрел тросовый привод с рычажком в салоне. Такое решение избавило от необходимости ставить замок на пробку горловины.

На европейских Sandero (справа), которые известны под маркой Dacia, поменялись и задние фонари, но в случае с Renault (слева) их трогать не стали. Зато в палитру ввели стильный коричневый металлик и 15-дюймовые колеса с новым орнаментом Symphonie.

Задние фонари европейских Sandero сменили орнамент, но для нашего рынка их оставили нетронутыми. Так что при взгляде сзади рестайлинговый Sandero не распознать. Даже немного обидно: рисунок с четырьмя светящимися квадратами выглядит интересно. Но невелика потеря! Тем более, что это чисто декоративный нюанс, а машину улучшили и с точки зрения практичности. Так, с лючка бензобака неспроста исчез «уголок» под палец. Теперь он открывается рычажком из салона, что гораздо удобнее.

Доработки салона

Главное интерьерное новшество — новое рулевое колеса. Держать его приятнее и удобнее. Все из-за того, что эргономисты пересмотрели профиль, а финансисты позволили раскошелиться на более качественные материалы. Остальные нюансы станут видны водителю уже после троганья с места. Указатели поворота отныне трижды мигают при касании рычажка, а на дисплее комбинации приборов появился указатель температуры антифриза. Первое приобретение бесценно в городском потоке, второе вернет российским водителям ощущение более полного контроля над автомобилем.

Интерьер прячет свои приобретения от беглого взгляда. И все они скрыты за новым рулем. Речь идет о поворотниках с функцией троекратного мигания и указателе температуры антифриза.

Руль оказался более «хватким» и изготовлен из других материалов. Начиная уже со второй комплектации Life на нем устанавливаются клавиши круиз-контроля. Задний подстаканник адаптирован под тару объемом 0,33 и 0,5 литра: он стал шире и глубже. В версиях Life и Drive появляется розетка на 12V.

Задние пассажиры в машине В-класса не главные, но забывать о них ни в коем случае нельзя. У многих владельцев Renaullt Sandero трудятся в качестве единственного семейного автомобиля на все случаи жизни. Так что при рестайлинге сделали комфортнее и заднюю часть салона. К услугам обитателей второго ряда подстаканник увеличенных размеров, который надежно удерживает стаканы объемом 0,33 л и полулитровые бутылки. В богатых версиях Life и Drive появляется розетка на 12V для зарядки гаджетов.

Цена почти не изменилась

Еще одно изменение для Sandero внимательные читатели наверняка приметили в тексте. Это названия уровней оснащения. Базовая комплектация, как и прежде, носит имя Access. А на смену линиям Confort и Privilege пришли Life и Drive соответственно.

Базовая комплектация, как и прежде, носит имя Access (на фото вверху). А на смену линиям Confort и Privilege пришли Life (в центре) и Drive (внизу) соответственно.

Renault Sandero по-прежнему оснащается моторами 1.6 мощностью 82, 102 и 113 л.с., 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена — от 544 000 рублей.

Фото: Renault