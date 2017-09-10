Покупаем Renault Logan: как сэкономить?

Седан успел подрастерять былую популярность, но в этом году пережил небольшой рестайлинг. К тому же все его преимущества остались на месте, потому его вполне можно расценивать как выгодную покупку.

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Весной «За рулем» после долгих мук выбора назвал оптимальную версию седана — Renault Logan Confort с 1,6-литровым двигателем (113 л.с.) и механикой, добавив опцией вторую подушку. Но за это время изменилась не только внешность автомобиля, но и цены с комплектациями. В мае дорестайлинговый вариант обошелся бы в 657 990 рублей. А обновленная машина в комплектации Life с аналогичным силовым агрегатом (здесь также есть кондиционер и вторая подушка безопасности в базе) предлагается сегодня за 677 990 рублей.

Двухцветная передняя панель — прерогатива самой дорогой комплектации Style (от 742 990 рублей)

Руль у обновленной машины более «хваткий». Начиная с комплектации Drive (от 692 990 руб.) на нем устанавливаются клавиши круиз-контроля. А вот кожаная оплетка доступна только в топовой версии Style. Штатная система дистанционного пуска двигателя Renault Start — стандартное оснащение для топовых версий Drive и Style. А в комплектации Life ее можно заказать за дополнительные 6990 рублей. Задний подстаканник адаптирован под тару объемом 0,33 и 0,5 литра: он стал шире и глубже. В версиях Life и Drive появилась еще и розетка на 12V для пассажиров второго ряда.

А можно схитрить?

Да, если не гнаться за новизной, то можно взять дорестайлинговый вариант машины: они до сих пор есть у дилеров. Комплектация Confort стоит 657 990 рублей. За вторую подушку безопасности можно доплатить 2990 рублей. В итоге… машина обойдется в 660 800 рублей. Есть ли смысл экономить и брать устаревшую внешне машину при выигрыше в 17 010 рублей — решать вам. «За рулем» же остановился на обновленном варианте.

Классический кредит или кредит с отложенным платежом ?

Для Логана Renault предлагает две кредитные программы: «Поехали!» и «7,9% на три года». Давайте разберем их поподробнее.

Программа «7,9% на три года» является классическим автокредитом. Для того чтобы оформить кредит по такой ставке, первоначальный взнос должен составлять не менее 50% от стоимости нового автомобиля. То есть в нашем случае 338 995 рублей. Как понятно из самого названия программы, кредит выдается сроком на три года, при этом на первый год обязательно страхование по каско. Годовая процентная ставка — 7,9%, но в договоре с банком будет указано 10,5%. Разницу между ставками компенсирует компания Renault, которая предоставляет скидку на сам автомобиль. Важно отметить, что классический кредит также доступен для оформления и при первоначальном взносе в 10%, но годовая процентная ставка при этом составит уже 13,5%.

Отдав первый взнос в 338 995 рублей, мы ежемесячно будем платить 12 559 рублей. Обслуживать машину можно только на фирменных станциях Renault (зато на кредитные машины и гарантия продленная — 5 лет, но с некоторыми ограничениями). В итоге переплата за автомобиль за все три года кредита составит 42 864 руб.

На сегодняшний день Renault Logan один из самых просторных автомобилей в классе для пассажиров второго ряда. Заявленный производителем объем багажного отсека седана составляет 510 литров. Очень достойный показатель.

Вторая программа называется «Поехали!».. Годовая ставка здесь выше — 8,9%. Сумма первоначального взноса такая же, что и при классическом кредите, а месячная плата составит 6268 рублей. Низкий ежемесячный платеж по программе «Поехали!» связан с тем, что 40% стоимости автомобиля выплачивается в последнем платеже.

Через 36 месяцев перед вами встанет дилемма: сдать автомобиль в трейд-ин (а это потеря 10–20% от рыночной стоимости) и купить новую машину, при покупке которой будет зачтена сумма, вырученная за трехлетку, либо же, как указано выше, выплатить 40% (271 196 руб.) и забрать автомобиль себе. Также есть вариант продлить программу еще на два года.

Обе способа покупки имеют свои плюсы и минусы. Классическая кредитная программа привлекает небольшой переплатой за кредит, а программа «Поехали!» сопровождается низкими ежемесячными платежами.

Оформив машину по программе «Поехали!» с первоначальным взносом в 10% (67 799 руб.) и фирменное каско за 23 730 рублей, можно сразу уехать из салона на автомобиле, отдав за него меньше ста тысяч рублей. При этом ежемесячный взнос составит 16 698 рублей. Переплата не выглядит фантастической (на фоне потребительских кредитов), но довольно высока: за 35 месяцев вы отдадите 584 430 рублей. А сумма последнего платежа плюсуется к отложенному. В итоге автомобиль обойдется в 963 853 рублей, то есть на 285 863 рублей дороже, чем если бы вы заплатили за него всю сумму сразу. Но не забывайте, что выкупать автомобиль в собственность необязательно: дилер сам продаст его, а полученную разницу между вырученной суммой и отложенным платежом можно будет использовать при покупке нового автомобиля. Но может выйти так, что вырученной суммы хватит лишь на выплату отложенного платежа. Тогда покупатель остается ни с чем.

На наш взгляд, классическая кредитная программа подойдет большинству, а вот программу с отложенным платежом стоит выбрать тем, кто меняет автомобиль каждые три года и людям со строгой дисциплиной.

А может, потерпеть до Нового года?

В этом году правительство продлило программу господдержки отечественного авторынка на ближайшие годы. Программы госсубсидирования кредитов уже завершены, но со следующего года они должны возобновиться. Программ всего две: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Первая предназначена для тех, кто покупает машину впервые, вторая — для семей с двумя и более детьми. Обе они предусматривают участие государства в кредитной программе. Из бюджетных средств выделяется 10% от стоимости автомобиля, что удешевляет кредит. А если вы еще и живете на Дальнем Востоке, то скидка составляет уже 25%. У Renault два дилера в регионе: один находится в Хабаровске, а второй в Благовещенске. Но не забывайте, что автопроизводители любят серьезно переписывать ценники на автомобили в начале года.