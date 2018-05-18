Renault Logan против Sandero Stepway: выбираем комплектацию

Нередко люди приходят к дилеру за конкретной моделью, но уезжают на другой, отдавая предпочтение иному типу кузова, выбирая дизельный двигатель вместо бензинового и даже пересмотрев бюджет. Сегодня мы окунаемся в муки выбора на примере двух доступных Renault: седана Logan и кросс-хэтчбека Sandero Stepway.

Почему Logan или Sandero Stepway, а не Logan или обычный Sandero? Подобные сомнения видятся нам более правдоподобными. Согласитесь, если вы настроились на седан, едва ли что-то заставит вас внезапно пересмотреть выбор в пользу простого хэтчбека. А вот соблазниться увеличенным клиренсом и имиджем псевдокроссовера могут многие. Давайте разбираться, стоит ли игра свеч.

Renault Logan

Renault Sandero Stepway



Logan с механикой: от Access до Luxe Privilege

Цены на седан Renault Logan стартуют с отметки в 534 000 рублей (комплектация Access). Это пустая машина с овощным 1,6-литровым 82-сильным мотором, 5-ступенчатой механикой, механическими стеклоподъемниками, одной подушкой безопасности и строго без кондиционера — заказать его за доплату нельзя. Поскольку спрос на такие версии минимален даже со стороны таксомоторных и корпоративных парков, будем без зазрения совести считать эту версию и ее цену рекламным ходом.

Цены на Renault Logan начинаются с 534 000 рублей, но это своего рода приманка. За эти деньги можно приобрести машину строго без кондиционера. Присматриваться к Логану стоит начиная с комплектации Confort (от 597 990 рублей). Доплатить за более мощный 113-сильный мотор имеет смысл, а вот насчет автомата подумайте дважды — версии с двумя педалями неприлично прожорливы.

Следующая ступень — комплектация Confort за 597 990 рублей. По умолчанию здесь будут те же мотор и трансмиссия, но добавятся передние электрические стеклоподъемники и возможность заказать необходимые опции. Подушка безопасности пассажира обойдется в символические 2990 рублей, система дистанционного запуска двигателя Renault Start — в 6990 рублей. За обогрев лобового стекла, передних сидений и зеркал отдадите 16 990 рублей. За аудиосистему с поддержкой Bluetooth — еще 10 990 рублей. Самая дорогая опция из числа необходимых — кондиционер. За него французы просят 29 990 рублей. Таким образом, «готовый к употреблению» автомобиль потянет на 665 940 рублей. Но даже если возможности 82-сильного двигателя вас устраивают (11,9 секунды до 100 км/ч), а бюджет сильно ограничен, я не могу назвать этот вариант неплохим выбором. И вот почему.

По умолчанию климат-контроль полагается лишь Логану в исполнении Luxe Privilege и Sandero Stepway в исполнении Privilege. Если хотите «проапгрейдить» версии попроще, придется доплатить 22 990 рублей за пакет «Комфорт». В него же входят обогрев лобового стекла и кожаная отделка руля. Доступен это пакет только седану, но не хэтчбеку.

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Версию Confort можно также оснастить современным 1,6-литровым 16-клапанником мощностью 113 сил. Причем этот двигатель экономичнее 82-сильного. В городском цикле разница составляет 1,3 л/100 км, что при годовом пробеге в 25 000 км выльется примерно в 12 000 рублей. «Механический» Logan с таким мотором обойдется минимум в 657 990 рублей, однако — в отличие от менее мощной версии — кондиционер будет «в базе». Если же оснастить такой седан всеми вышеуказанными опциями, цена составит 725 940 рублей. И здесь напрашивается два вывода. Первый: доплата за более мощный, приемистый и экономичный мотор составляет 60 000 рублей и однозначно имеет смысл. Второй: располагая подобной суммой, можно начинать присматриваться к Sandero Stepway.

Если Logan дороже 700 000 рублей вас не интересует, можете сразу переходить к следующей главе. Но мы завершим начатое и рассмотрим более дорогие комплектации седана.

Непосредственно за «Конфортом» в иерархии конфигуратора находится версия Active. Она агрегатируется только 4-ступенчатым автоматом, так что к ней мы вернемся чуть позже — когда будем подбирать оптимальный Logan с двумя педалями. Следующий «механический» вариант — предтоповое исполнение Privilege. Базовые цены варьируются от 673 990 рублей (82 силы) до 713 990 (113 сил), а основные отличия сводятся к более широким возможностям дооснащения. Privilege можно «зарядить» боковыми эйрбэгами, системой стабилизации и датчиками парковки сзади. Такой седан окажется еще на 20 990 рублей дороже. А еще все четыре стеклоподъемника будут электрическими. Если рассматривать Logan не в качестве рабочей «лошадки», а в качестве семейной машины — именно это исполнение видится мне оптимальным. Но только в сочетании с 113-сильным мотором — этой версии полагается кондиционер.

Интерьеры двух «француженок» идентичны с точки зрения материалов и архитектуры. Единственное отличие — в цветовой гамме. Интерьер Логана в топовой комплектации Luxe Privilege может быть двухцветным. Интерьер Степвея — только темным.

Впрочем, при большом желании можно накинуть еще немного и приобрести топовый Luxe Privilege, получив за 759 990 рублей 113-сильный мотор и вообще все доступные Логану опции. Отличия от комплектации Privilege вновь в формировании комплектаций: здесь по умолчанию будут те опции, за которые покупателям Privilege придется платить: задний парктроник, боковые подушки безопасности, обогрев лобового стекла, климат-контроль, кожаный руль. А единственным принципиальным отличием станут легкосплавные 15-дюймовые диски, недоступные покупателям более простых версий, да климат-контроль вместо обычного кондиционера. Стоят ли они разницы в 25 010 рублей — решать вам.

Sandero Stepway на механике: Confort, Privilege

Если верить конфигуратору, минимальная сумма, необходимая для покупки приподнятого Sandero, — 689 990 рублей. Но — как и в случае с самым доступным Логаном — я буду считать ее рекламной. За эти деньги можно получить лишь машину с 82-сильным «восьмиклапанником», без кондиционера и аудиосистемы. Так что, смело добавляйте 29 990 за «кондей» (благо, заказать его за доплату возможно) и 10 990 за пакет «Аудио» — получится 730 990 рублей. А если позволяет бюджет, вместо пакета «Аудио» закажите пакет «Мультимедиа» — он дороже всего на 9000 рублей. Таким образом, за 739 990 рублей вы получите автомобиль с неплохим развлекательным центром LG и даже с навигационными картами.

Sandero Stepway стартует с 689 990 рублей, однако нормально укомплектованная машина (с кондиционером и мультимедийной системой) потянет минимум на 739 990 рублей. Клиренс Степвея — 195 мм против 155 у Логана.

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Stepway в той же комплектации Confort, но с «нормальным» мотором мощностью 113 сил потянет минимум на 729 990 рублей. Причем никаких дополнительных «плюшек» ждать не стоит. За все вышеупомянутые опции придется платить вышеупомянутые деньги, и счет за укомплектованную машину подберется вплотную к 770 000 рублей. Никогда не заказывайте такую конфигурацию! Сейчас объясню почему.

Дело в том, что ровно за те же деньги (от 774 990 рублей) у Renault есть варианты выгоднее и интереснее. Первый из них — Sandero Stepway LE (Limited Edition). По сути, тот же Confort со 113-сильным мотором и 5-ступенчатой механикой, но дополненный всем необходимым оборудованием (помимо того что мы обсуждали выше, появится система дистанционного пуска Renault Start) и выделяющийся характерными чертами исполнения: стилизованными под литые колесными дисками темного цвета, а также оригинальными аппликациями на дверях и зеркалах. А еще Sandero Stepway LE можно заказать в белом колере, недоступном другим исполнениям. Несмотря на все эти фишки, при прочих равных LE окажется примерно на 5000 рублей выгоднее нафаршированного допами «Конфорта» с аналогичным мотором.

Если вы присматриваетесь к Sandero Stepway в версии Confort, взгляните на исполнение Limited Edition. Получите машину с тем же набором опций и с выгодой примерно в 5000 рублей. Оригинальные аппликации на кузов и темные диски — в качестве бонуса.

Второй вариант — Sandero Stepway в топовом исполнении Privilege. Да — за 771 990 предлагают хэтчбек с 82-сильным мотором и механикой, но уже по умолчанию здесь будут четыре подушки безопасности вместо двух, климат-контроль вместо кондиционера. А еще: круиз-контроль, кожаная отделка руля и возможность заказать пакет безопасности (17 990 рублей), включающий задний парктроник и систему стабилизации. Последняя лишней точно не будет. Все то же самое, но со 113-сильным мотором обойдется на 40 000 дороже — минимум в 811 990 рублей. По желанию можете приплюсовать сюда обогрев лобового стекла за 7990, навигационную систему за 15 990 рублей. Получится 835 880 рублей — и это потолок для трехпедального Sandero Stepway.

За мультимедийную систему с поддержкой навигационных карт просят от 15 990 до 19 990 рублей в зависимости от выбранной комплектации машины. Адекватная плата.

Renault Logan и Sandero Stepway с автоматом

Прежде чем углубляться в особенности комплектаций, я должен предупредить вот о чем: на Logan/Sandero устанавливают старый 4-ступенчатый автомат, который сочетается исключительно с проверенным 1,6-литровым мотором мощностью 102 л. с. («дружить» автомат со 113-сильным двигателем французы не стали). Все бы ничего, но эта парочка умудряется съедать в городе до 14–15 л/100 км. Готовы мириться с таким положением дел? Тогда рассмотрим все варианты подробно.

Самый доступный — Renault Logan в комплектации Active за 687 990 рублей. Оснащение довольно бедное, но кондиционер и передние электрические стеклоподъемники доступны уже в базе. При условии ограниченного бюджета я бы накинул лишь 2990 рублей за подушку безопасности переднего пассажира. Если не брать в расчет Datsun, Ravon и «китайцев», это одно из самых выгодных «двухпедальных» предложений на рынке. Жаль только, что Active нельзя дооснастить боковыми подушками и системой стабилизации.

Для Sandero Stepway обогрев передних сидений — базовое оборудование. У недорогих Логанов такой привилегии нет. Лишь в версии Comfort можно доплатить 16 990 рублей за пакет «Зимний», включащий помимо этой опции также обогрев лобового стекла и боковых зеркал.

Две следующие ступени — Logan с автоматом в версиях Privilege (от 743 990 рублей) и Luxe Privilege (от 789 990 рублей). Расклады по комплектациям и опциям вновь идентичны тем, что предлагают для модификаций с механикой. А потому несложно посчитать, что за архаичный автомат компания Renault просит 70 000 рублей (здесь не стоит забывать, что с ним сочетается другой двигатель).

С Sandero Stepway все еще проще: автоматическую коробку передач можно заказать всего на две версии — Confort и Privilege. Цены на первую стартую с 759 990 рублей. На вторую — с 841 990 рублей. Sandero Stepway в топовом исполнении и со всеми опциями (не считая системы ЭРА-ГЛОНАСС, за которую Renault просит 11 990 рублей) потянет на 883 960 рублей.

Что в итоге?

За имидж кроссовера нужно платить. При прочих равных Renault Sandero Stepway дороже Логана на 30–40 тыс. рублей, а в случае с топовыми версиями Privilege эта разница достигает почти 100 тыс. рублей. Правда, несмотря на одинаковые названия комплектации, приподнятые хэтчбеки будут оснащены чуть лучше седанов. И да — покупая Sandero Stepway, вы получаете автомобиль с действительно кроссоверным клиренсом (195 мм против 155 у Логана — по нашим замерам).

По данным Renault, объем багажника Логана составляет 510 литров против 320 у Sandero Stepway.

Преимущества Логана (помимо цены) — в багажных литрах. У седана 510 литров реального объема, у хэтчбека — всего 320. В остальном между двумя Renault абсолютный паритет. И если вам интересно мое мнение — вот оно.

Для рабочих разъездов я бы выбрал Renault Logan Confort со 113-сильным мотором и механикой, заказав дополнительно лишь подушку безопасности переднего пассажира. В качестве семейного автомобиля взял бы Sandero Stepway в исполнении Privilege — с боковыми подушками и ESP. Если у вас нет троих детей, вместимости хэтчбека вполне хватит. А заплатить за молодежно-кроссоверный имидж несколько десятков тысяч рублей — не такая уж плохая идея. В конце концов, мы ведь выбираем машину на несколько лет.

Фото: «За рулем» и Renault